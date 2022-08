Nissan X-Trail – Der Neue kommt im September

Vor gut einem Jahr wurde die vierte Generation des Nissan X-Trail bereits angekündigt – nun ist es endlich soweit.

Am Dienstag, den 6. September 2022 stellt sich das SUV in seiner Weltpremiere erstmals der Öffentlichkeit vor.







Nissan X-Trail – Für elektrifizierte Familienausflüge

So beschreibt Nissan eines der Einsatzgebiete für die nächste Generation des erfolgreichen SUVs, welches bereits in der Vergangenheit in mehreren Tests seine Souveränität und Vielseitigkeit beweisen konnte. Zukünftig wird es dabei wohl nicht mehr um den Vergleich zwischen Diesel und Benziner gehen, denn der Neue setzt auch auf die Elektrifizierung.

Möglich wird dies durch den Wechsel auf die CMF-C-Plattform, auf der auch der neue Qashqai steht und die für den Einsatz elektrifizierter Antriebe wie dem „e-Power“ von Nissan optimiert wurde. So wird auch der neue Nissan X-Trail diesen fortschrittlichen Antrieb erhalten – so viel ist sicher.

Ebenso sicher ist, dass es den großen Nissan auch weiterhin mit Allradantrieb geben wird – zumindest optional. Nissan setzt mit dem e-Power-Antrieb auf eine Zielgruppe, welche die Vorzüge des elektrifizierten Antriebs mit denen eines konventionellen Verbrennerantriebs kombinieren möchten.

Was das größte SUV der Marke noch alles in petto haben wird, das wird spätestens zur besagten Weltpremiere bekannt gegeben. Wir bleiben dran und berichten zur gegebenen Stunde.

Die aktuelle und in Kürze abgelöste dritte Generation des X-Trail ist übrigens noch zu haben.

Text: NewCarz – Foto: Nissan