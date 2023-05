VW Polo GTI Edition 25 – Sondermodell zum Jubiläum

Zum 25-jährigen Jubiläum bringt Volkswagen das Sondermodell VW Polo GTI Edition 25 auf den Markt.

1998 trug das Modell erstmals die drei ikonischen Buchstaben. Ein Vierteljahrhundert später präsentiert VW nun eine limitierte Edition des aktuellen 152 kW (207 PS) starken Polo GTI.

Der sportliche Kompaktwagen beeindruckt nicht nur mit seinem durchzugsstarken Antrieb: Ein Sportfahrwerk, die Differenzialsperre XDS, eine umfangreiche Serienausstattung sowie spezifische Design-Highlights heben das Jubiläumsmodell von den bisherigen Polo Modellen ab.

Der Polo GTI Edition 25 ist ab dem 1. Juni in Deutschland zu einem Preis ab 35.205 Euro bestellbar.







VW Polo GTI Edition 25 basiert auf ein viertel Jahrhundert GTI-Erfahrung

Nicht nur der berühmte „große Bruder“ Golf GTI blickt auf eine lange Geschichte zurück, auch der Polo verfügt über eine Reihe sportlicher Vorfahren: Mit dem auf 2.500 Exemplare limitierten Jubiläumsmodell Polo GTI Edition 25 feiert VW ein Vierteljahrhundert Polo GTI. „Volkswagen hat eine großartige Heritage und der Polo zählt zu unseren Ikonen“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen. „Die GTI-Fans sind für uns von großer Bedeutung. Mit diesem Jubiläumsmodell feiern wir gemeinsam 25 Jahre Leistung, Fahrspaß, Performance und Sportlichkeit in der Polo-Klasse.“













Performance und Fahrverhalten

Der durchzugsstarke Zweiliter-TSI-Motor mit 152 kW (207 PS) Leistung und 320 Nm Drehmoment beschleunigt den frontgetriebenen Polo GTI Edition 25 von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden. Zudem ist das Fahrzeug serienmäßig mit einem speziell abgestimmten Sportfahrwerk ausgerüstet. Es senkt die Karosserie um 15 Millimeter ab und garantiert in Verbindung mit der elektronischen Differentialsperre XDS die GTI-typische Synthese aus hoher Fahrdynamik, verbesserter Traktion und präzisem Fahrverhalten.







VW Polo GTI Edition 25 als exklusive Jubiläums-Ausstattung

Seine Ausnahmestellung unterstreicht das neue Sondermodell auch optisch: Typisch GTI sind die rot lackierten Bremssättel und Zierleisten, der Kühlergrill im Wabendesign und verchromte Abgasendrohre. Darüber hinaus wartet der Polo GTI Edition 25 mit einer Reihe exklusiver Ausstattungsfeatures auf: Neben den 18-Zoll-Leichtmetallrädern „Adelaide“ in Schwarz (Black Glossy) unterstreichen ein schwarzes Dach und schwarze Außenspiegel das sportliche Erscheinungsbild.











Im Innenraum gehören TOP-Sportsitze mit perforiertem schwarz-rotem Leder und eingesticktem „GTI“-Logo sowie schwarz glänzende Dekoreinlagen mit rotem „GTI“-Schriftzug zur Serienausstattung. Die limitierte Auflage spiegelt sich in den Einstiegsleisten im „One of 2500“-Logo wider. Zusätzlich zu den GTI-Farben Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Rauchgrau Metallic und Deep Black Perleffekt ist der Polo GTI Edition 25 auch in Ascot Grau erhältlich.







Innovative Technologien stets dabei

Serienmäßig an Bord sind IQ.LIGHT – LED Matrixscheinwerfer mit dynamischem Fernlichtassistenten und LED-Tagfahrlicht. Sie sorgen für eine besonders homogene Ausleuchtung der Fahrbahn. Darüber hinaus ist das Sondermodell mit einem Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Schaltwippen und „25“-Logo sowie zahlreichen Assistenzsystemen aus höheren Klassen ausgestattet.

