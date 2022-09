Maserati GranTurismo – Rückkehr einer Ikone

Bereits vor seiner offiziellen Enthüllung ist der neue Maserati GranTurismo in den Versionen Modena und Trofeo mit dem V6-Motor Nettuno auf öffentlichen Straßen unterwegs.

Das Hochleistungscoupé ist die wahre Ikone der Marke und darf derzeit exklusiv von ausgewählten Mitgliedern der Maserati Familie gefahren werden.







Die Lackierung dieser Fahrzeuge hat eine ganz klare Botschaft: die Rückkehr einer Ikone, die vor 75 Jahren erschaffen wurde. Die Geschichte begann 1947 mit dem Maserati A6 1500. Er war ein revolutionäres Fahrzeug, das zu einem Vorreiter einer bis dahin noch nie dagewesenen Fahrzeugklasse wurde und das die Automobillandschaft auf der ganzen Welt sowie nachfolgende Generationen von Maserati Straßenfahrzeugen stark beeinflusste.











Das Gran-Turismo-Prinzip ist ein besonderer Lebensstil: ein Hochleistungssportwagen, geeignet für lange Strecken und komfortables Reisen.

Die Idee dazu entstand nach dem Zweiten Weltkrieg während des italienischen Wirtschaftsbooms. Sie entsprang italienischer Stärke, einem neuen Optimismus, Unbekümmertheit, dem Willen zur Arbeit, aber auch aus der Freude am Spaß.











Jetzt löst Maserati eine scheinbar unmögliche Gleichung: ein neues Konzept der Luxusmobilität, das wieder Leistung und Komfort vereint. Die neue GranTurismo Generation ist bereit, die Marke in die Zukunft zu führen – ermutigt durch den einzigartigen Stil und angetrieben von dem angeborenen Streben nach Innovationen.







Ohne Tarnung und in voller Pracht: Das ist er also, der neue Maserati GranTurismo, der erstmals mit einem drei Liter großen V6 Nettuno mit Twin-Turbo-Aufladung statt einem klassischen V8 Saugmotor bestückt wird. Dieser ist bereits in anderen Maserati-Modellen im Einsatz und kann bis zu 630 PS leisten – wie viel genau es im Coupé sein wird, gibt Maserati bei der offiziellen Premiere in wenigen Wochen Anfang Oktober bekannt. Im nächsten Jahr folgt dann der vollelektrische Antrieb als Folgore.