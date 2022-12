RAM 1500 REV – Der Name des vollelektrischen Pick-up

Der im Jahr 2024 kommende Elektro-Pickup von RAM hat offenbar seinen Namen: RAM 1500 REV.

Der mit Spannung erwartete vollelektrische Pick-up von RAM wird als Konzeptfahrzeug am 5. Januar 2023 auf der CES in Las Vegas vorgestellt.

Aktuell spricht man auf der Website von RAM noch von der RAM REVOLUTION, doch dabei handelt es sich lediglich um den Namen der Kampagne, die rund um das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke läuft.

Doch wie sich herausstellte, hat der Automobilkonzern FCA – zu dem RAM gehört – kurz vor Weihnachten eine neue Markenanmeldung getätigt. Dabei handelt es sich um ebendieses Kürzel „REV“, was gegebenenfalls „Revolution“ meint und durch seine Einfachheit recht einfach zu merken ist.

Bei „REV“ handelt es sich allerdings nicht nur um dieselben Anfangsbuchstaben wie Revolution, sondern dies kann sich auch auf die bereits bestätigte Range-Extender-Version als Antrieb des elektrischen RAM beziehen.







RAM 1500 REV wird ein Range Extender

Anders als die Konkurrenten Ford F-150 Lightning oder der Chevrolet Silverado EV wird der RAM zusätzlich zum batterieelektrischen Antrieb einen Benzinmotor besitzen, der die Reichweite zusätzlich erhöhen kann. Dabei wird es sich keinesfalls um einen V8 handeln, sondern um einen deutlich kleineren Motor mit maximal vier Zylindern und wenig Hubraum.

Das Prinzip eines Range Extender kennt man aus dem BMW i3 oder BMW i8 und auch im RAM 1500 REV wird dies für deutlich größere Reichweiten sorgen als bei der Konkurrenz. Von über 800 Kilometern ist bereits die Rede und der Pick-up soll zudem mit bis zu 150 kW aufgeladen werden können.

Es bleibt also spannend und wir sind voller Erwartungen, was für Informationen am 5. Januar noch veröffentlicht werden. Wir bleiben dran und werden entsprechend berichten. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der RAM als vollelektrischer Pick-up auch den Weg nach Europa finden wird.

Text: NewCarz – Skizze: RAM