Peugeot 508 – Neues Gesicht für alle Varianten

PEUGEOT präsentiert mit dem neuen PEUGEOT 508, der in den Versionen Limousine, SW und PEUGEOT Sport Engineered (PSE) erhältlich ist, ein neues Außendesign.

Die Frontpartie ist noch innovativer und dynamischer gestaltet und trägt das neue Emblem der Marke. Der neue PEUGEOT 508 repräsentiert Modernität, indem er das Kühlergrillmotiv vollständig in das Volumen des Stoßfängers integriert.







Drei Krallen auch an der Front des Peugeot 508

Diese Modelle verfügen über ein neues, charakteristisches Scheinwerfersystem mit 3 Krallen an der Front. Sie sind in die schlanken LED-Matrix-Scheinwerfer mit ihrem einzigartigen Design integriert, mit denen alle Versionen ausgestattet sind. Am Heck sind die neuen LED-Leuchten in das 3-Krallen-Design mit Blinkern integriert.











Matthias Hossann, Design Director von PEUGEOT: „Mit dem neuen Charakter des PEUGEOT 508 unterstreicht die Löwenmarke seine technologische Innovation und das katzenhafte Design. Die schmalen Scheinwerfer und die 3-Krallen-Signatur sind Teil des Kühlergrills, der in den Stoßfänger übergeht. Dies sorgt für eine einzigartige Frontpartie“.







Aufgewerteter Innenraum und neuste Technologien

Im Interieur des neuen PEUGEOT 508 und PEUGEOT 508 SW ist eine deutliche Aufwertung zu erkennen. Die verbesserte Qualität und Modernität zeigen sich bei den für die neue Polsterung verwendeten Materialien sowie in der neuen, optimierten Gangschaltung, die ein besseres Fahrerlebnis und mehr Ergonomie bietet.

An Bord des neuen PEUGEOT 508 befindet sich das PEUGEOT i-Cockpit mit neuster Technologie. Dank des neuen PEUGEOT i-Connect Advanced Infotainmentsystems mit einem 10 Zoll (25,4 cm) Bildschirm in höchster Auflösung, vernetzter Navigation, Spracherkennung in natürlicher Sprache, drahtloser Konnektivität und Updates „over the air“.







Moderne Assistenzsysteme für noch mehr Sicherheit

Der neue PEUGEOT 508 repräsentiert die hohe Qualität von PEUGEOT in Bezug auf Fahrspaß und Komfort, ergänzt durch die Fahrassistenzsysteme, die für noch mehr Sicherheit und Komfort. Dazu gehören: Das Nachtsichtsystem Night Vision, das bei Nacht oder schlechter Sicht Tiere, Fußgänger oder Radfahrer vor dem Fahrzeug erkennt, teilautonomes Fahren der Stufe 2, bestehend aus der adaptiven Geschwindigkeitsregelung mit STOP & GO-Funktion und einem Spurhalteassistenten, HD-Kameras als Einparkhilfe, kontrollierten Fahrmodus mit 3 Modi (Normal, Komfort und Sport).







Die Antriebe für den Peugeot 508

Die Motorenpalette des neuen 508 und des 508 SW umfasst zwei aufladbare Hybridversionen, den neuen HYBRID 180 mit 132 kW (180 PS) und den HYBRID 225 mit 165 kW (225 PS).

Zudem umfasst der neue 508 und 508 SW die beiden Verbrennervarianten: 1.2 l PureTech 130 EAT8 mit 96 kW (131 PS) und 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 mit 96 kW (131 PS).











Alle Motoren sind mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 ausgestattet.

Der neue 508 PEUGEOT Sport Engineered (PSE) Plug-In Hybrid mit 265 kW (360 PS) und Allradantrieb ist das Aushängeschild der Neo-Performance.

Phil York, Global Director Marketing und Kommunikation PEUGEOT: „Die Geschichte von PEUGEOT ist untrennbar mit dem Motorsport verbunden, und unser Engagement in der World Endurance Championship (WEC) mit dem PEUGEOT 9X8 ist der Beweis dafür. Es ist klar, dass sich die Spielregeln geändert haben: Die Elektrifizierung ist auch in der Welt des Rennsports zu einem Symbol für Modernität, Leistung und Effizienz geworden. Der neue PEUGEOT 508 PSE baut auf diesen Errungenschaften auf und modernisiert gleichzeitig sein Design, sein Markenemblem und sein Infotainmentsystem.“







NewCarz meint dazu:

Peugeot war in den letzten Jahren ein Aushängeschild für besonders attraktive Karosserieformen und Innenarchitekturen, wie auch der direkte Vorgänger des 508 aufzeigen konnte. Wie das Facelift für den 508 offenbart, übt sich Peugeot als Hersteller nicht im erfolgsverwöhnten Zurücklehnen, sondern entwickelt den designtechnischen Vorsprung konsequent weiter. Wie bereits die Bilder des neuen 508 zeigen, hat es sich wiederholt gelohnt.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot