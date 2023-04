Maserati Grecale Folgore – Weltpremiere in Shanghai

Die Shanghai Auto Show 2023 öffnet ihre Pforten für eine elektrisierende Neuauflage – den Maserati Grecale Folgore.

Und Maserati markiert dort einen historischen Moment und zeigt der Welt die neuesten vollelektrischen Kreationen – als erste italienische Luxusmarke, die Automobile mit hundertprozentigem Elektroantrieb produziert.







China als Ort der Weltpremiere kein Zufall

China ist einer der Triebkräfte dieser faszinierenden und revolutionären Mobilität. Das gilt nicht nur hinsichtlich technischer Innovationen, sondern auch in Bezug auf ein zukunftsorientiertes, fest eingebettetes Interesse am Luxusmarkt. Somit ist China der ideale Ort für die Weltpremiere des Maserati Grecale Folgore.

Zu diesem besonderen Anlass befindet sich das erste vollelektrische SUV von Maserati neben dem neuen Maserati GranTurismo in guter Gesellschaft. Das kraftvolle und zugleich zeitlose Coupé wird dabei in den Versionen mit Verbrennungsmotor und mit Elektroantrieb auf dem asiatischen Markt eingeführt.











Die Zukunft der Elektrifizierung liegt in China. Folgore ist der Name der elektrischen Modelle von Maserati und steht für Innovation, Luxus, funktionale Schönheit sowie für die Vision, Vergangenheit und Zukunft im Namen des unvergleichlichen Stils der Marke zu vereinen. Die Shanghai Auto Show 2023 ist daher der ideale Treffpunkt zwischen dem asiatischen Markt und Maserati.







Maserati Grecale Folgore trägt Schlüsselrolle zur Elektrifizierung

Die Elektrifizierung wird eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Strategie von Maserati spielen. Das schließt die Verpflichtung ein, bis 2025 elektrische Versionen von allen Baureihen und bis 2030 ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge zu produzieren. Es ist ein ehrgeiziger Plan, der die Kühnheit widerspiegelt, die schon immer die DNA des Dreizacks definiert hat. Sein Erfolg beruht auf dem einzigartigen italienischen Charakter, der Fähigkeit, mit hochwertigen und exklusiven Produkten Emotionen zu wecken, und der Magie von Innovationen.

Davide Grasso, CEO Maserati S.p.A., kommentierte: „Es ist ein entscheidender Moment für die Marke Maserati. Heute sind wir in China auf der Shanghai Auto Show und wir sind auf der kosmopolitischen Milan Design Week in Italien. Wir feiern auf der ganzen Welt die Zukunft: Es ist ein Neuanfang für die Marke. Und wir feiern Folgore, den Elektrifizierungsplan, der Realität geworden und nun bereit ist, den Weg in diese revolutionäre Ära zu ebnen. Ich freue mich sehr, hier in Shanghai zu sein, denn es ist nicht nur eine internationale Ausstellung, sondern auch eine globale Plattform für Innovationen und der ideale Ort, um die ersten Elektromodelle in der Geschichte von Maserati vorzustellen.“







NewCarz meint dazu:

Der Folgore ist die vollelektrische Version des Grecale und der erste dieser Art unter dem Banner des Dreizacks. Bis auf die Angabe von 800 Newtonmetern Drehmoment und der Kapazität der Batterie von üppigen 105 kWh gibt es bislnag keine weiteren Leistungsdaten zum neuen und ersten Maserati E-SUV. Doch nach der Weltpremiere dürfte es nicht mehr lange dauern und Maserati wird weitere Infos zum Maserati Grecale Folgore bekannt geben. Wir werden zu gegebener Zeit darüber berichten.

