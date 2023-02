Der Autoverkauf – Welche Möglichkeiten gibt es?

Der Autoverkauf kann eine Herausforderung sein, besonders wenn man das Fahrzeug bereits eine Weile besessen – und liebgewonnen hat.

Dennoch kann ein Verkauf sinnvoll und richtig sein, wenn sich beispielsweise die persönlichen Umstände geändert haben. Es ist wichtig zu wissen, worauf beim Autoverkauf zu achten ist. Dieser Artikel beschäftigt sich mit ebendieser Frage und bietet nützliche Tipps für einen erfolgreichen Verkauf.

Autoverkauf – aber wo?

Wie bereits angesprochen, gibt es unterschiedliche Gründe sein Auto zu verkaufen. Manchen reicht die Leistung nicht mehr und andere brauchen mehr Platz, wenn beispielsweise Nachwuchs unterwegs ist. Ab diesem Zeitpunkt stellt sich eine wichtige Frage – wo genau kann das Auto überhaupt verkauft werden?







Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, sein Auto zu verkaufen. Hier ein paar Beispiele:

Der Autohändler:

Einer der einfachsten Wege, um sein Auto zu verkaufen, ist es, zu einem Autohändler zu gehen. Hier werden Sie schnell und unkompliziert ein Angebot erhalten. Allerdings möchte der Autohändler auch eine Gewinnmarge einbeziehen, wodurch das Angebot nicht unbedingt das Beste sein wird. Daher empfehlen wir Ihnen, in die Verhandlungen zu gehen, um einen optimalen Preis für Ihr gebrauchtes Auto zu erzielen.

Privatverkauf:

Wenn Sie Ihr Auto privat verkaufen, gibt es einige Vorteile, die Ihnen dies bieten kann:

Höherer Verkaufspreis: Wenn Sie Ihr Auto direkt an einen privaten Käufer verkaufen, können Sie möglicherweise einen höheren Preis erzielen als bei einem Verkauf über einen Autohändler.

Keine Verkaufsprovision: Autohändler erheben oft eine Verkaufsprovision, wenn sie Ihr Auto verkaufen. Wenn Sie es jedoch privat verkaufen, müssen Sie keine Provision bezahlen.

Persönlicher Kontakt: Beim Verkauf an einen privaten Käufer kann ein persönlicher Kontakt aufgebaut werden, was die Kommunikation verbessern und Verhandlungen erleichtern kann. Aber der größte Vorteil: Man kann beim Privatverkauf eine Gewährleistung (auf verdeckte Mängel) ausschließen.



Online-Plattformen: Es gibt viele Online-Plattformen, auf denen Sie Ihr Auto verkaufen können, wie z.B. Autoscout24, autoankauf-fix.de, mobile.de oder eBay-Kleinanzeigen. Hier können Sie Ihr Auto einer großen Zielgruppe präsentieren.







Gebrauchtwagenauktionen: Gebrauchtwagenauktionen sind eine großartige Möglichkeit, um ein gebrauchtes Auto zu erwerben oder zu verkaufen. Wir empfehlen, zur Sicherheit trotzdem ein Mindestgebot für Ihre Auktion festzulegen.

Wichtig: Egal, welche Methode Sie wählen, es ist wichtig, Ihr Auto gut vorzubereiten und alle relevanten Informationen bereitzustellen, um einen erfolgreichen Verkauf zu gewährleisten.



Gut Zu wissen: Diese Dinge brauchen Sie beim Autoverkauf

Wenn Sie Ihr Auto verkaufen möchten, gibt es einige Dinge, die Sie benötigen, um den Prozess so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten. Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie bereithalten sollten:

Fahrzeugbrief

Fahrzeugschein

HU- & AU-Bericht (optional)

Scheck- / Serviceheft (optional)

Nachweise über erfolgte Reparaturen (optional)

ABE für Umbauteile (optional)

Kennzeichen (außer das Fahrzeug ist schon abgemeldet).

Kaufvertrag



Der Autoverkauf – Schritt für Schritt

Wieviel ist Ihr Auto Wert: Um den Wert Ihres Autos zu bestimmen, ist es wichtig, den aktuellen Marktwert ähnlicher Fahrzeuge zu vergleichen. Ein Online-Preisrechner kann hierbei als Orientierung dienen, aber es ist wichtig zu beachten, dass er nur einen ungefähren Anhaltspunkt liefern kann. Für eine genaue Bewertung Ihres Autos ist es ratsam, einen Gutachter hinzuzuziehen.

