Kia XCeed 2023 – Facelift für den Crossover

Vor knapp drei Jahren erblickte der erste XCeed das Licht der Welt und rollt nun als Kia XCeed 2023 frisch geliftet vom Band.

Dabei erhielt der Crossover vorrangig optische Modifikationen, die ihn sowohl auf die Höhe der Zeit heben als auch den anderen Ceed-Modellen angleichen.



Kia XCeed 2023

Mit mehr als 120.000 verkauften Einheiten erwies sich der Kia XCeed als echter Erfolg. Die leicht erhöhte Sitzposition und die kompakten Abmessungen bescherten dem Crossover eine breite Fangemeinde und auch in unserem Test des XCeed schnitt das Fahrzeug gut ab. Schaut man sich das „Vorfacelift“ an, stellt sich gar die Frage, ob es überhaupt Zeit für eine Modellpflege wurde, denn bereits diese Version schaut auch heute immer noch zeitgemäß aus.







Wie dem auch sei; Kia spendiert dem Crossover nun auch eine neue GT-Line, um die sportlichen Vorzüge in den Vordergrund zu rücken. Ansonsten wurde das Design den anderen Ceed-Modellen angeglichen. So kommt das Facelift mit einer neuen Frontschürze samt größeren Lufteinlässen sowie überarbeiteten LED-Scheinwerfern, die nun auch das Nebellicht beherbergen. Ein modifizierter Kühlergrill rundet die Frontansicht ab.







Seitlich betrachtet, bleibt quasi alles beim Alten und der Kia XCeed 2023 zeigt seinen Sonderstatus recht deutlich durch die Karosserieform und die leicht erhöhte Bodenfreiheit. Am Heck gibt es dann neue Rückleuchten, die mit ihrem „Bracket-Design“ durchaus auffallen. Auch dies hat der neue XCeed mit den anderen Ceed-Varianten gemein.

Preise und Marktstart

Insgesamt stehen für den Kia XCeed 2023 fünf Antriebe zur Wahl. Drei Benziner bilden den Einstieg und leisten zwischen 120 und 204 PS. Der Diesel generiert derweil aus 1,6 Litern Hubraum 136 PS. Last but not least wird der XCeed auch als Plug-in Hybrid angeboten; die Systemleistung beträgt hier 141 PS, während die elektrische Reichweite mit bis zu 58 Kilometern angegeben ist.







Der neue XCeed kann in Kürze bestellt werden, die ersten Fahrzeuge stehen ab September 2022 beim Händler. Zu den Preisen hält sich Kia noch bedeckt; wir gehen jedoch davon aus, dass sich diese an dem bisher angebotenen XCeed orientieren werden. Die bekannte und geschätzte 7-Jahres-Garantie wird es natürlich auch auf den XCeed geben.

Text: NewCarz

Fotos: Kia