Teilautomatisiertes Fahren ermöglicht der optional erhältliche Travel Assist, der im Assistenzpaket „IQ.DRIVE“ enthalten ist. Das System kann ab 0 km/h bis zur Regelgrenze des Travel Assist (210 km/h) das Lenken, Bremsen und Beschleunigen des neuen Polo GTI übernehmen. Der Travel Assist greift dabei für die Längsführung auf bekannte Systeme wie die automatische Distanzkontrolle ACC zu. Die Querführung unterstützt der serienmäßige Spurhalteassistent Lane Assist.











Instrumente und Infotainmentsystem sind auch im neuen Sondermodell auf einer Sichtachse angeordnet und damit in allen Fahrsituationen optimal einseh- und bedienbar. Für eine zeitgemäße Konnektivität sorgt das serienmäßige Infotainmentsystem „Ready2Discover“ mit hochauflösendem 20-Zentimeter (8-Zoll) großem Display. Optional sind zwei weitere Systeme erhältlich.







Rückblick auf 25 Jahre Polo GTI

Bereits 1979 sorgte die GT-Variante der ersten Polo Baureihe für Furore, doch erst mit der dritten Generation durfte 1998 der erste Polo die berühmten drei Buchstaben tragen. VW limitierte den ersten Polo GTI auf 3.000 Einheiten und vermeldete kurze Zeit später: ausverkauft. Nach einigen Jahren Pause erschien 2006 wieder eine GTI-Version. Ein besonderer Leckerbissen war die 132 kW (180 PS) starke „Cup Edition“, die optisch an die im Polo Cup eingesetzten Rennfahrzeuge angelehnt war.

Auch die fünfte Generation aus dem Jahr 2010 hatte es in sich: Der 1,4-Liter-TSI-Motor mit Turbo- und Kompressoraufladung zauberte nicht nur GTI-Fans ein Lächeln ins Gesicht. Mit dem Nachfolger gab es 2014 noch einmal einen kräftigen Nachschlag – der komplett neue TSI-Motor leistete 141 kW (192 PS) und ermöglichte ein Spitzentempo von 236 km/h.

Die Evolutionsstufe der sechsten Polo Generation aus dem Jahr 2021 setzt die GTI-Tradition nahtlos fort und etabliert neue Maßstäbe bei den Kompakten. Die technische Basis dafür liefert der Modulare Querbaukasten (MQB). Er steht baureihenübergreifend für technologischen Fortschritt, eine hohe Karosseriefestigkeit sowie ein vorbildlich niedriges Fahrzeuggewicht und sehr gute Crasheigenschaften.







Südafrika – die Heimat des Polo GTI

Produziert wird der Polo GTI Edition 25 – so wie der Großteil der Polo Modelle – in Kariega (Südafrika). „Unser Team in Südafrika ist sehr stolz auf dieses Auto„, sagt Martina Biene, Managing Director und Vorsitzende der Geschäftsführung der Volkswagen Group South Africa (VWSA). „Der Polo hat bei uns eine lange Tradition – vor allem der Polo GTI.“ Das 1951 eröffnete Werk liegt in der Nähe von Port Elizabeth und ist die größte Autofabrik in ganz Afrika. Dort baut VWSA den Polo Vivo5, den Polo und als weltweit einzige Produktionsstätte den Polo GTI.







NewCarz meint dazu:

25 Jahre Polo mit den drei ikonischen Buchstaben, die als Garant für Fahrspaß stehen und den großen Unterschied machen. So wie alle GTI-Modelle des Polo überzeugte auch die neueste Generation bereits als Vorfacelift und noch mehr als Facelift. Kein Zweifel, die drei Buchstaben hat sich der Kleinwagen aus Wolfsburg redlich verdient. Umso erfreulicher ist es, dass Volkswagen anlässlich dieses Jubiläums ein Sondermodell ins Leben rief, welches nicht allein durch seine Limitierung besondere Begehrlichkeiten erwecken dürfte.

Text: NewCarz/Volkswagen – Fotos: Volkswagen