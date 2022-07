Alpine A110 E-Ternité – Elektrisch zum 60. Geburtstag

Mit der Alpine A110 E-Ternité stellen die Franzosen ihren ersten Elektro-Sportwagen vor.

Es ist das erste Mal, dass ein so besonderes Fahrzeug beim Großen Preis von Frankreich vorgestellt wird. Nachfolgend geben wir alle Informationen über diese besondere Alpine, die nicht weniger als die Zukunft der Marke verkörpern soll.

Alpine A110 E-Ternité

Passend zum 60. Geburtstag der Marke rollt ein Prototyp vor und zeigt sich der Weltöffentlichkeit in einem zeitlosen Weiß. Erst einmal nichts besonderes, denn ebendieser Prototyp ist nicht auf Anhieb als solcher zu erkennen, sondern basiert auf der klassischen Alpine A110. Doch das war es auch schon mit Gemeinsamkeiten. Das Concept Car ist vollelektrisch und dementsprechend ein Meilenstein für die Marke. Er soll eine Brücke von der Vergangenheit zur vollelektrischen Zukunft der Marke schlagen.







In Sachen Antrieb griff man auf die Elektrotechnik aus der Renault Group zurück; genau genommen auf die gleichen Komponenten, die auch im Renault Megane E-Tech Electric stecken. So kommen im Unterboden der Alpine zwölf Batteriemodule zum Einsatz, die insgesamt 60 kW Kapazität aufweisen. Mit knapp 1,4 Tonnen ist die E-Alpine nur rund 250 Kilogramm schwerer als eine mit Verbrenner. Auch der 242 PS starke E-Motor wurde übernommen und beschleunigt den Sportwagen unter Zuhilfenahme von 300 Newtonmetern in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Schluss mit Vortrieb ist erst bei 250 Sachen. Die Getriebelösung besteht derweil aus einer Doppelkupplung, die auf hohe Drehmomente ausgelegt ist.

E-Alpine ohne Dach

Nun ja, so ganz stimmt das nicht. Aber das Dach der Alpine A110 E-Ternité kann abgenommen werden. Schon lange hegten Kunden den Wunsch, eine offene Alpine ihr Eigen nennen zu wollen, was die Marke dazu antrieb, im gleichen Zuge mit der Elektrifizierung auch diese Baustelle zu beheben. Das Ergebnis sind zwei sehr leichte Dachhälften, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt worden sind.







Generell verfügt die Alpine A110 E-Ternité über einige, auf den ersten Blick nicht sichtbare Innovationen, die insbesondere das Material betreffen. So sind unter anderem Motorhaube, Dach, Sitzschalen und Heckschürze aus Flachs hergestellt. Dieses Material hat besonders vorteilhafte Eigenschaften im Automobilbau. Es ist so stabil wie Carbon, bietet aber eine bessere Akustik. Sollte sich dieses Material hier etablieren, dürften auch andere Hersteller auf diesen Zug aufspringen. Und der Name? „Eternité“ ist französisch und steht für „Ewigkeit“, denn Luca de Meo, CEO der Renault Group, sagte bei der Premiere: „Ich möchte Alpine elektrifizieren, um den Namen für alle Ewigkeit zu erhalten.“ Wir sind gespannt, wie sich die Marke an dieser Stelle weiterentwickeln wird.

Text: NewCarz

Fotos: Alpine