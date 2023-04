Mazda3 – Tiefgründig modernisiert ins Modelljahr 2024

Für mehr Komfort und Sicherheit: Der Mazda3 rollt mit verschiedenen Neuerungen ins Modelljahr 2024.

Die auffälligsten Merkmale des Mazda3 im Überblick

Auffälligstes Merkmal des Mazda3 2024, der weiterhin als Mazda3 mit sportlichem Schrägheck und als eleganter Mazda3 Fastback angeboten wird, ist das von 8,8 auf 10,25 Zoll vergrößerte zentrale Mazda Connect Display, über das die Bedienung von Apple CarPlay und Android Auto jetzt auch per Touchscreen möglich ist.

Eine neue Split-Screen-Ansicht liefert dem Fahrer mehr Informationen auf einen Blick. So können wahlweise der Kartenbereich und weitere Informationen rund um die Navigation parallel dargestellt oder das Menü beispielsweise zwischen Navigation und Audioinformationen aufgeteilt werden.

Durch einen überarbeiteten Anzeigebereich der Navigation werden nun mehr Informationen dargestellt. Zudem ist ab sofort eine Online-Suchfunktion für Sonderziele verfügbar, die die Suchergebnisse noch präziser und nützlicher macht. Die Positionsbestimmung des Navigationssystems arbeitet in Verbindung mit einem 3D-Gyrosensor, der die Position des Fahrzeugs auch in Gebieten mit schlechtem GPS-Empfang genau berechnet.

Zu den Highlights des neuen Modelljahres 2024 zählt außerdem die serienmäßige kabellose Smartphone-Einbindung über Apple CarPlay und Android Auto in das Mazda Connect System. Alternativ ist dies über die neuen USB-C-Anschlüsse möglich. Die Richtungs-Informationen von bestimmten Navigationsapps in Apple CarPlay und Android Auto werden zudem auch auf dem serienmäßigen Head-up Display und damit direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert.

Weitere Neuerungen im Innenraum betreffen unter anderem die Lenkradtasten, die zur besseren Lesbarkeit nun in schwarz gehalten sind. Die Bedienelemente für die Klimaanlage sowie für den 360°-Monitor wurden für eine bessere Ergonomie neu angeordnet. Über die neue Qi Ladeschale, die gut erreichbar vor dem Getränkehalter in der Mittelkonsole platziert ist, lassen sich kompatible Smartphones unkompliziert induktiv aufladen.







Noch sicherer unterwegs

Neueste Technologien gestalten die Fahrt im Mazda3 2024 jetzt noch sicherer und angenehmer. Der Aufmerksamkeitsassistent erkennt jetzt auch, wenn der Fahrer abgelenkt ist. Mithilfe einer Infrarotkamera und LED-Sensoren analysiert das System die Blickrichtung des Fahrers. Blickt er über einen längeren Zeitraum nicht auf die Straße oder wird schläfrig, gibt das System ein akustisches und ein optisches Warnsignal im Kombiinstrument aus.











Die erweiterte Stauassistenzfunktion (CTS) unterstützt den Fahrer bei langen Reisen oder bei dichtem Verkehr. Mithilfe von Radar- und Kameratechnik ermittelt das System die Position anderer Fahrzeuge auf der Straße und passt die Geschwindigkeit automatisch an, um einen sicheren Abstand einzuhalten. Das System ist im Mazda3 2024 in der Lage, das Fahrzeug jetzt bis zu einer Geschwindigkeit von 150 km/h automatisch in der Fahrspur zu halten. Bei Modellen mit Automatikgetriebe regelt die adaptive Geschwindigkeitsregelung den Abstand und bremst wenn nötig bis zum Fahrzeugstillstand ab.

Verbessert wurde zum Modelljahr 2024 zudem der Notbremsassistent (SBS). Das System nutzt eine Kamera und Radartechnik, um Hindernisse auf der Fahrbahn zu erkennen. Die Erkennung von Fußgängern und Zweiradfahrern bei Dämmerung und Dunkelheit wurde im Zuge der Überarbeitung nochmals optimiert.







Antrieb und Ausstattungslinien des Mazda3 2024

Das Antriebsprogramm des Mazda3 2024 mit drei hocheffizienten Vierzylinder-Benzinmotoren bleibt unverändert. Der 2,0-Liter e-Skyactiv G Benzinmotor ist in zwei Leistungsstufen als e-Skyactiv G 122 mit 90 kW/122 PS und als e-Skyactiv G 150 mit 110 kW/150 PS verfügbar. Zur Kraftübertragung haben Kunden die Wahl zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe und der Skyactiv-Drive Sechsstufen-Automatik.

Weiterhin ist auch der revolutionäre e-Skyactiv X 186 Motor Teil der Antriebspalette. Der 2,0-Liter Vierzylinder mit Kompressor-Aufladung und extrem hoher Verdichtung ist der erste Serien-Benzinmotor, der die Verbrennung wie ein Dieseltriebwerk mittels SPCCI-Kompressionszündung einleitet. Die maximale Leistung des Motors liegt bei 137 kW/186 PS. In Verbindung mit diesem Motor ist für den Mazda3 2024 gegen Aufpreis eine Sechsstufen-Automatik sowie der i-Activ AWD Allradantrieb erhältlich.