Nach der Bestimmung des Fahrzeugwertes können Sie entscheiden, wie viel Sie für Ihr Auto verlangen möchten. Hierbei sollte man ebenfalls den Markt und die aktuellen Angebote für vergleichbare Autos berücksichtigen, um einen realistischen Preis zu ermitteln.

Autoaufbereitung: Ob eine Autoaufbereitung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wenn Sie das Fahrzeug in einem guten Zustand verkaufen möchten, um einen höheren Preis zu erzielen, empfiehlt es sich, das Auto gründlich zu reinigen und eventuelle Schäden zu beheben. Eine Autoaufbereitung kann dazu beitragen, dass das Auto attraktiver für potenzielle Käufer aussieht und somit den Verkaufswert erhöht.

Andererseits: Wenn das Fahrzeug in einem schlechten Zustand oder nicht viel wert ist, kann es nicht lohnenswert sein, Zeit und Geld in die Aufbereitung zu investieren. In diesem Fall ist es unter Umständen besser, das Fahrzeug so schnell wie möglich zu verkaufen, ohne dass eine Aufbereitung oder Reparaturen notwendig werden.







Verfolgen Sie diese Schritte, um einen erfolgreichen Autoverkauf zu gewährleisten. Vergessen Sie nicht, Details mit dem Käufer ausschließlich schriftlich festzulegen, um Probleme zu vermeiden.

Am besten ist jedoch nach wie vor der Kauf über eine Online-Plattform. Dort kann jeder sein Auto deutschlandweit in Szene setzen. Bilder, Beschreibungen und co. können dabei helfen, den Interessenten eine bessere Übersicht zu geben. Dich auch hier gilt – vergleichen! Schließlich stehen mittlerweile gleich mehrere Seiten zur Verfügung, die dafür in Frage kommen könnten. Der wichtigste Faktor ist aber die Reichweite (Besucher bzw. potentiellen Käufer), die eine Plattform bieten kann.

Die Alternative: mobiler Autoankäufer

Beim mobilen Autoankauf über Internet gibt es viele Vorteile, die man nicht unterschätzen sollte. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:

Zeitersparnis: Der Verkauf eines Autos kann zeitaufwendig sein, vor allem, wenn Sie es auf eigene Faust verkaufen möchten. Ein Autoankäufer kann jedoch dabei helfen, den Verkaufsprozess zu beschleunigen, indem er das Auto überprüft und ein Angebot unterbreitet. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der Autoankäufer über die erforderliche Expertise verfügt, um eine sichere Wertfeststellung vorzunehmen. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen Fahrzeuggutachter hinzuzuziehen, um den Wert des Autos zu ermitteln. Insbesondere bei höhenwertigen Fahrzeugen, wie einem Land Rover Discovery oder einem Porsche 911. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie eine realistische Einschätzung des Wertes Ihres Autos erhalten und so Zeit und Mühe sparen können.







Bequemlichkeit: Der Verkauf eines Autos über einen Autoankäufer ist in der Regel bequem, da er normalerweise an einem Ort stattfindet, den der Verkäufer bestimmen kann. Dies kann dazu beitragen, den Verkaufsprozess ohne großen Aufwand abzuschließen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bequemlichkeit nicht immer die beste Wahl sein kann. Es ist unerlässlich, ausreichend Zeit für den Verkaufsprozess einzuplanen, um eine realistische Einschätzung des Wertes des Autos zu erhalten. Eine zu schnelle Entscheidung mündet sehr oft in einem schlechten Deal für den Verkäufer.

Fazit zum Autoverkauf

Das Fazit lautet, dass der Verkauf eines Autos eine Herausforderung sein kann, aber mit den richtigen Vorbereitungen und Informationen erfolgreich gestaltet werden kann. Es ist wichtig, den zum Verkaufsobjekt passenden Verkaufskanal zu wählen und den Wert des Autos im Vorfeld bestimmen zu lassen. Zu den wichtigen Dokumenten, die beim Verkauf benötigt werden, gehören der Fahrzeugbrief, der Fahrzeugschein, HU- und AU-Bericht, Serviceheft und Nachweise über eventuell erfolgte Reparaturen. Hauptaugenmerk sollte auf dem Kaufvertrag liegen.







Dieser hat stets schriftlich aufgesetzt zu werden und unbedingt alle relevanten Inhalte wie Adressen der Handelspartner, natürlich der Kaufpreis, die Zahlungsweise und alle zusätzlichen Vereinbarungen zu enthalten. Für einen solchen gibt es im Internet professionell gestaltete Vorlagen, an denen man sich orientieren sollte. Durch die Beachtung dieser Schritte kann der Verkauf des Autos reibungslos und erfolgreich gestaltet werden.

Text: Gastautor

Fotos: NewCarz