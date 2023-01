Lamborghini Urus S – Auslieferung des Über-SUV gestartet

Die Auslieferung des neuen Lamborghini Urus S, Nachfolger des Urus und Schwestermodell des neuen Urus Performante, ist weltweit angelaufen.

Der Urus S ist kraftvoll, kultiviert und vielseitig auf jeder Fahrbahn und in jeder Situation: er ist der ultimative Lifestyle-Super-SUV.







Lamborghini Urus S mit ganz eigenem Stil

Der Urus S weist spezifische, ausgefeilte Verbesserungen an der Designfront auf, die seine Mischung aus einer sportlichen Persönlichkeit und einem edlen Stil betonen. Sie stellen sicher, dass er in jeder Umgebung unverwechselbar ist. Im Vergleich zum Urus wird eine deutlich größere Auswahl an Farben und Oberflächen angeboten, einschließlich Felgen, Style-Paketen sowie Details im Innen- und Außenbereich. Damit eröffnet sich ein umfassendes Spektrum an Individualisierungsmöglichkeiten, das von einem komplett dezenten Stil bis zu kompromissloser Sportlichkeit reicht.











Der neue vordere Stoßfänger mit grazilerer Linienführung verfügt über einen mattschwarz beschichteten Unterfahrschutz aus Edelstahl, der durch schwarz glänzende Details am Kühlergrill, den Stoßfängern und den Seitenschwellern ergänzt wird. Fünf weitere Style-Paket-Konfigurationsoptionen umfassen Karosseriefarben, glänzend schwarze und Carbonfaser-Elemente mit glänzender und matter Oberfläche. Sie ermöglichen es Besitzern, ihre bevorzugte Kombination zusammenzustellen.

„Das Design des Lamborghini Urus ist ausdrucksstark: Indem wir das Erscheinungsbild des Urus S aufwerten, das aus den sportlichsten Proportionen des SUV-Segments entstanden ist, betonen wir seinen stilvollen und gleichzeitig dynamischen Charakter. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden mehr Möglichkeiten, ihr Fahrzeug zu individualisieren: Sie können aus mehr als 60 Farben für das Exterieur wählen. Im Innenraum wurden neue Leder-Farbtöne eingeführt, um die eleganten Linien des Urus S zu betonen und den richtungsweisenden Status von Lamborghini in Bezug auf Farben und Materialien zu untermauern“, erklärt Mitja Borkert, Head of Design von Automobili Lamborghini.







Der Innenraum des Lamborghini Urus S

Das Farb- und Ausstattungsangebot für den Innenraum wurde komplett überarbeitet. Die neuen Optionen Bicolore Sportivo und Bicolore Sophisticated verfügen beide über die neue Performante-Ausstattung mit Nähten in einem speziellen neuen Muster. Die Variante Bicolore Sportivo hat mit neuen Farbakzenten ein noch sportlicheres Aussehen erhalten.

Die zweifarbige Sophisticated-Lederausstattung kombiniert schwarzes Leder mit neuen kontrastierenden Farben, darunter die neuen, edlen Farben Blu Leandro (Blau) und Verde Aura (Grün) sowie Hellbraun, Creme und Braun.

Der neue Urus S bietet Kunden die Möglichkeit, das Auto vollständig an ihren individuellen Stil anzupassen. Die frischen Farb- und Oberflächenkombinationen unterstreichen das überlegene Leistungsniveau des Urus S, vermitteln aber zeitgleich ein Gefühl von poliertem, zeitlosem Luxus.







NewCarz meint dazu:

Dass der Urus S ein kraftvoller Bolide ist, darüber haben wir bereits berichtet. Doch er ist mehr als „nur“ eine weitere Version des Performance-SUV mit dem Stier im Markenlogo. Vor allem Exklusivität wird bei dieser Variante großgeschrieben. Durch den Auslieferungsstart dürfen nun die ersten Kunden mit Hang zum besonderen Individualismus ihr taufrisches Modell in Empfang nehmen. Da freut man sich sehr gerne mit.

Text: NewCarz/Lamborghini – Fotos: Lamborghini