Anpassungen in der Antriebspalette gibt es zum neuen Modelljahr für den Mazda3 Fastback. Neu hinzu kommen der Mazda3 Fastback e-Skyactiv G 122 mit manuellem 6-Gang-Getriebe sowie der Mazda3 Fast- back e-Skyactiv G 150 mit manuellem 6-Gang-Getriebe und Sechsstufen-Automatik. Komplettiert wird das Motorenangebot durch den weiterhin verfügbaren Mazda3 Fastback e-Skyactiv X 186 mit 137 kW/186 PS, der mit manueller Schaltung oder mit Automatikgetriebe bestellbar ist.

Alle Motoren sind ab Werk mit dem Mazda M Hybrid System ausgestattet, das über einen in den Riementrieb integrierten Starter-Generator Bremsenergie rekuperiert und damit das Bordnetz mit Energie versorgt sowie den Verbrennungsmotor entlastet.







Drei Ausstattungslinien für den Mazda3

Zum Modelljahr 2024 sind der Mazda3 und der Mazda3 Fastback in drei Ausstattungslinien erhältlich. Bereits in der Basisausstattung PRIME-LINE, die ab 27.190 Euro erhältlich ist, fährt das Modell unter anderem mit Klimaanlage, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Head-up Display, verschiedenen i-Activsense Sicherheits- und Assistenzsystemen, Rückfahrkamera und hinterer Einparkhilfe vor. Hinzu kommen eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, das Mazda Connect System mit Multi Commander, ein teildigitales Kombiinstrument, ein Navigationssystem, ein Audiosystem mit sechs Lautsprechern und DAB+- Tuner, Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung sowie LED-Rückleuchten und -Fahrtrichtungsanzeiger.

In der EXCLUSIVE-LINE (ab 28.990 Euro), die mit allen Motoren und Antriebskonfigurationen lieferbar ist, kommen eine Klimaautomatik, beheizbare Vordersitze, das schlüssellose Zugangssystem LogIn, ein automatisch abblendender Innenspiegel sowie ein automatisch abblendender Außenspiegel auf der Fahrerseite, Qi induktives Smartphone-Laden, zwei zusätzliche Lautsprecher, ein Regensensor, eine Ein- parkhilfe vorne und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen hinzu.

Die EXCLUSIVE-LINE kann darüber hinaus mit verschiedenen Paketen aufgewertet werden. Erstmals wird ab dem Modelljahr 2024 für Fahrzeuge mit e-Skyactiv X 186 ein Glasschiebedach angeboten. Die Pakete beinhalten:

Driver Assistence & Sound-Paket: 360°-Monitor, Aufmerksamkeitsassistent, Ausparkhilfe mit hinterem Notbremsassistent, Frontüberwachung, erweiterte Stauassistenzfunktion, BOSE-Surround-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern

Design-Paket: A/B-Säulenverkleidung mit Hochglanzfinish, Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach, Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt, LED-Lichtsignatur und -Tagfahrlicht, Matrix LED-Lichtsystem, Rahmenloser Innenspiegel, Schaltwippen am Lenkrad (für Skyactiv-Drive)

Comfort-Black-Paket: Lederausstattung in Schwarz, elektrische Sitzeinstellung mit Memory- Funktion und Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Lenkradheizung und Enteiserfunktion für die Scheibenwischer

Comfort-Red-Paket: Lederausstattung in Burgunderrot, elektrische Sitzeinstellung mit Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Lenkradheizung und Enteiserfunktion für die Scheibenwischer

Comfort-White-Paket: Lederausstattung in Pure White, elektrische Sitzeinstellung mit Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze für Fahrersitz, Lenkradheizung und Enteiserfunktion für die Scheibenwischer

Elektrisches Glasschiebedach (für Mazda3 und Mazda3 Fastback e-Skyactiv X 186 in Kombination mit Comfort-Paket)

Das Sondermodell Mazda3 HOMURA (ab 29.190 Euro; nicht als Mazda3 Fastback erhältlich) ist ebenfalls mit allen Motoren und Antriebskonfigurationen erhältlich und bietet über das Ausstattungsniveau der PRIME-LINE hinaus 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz, A-/B-Säulen-Verkleidung mit Hochglanzfinish, schwarze Außenspiegelkappen, Einparkhilfe vorne, Klimatisierungsautomatik, Sitzheizung vorne, LogIn-System, Qi induktives Smartphone-Laden, Regensensor und Rückfahrkamera. Darüber hinaus differenziert sich das Sondermodell, das einen Kundenvorteil von 1.000 Euro bietet, mit einem automatisch abblendenden Innenspiegel, abgedunkelten Heck- und Seitenscheiben hinten, Sitzbezügen mit roten Ziernähten sowie roten Ziernähten an der Mittelarmlehne und dem Armaturenträger.







NewCarz meint dazu:

Die japanische Golfklasse bekommt ein kräftiges Upgrade und sollte dadurch erneut gewappnet sein, um die Kompaktklasse wieder ordentlich aufzumischen. Mit Mildhybridtechnik und coolen Antriebslösungen wie dem Skyactiv 186 sowie optionalem Allradantrieb spielt der Mazda3 wieder einmal ganz vorne mit.

Text: NewCarz/Mazda – Fotos: Mazda