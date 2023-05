Peugeot 508 – Das Facelift kann jetzt bestellt werden

Der neue PEUGEOT 508 ist ab sofort bestellbar in den Varianten Limousine, Kombi sowie PSE.

Die sportliche Limousine PEUGEOT 508 setzt mit einem markanten Design, dem PEUGEOT i-Cockpit sowie neuesten Fahrerassistenzsystemen und modernsten Motorisierungen neue Maßstäbe im Segment der Mittelklassefahrzeuge.

Der neue 508 bietet gemäß der „Power of Choice“ eine Auswahl an Verbrennungs- und verschiedenen Hybridmotoren und ist bereits für 44.850 Euro UVP in der Ausstattungsvariante Allure erhältlich.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: „Der PEUGEOT 508 in allen Varianten vervollständigt unser Produktportfolio mit der neuen PEUGEOT DNA und stärkt die Position des Modells im Segment der Mittelklassefahrzeuge. PEUGEOT bietet durchweg eine junge Fahrzeugpalette auf technisch höchstem Niveau.“



PEUGEOT präsentiert mit dem neuen 508 ein neues Außendesign: Die Front des 508 wird durch die vollständige Integration des Kühlergrills in den Stoßfänger modernisiert, wobei die sich entwickelnden Muster und die Verwendung von Karosseriefarben dieses neue Design noch unterstreichen. Der PEUGEOT 508 wird angeboten in den neuen Farben Okenit Weiß, Eclipse Blau und Titanium Grau sowie in den Farben Selenium Grau (jetzt für alle Versionen erhältlich), Artense Silber, Elixir Rot und Perla Nera Schwarz. Das neue Wappen von PEUGEOT befindet sich in der Mitte des Kühlergrills, wobei das Muster strahlenförmig von dieser Signatur nach außen verläuft.



Zudem verfügt der neue 508 über ein modernisiertes charakteristisches Scheinwerfersystem mit 3 Krallen an der Front. Das LED-Tagfahrlicht im 3-Krallen-Design ist in die schlanken LED-Matrix-Scheinwerfer mit integriert. Am Heck sind die neuen LED-Leuchten in das 3-Krallen-Design mit dynamischer Beleuchtung integriert.



An Bord des neuen PEUGEOT 508 befindet sich das PEUGEOT i-Cockpit mit neuester Technologie dank des neuen PEUGEOT i-Connect Advanced Infotainmentsystems mit einem 10 Zoll (25,4 cm) Bildschirm in höchster Auflösung, vernetzter Echtzeitnavigation, Spracherkennung in natürlicher Sprache, drahtloser Konnektivität und Updates „Over-the-Air“. Fahrspaß, Komfort und Sicherheit bieten die Fahrassistenzsysteme. Dazu gehören das Nachtsichtsystem Night Vision, das bei Nacht oder schlechter Sicht Tiere, Fußgänger oder Radfahrer vor dem Fahrzeug erkennt, teilautonomes Fahren der Stufe 2, bestehend aus der adaptiven Geschwindigkeitsregelung mit STOP & GO-Funktion und einem Spurpositionierungsassistenten, HD-Kameras als Einparkhilfe und der Fahrmodischalter mit drei Fahr-Modi (Eco, Normal und Sport).







Die Antriebsversionen für den Peugeot 508

Die Motorenpalette des neuen 508 umfasst zwei verschiedene Hybridversionen:

Plug-In HYBRID 180 e-EAT8 mit 133 kW (180 PS)

Plug-In HYBRID 225 e-EAT8 mit 165 kW (225 PS)



Zur Auswahl stehen ebenso zwei Verbrennungsmotoren:

1.2 l PureTech 130 EAT8 mit 96 kW (131 PS) und

1.5 l BlueHDi 130 EAT8 mit 96 kW (131 PS)



Alle Motoren sind mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 ausgestattet.

Der PEUGEOT 508 PEUGEOT Sport Engineered Plug-In Hybrid4 360 e-EAT8 mit 265 kW (360 PS) und Allradantrieb ist das Aushängeschild der Neo-Performance.







NewCarz meint dazu:

Besonderes Augenmerk setzte der französische Autobauer bei diesem Facelift des Peugeot 508 auf die Optik und eine umfangreichere Ausstattung. Nach fünf Jahren erhält der Franzose somit einen geschärften Look, den man insbesondere an den neuen Lichtsignaturen der Fahrzeugfront erkennen kann. Die Motorenpalette blieb derweil unverändert; bietet somit weiterhin ein breites Spektrum, bei dem für jeden Geschmack das passende dabei sein sollte. Die Bestellbücher sind ab sofort geöffnet, die ersten Auslieferungen für Juni dieses Jahres geplant.

Text: NewCarz/Peugeot – Foto: Peugeot