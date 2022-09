Audi A8 – Wenn Eleganz auf Sportlichkeit trifft

Seit fast drei Jahrzehnten steht der Audi A8 für gehobenen Fahrkomfort und Luxus, den sich die meisten Kunden vom Kauf versprechen.

Jüngst sorgte die überarbeitete Version der Limousine für nicht geringes Aufsehen. Traditionell wird dieses Fahrzeug gerne von Managern oder Politikern als Büro für unterwegs genutzt. Andere sehen im A8 vor allem eine Symbiose aus Langstreckenkomfort und Sportlichkeit, an die nur wenige andere Fahrzeuge anknüpfen können.

Was das aktuelle Modell besonders auszeichnet, sehen wir uns in diesem Artikel einmal näher an.



Der Charakter des Audi A8

Im Portfolio des Herstellers spielt der Audi A8 seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Im Jahr 1994 wurde er als der Nachfolger des legendären Audi V8 ins Leben gerufen. Ziel war es, eine luxuriöse Limousine auf den Markt zu bringen, die vor allem bei der gut betuchten Zielgruppe ankommen sollte. In mehreren Generationen wurde der Audi A8 seither produziert, wobei anzumerken ist, dass sich das Fahrzeug längst auch auf dem internationalen Markt etabliert hat.







Im Innenraum bietet der Audi A8 alles, was man sich von einer Luxuslimousine versprechen kann. Insbesondere die Langversion – bei Audi standesgemäß mit dem Zusatz „L“ deklariert – erfreut sich auf vielen Märkten großer Beliebtheit. Zu den angesprochenen Features zählen unter anderem die Fußablage an der Lehne des Beifahrersitzes, der nach vorn geklappt werden kann. Außerdem wird die Möglichkeit offeriert, sich im Fond die Füße massieren zu lassen oder mit dem Ruhesitz-Paket eine angenehme Rückenmassage in Anspruch zu nehmen – selbstverständlich bei beheiz- und kühlbaren Einzelsitzen. Sogar eine Kühlbox inklusive eines kleinen Barfachs wird exklusiv angeboten.







Hinzu kommen auf Wunsch zwei Bildschirme mit je 10,1 Zoll, die in HD-Qualität Inhalte abspielen können. Schon anhand dieser kleinen Selektion der möglichen Ausstattung zeigt sich der Anspruch, welcher an den Audi A8 gestellt wird.



Das Flaggschiff aus Ingolstadt – Ein finanzierbarer Traum?

Für viele, die mit der Luxuslimousine liebäugeln, werden jedoch die hohen Kosten des Fahrzeugs zu einem Problem. Mindestens 100.000 Euro müssen derzeit für die Basisversion des Wagens auf den Tisch gelegt werden. Je luxuriöser die Ausstattung im Inneren des Autos sein soll, desto tiefer müssen die Kunden in die Tasche greifen. Der Neukauf des Wagens fordert deshalb eine besondere finanzielle Potenz.







Anders sieht es aus, wenn man lediglich einmal in die Welt des Audi A8 abtauchen möchte. Inzwischen besteht die Möglichkeit, den Audi A8 zu mieten, um so für eine begrenzte Zeit in den Genuss von dessen Luxus zu kommen. Auf diese Weise wird der Wagen – wenn auch nur sporadisch – zu einer erschwinglichen Angelegenheit.



Die Platzverhältnisse im Audi A8

In Europa gibt es den A8 in zwei Längen. Die Standardversion misst 5,19 Meter, während die Langversion auf eine Gesamtlänge von 5,32 Meter kommt. Auf dem internationalen Markt geht Audi sogar noch einen Schritt weiter. Der sogenannte Audi A8 L Horch wird ausschließlich in China angeboten und wartet mit einer Länge von 5,45 Metern auf.







Ungeachtet der Variante gelten die Raumverhältnisse im Inneren als sehr komfortabel. Erstaunlich groß ist sogar der Kofferraum des Wagens, der ein Volumen von etwas mehr als 500 Liter an den Tag legt. Ein beengtes Gefühl kann selbstredend ausgeschlossen werden.



Die Antriebe des Audi A8

Audi bietet für sein Flaggschiff mehrere Antriebe an, je nach dem, für welchen Einsatzzweck der A8 erworben wird. Auf Wunsch darf es auch mehr Assistenz sein. Fünf verschiedene Motorisierungen stehen dieser Tage zur Auswahl. Besonders sportlich ist der 4.0 TFSI Motor mit 338 kW (460 PS) und einem Drehmoment von 660 Nm, der direkt unterhalb des Audi S8 rangiert.







Der A8 L 60 TFSI quattro ist in der Lage, innerhalb von nur 4,4 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen – trotz seines stattlichen Leergewichts von etwas mehr als 2,1 Tonnen. Die Sportlichkeit des Wagens wird so in jedem Fall eindrucksvoll unterstrichen und in den Vordergrund gerückt.

Text: NewCarz / Fotos: Audi