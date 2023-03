Lamborghini Revuelto – Der Nachfolger des Aventador

Im Jahr seines 60-jährigen Firmenjubiläums präsentiert Automobili Lamborghini den völlig neu entwickelten Lamborghini Revuelto.

Er ist der erste Supersportwagen mit V12-Plug-in-Hybridantrieb, ein wahres High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

Der Revuelto definiert die Begriffe Leistung, Sportlichkeit und Fahrfreude vollkommen neu und wird damit zum idealen Nachfolger des legendären Aventador. Denn er nutzt eine noch nie dagewesene Architektur, ein fortschrittliches Design, eine hocheffiziente Aerodynamik und eine ultraleichte Carbonkarosserie.







1.015 PS Systemleistung im Lamborghini Revuelto

Das Zusammenspiel eines vollkommen neu entwickelten V12-Verbrennungsmotors mit drei Elektromotoren ermöglicht die Maximalleistung von 1.015 PS / 746 kW. Zum ersten Mal kombiniert Lamborghini im Revuelto zudem einen Zwölfzylinder mit einem Doppelkupplungsgetriebe.











Der Antriebsstrang vereint wahre Hochleistungskomponenten: Der neue Verbrenner verfügt über eine spezifische Literleistung von 127 PS und wirkt sowohl mit den vorderen Axialflussmotoren mit einem herausragenden Leistungsgewicht als auch mit dem Radialflussmotor auf dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe zusammen – als erster seiner Art in einem Zwölfzylinder-Lamborghini. Ein Lithium-Ionen-Hochleistungsakku mit einer spezifischen Energiedichte von 4.500 W/kg versorgt die drei Elektromotoren, der Akku liefert auch den Strom für die rein elektrischen Fahrmodi.











„Der neue Revuelto ist ein Meilenstein in der Geschichte Lamborghinis und ein wichtiger Pfeiler unserer Elektrifizierungsstrategie Direzione Cor Tauri“, erklärt Stephan Winkelmann, Präsident und CEO von Automobili Lamborghini. „Der Revuelto ist ein einmaliges und revolutionäres Fahrzeug, bleibt aber trotzdem unserer DNA treu: dem V12 als Ikone unserer Supersportwagen-Herkunft und unserer Tradition. Wir haben den Revuelto aber auch entwickelt, um mit alten Traditionen zu brechen, indem er einen neuen Zwölfzylinder mit drei E-Motoren verbindet. Damit schafft er das perfekte Gleichgewicht, mit dem wir unseren Kunden die gewünschten Emotionen liefern können und trotzdem Emissionen reduzieren.“







Carbon ist Trumpf

Das wichtigste strukturelle Bauteil in diesem neuen Supersportwagen bilden Carbonfasern. Sie werden im Werk in Sant’Agata Bolognese nach höchster Handwerkskunst verarbeitet. Verwendung finden sie in der Monofuselage und dem Rahmen sowie den meisten Teilen der Karosserie. Mit Hilfe seines starken Antriebs und dem umfangreichen Einsatz von Carbonfaser und anderen leichten Materialien erreicht der Revuelto das beste Leistungsgewicht in der Geschichte Lamborghinis: 1,75 kg/PS.







Typisch Lamborghini: Leistung im Überfluss

Weil der neue Revuelto all diese Eigenschaften vereint, setzt er sich mit diesen Leistungswerten an die Spitze seines Segments: Von 0 auf 100 km/h beschleunigt er in 2,5 Sekunden und seine Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits von 350 km/h. Diese technischen Daten treffen auf außergewöhnliche dynamische Maßnahmen – elektronisches Torque Vectoring, ein Allradantrieb, der auch im vollelektrischen Betrieb möglich ist – und stellen sicher, dass der Supersportwagen seine Talente sowohl auf der Rundstrecke als auch auf der Straße demonstrieren kann.











„Mit dem Revuelto heben wir das Lamborghini Fahrerlebnis auf ein neues, überragendes Niveau“, verspricht Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Automobili Lamborghini. „Der Revuelto macht hierbei im Vergleich zum Vorgänger speziell bezüglich Feedback und Ansprechverhalten einen bedeutenden Schritt nach vorne und bietet stets ein absolut authentisches und emotionales Fahrgefühl. Entwicklungsziel war von Anfang an sowohl die Performance als auch die Fahrfreude zu maximieren.“







NewCarz meint dazu:

Er ist optisch zu 100 Prozent ein Lamborghini und er hat die Leistungsdaten eines Lamborghini. Moment, nein, er ist sogar sichtlich stärker als seine klassischen Verbrennergeschwister. Kurzum, der Weg in die Elektrifizierung in Form des Lamborghini Revuelto bedeutet keinerlei Verzicht, keine Abstriche und kein bisschen Zurückhaltung. So trocknen die Tränen des Abschieds vom klassischen V12-Antrieb doch schneller als erwartet. Zumal ja ein echter V12 weiterhin an Bord ist.

Text: Lamborghini/NewCarz – Fotos: Lamborghini