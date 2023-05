Audi A6 und A7 – Neue Ausstattungslinien im Anmarsch

Mit markanter und edler Optik fahren die Modelle Audi A6 und Audi A7 sowie ihre jeweiligen S-Modelle ins Modelljahr 2024.

Neben neu gestalteten Ausstattungslinien mit eigenständigen Designelementen an der Front und am Heck erhalten die Oberklasse-Modelle kraftvolle Farben im In- und Exterieur, neue Felgendesigns und eine aufgewertete Serienausstattung.

Ab 1. Juni sind die aktualisierten Modelle des Audi A6 zu Preisen ab 53.800 Euro bestellbar. Der Preis für den Audi A7 startet bei 63.500 Euro.

Im Zuge der Modellaufwertung von Audi A6 Limousine und Avant sowie A7 Sportback wird die Angebotsstruktur neu geordnet. Die neue Struktur macht es für geneigte Interessenten übersichtlicher und bietet gleichzeitig mehr Raum für Individualität, da nun der Innenraum unabhängig vom gewählten Exterieur-Paket gestaltet werden kann.







Nachgeschärft: Audi A6 und A7 mit RS-Optik im Singleframe

Bei A6 Limousine und Avant können Kund_innen nun zwischen Basis, advanced und S Line im Exterieur wählen, beim A7 Sportback zwischen Basis und S line. Jede Ausstattungslinie zeichnet sich dabei durch eigenständige Designelemente an der Front und am Heck aus. Ein Singleframe mit Wabenstruktur ist das neue prägende Element der Fahrzeugfront.











Bei beiden Modellen ist dieser in der Basis-Variante in Schwarz matt mit einem Chromrahmen ausgeführt. In der eigens für den A6 vorbehaltenen advanced line ist das Kühlerschutzgitter in Dark chrome hochglänzend ausgeführt, die Front differenziert sich durch seitliche Lufteinlässe und das Heck durch einen Diffusor im neuen dynamischen Design mit einer Spange aus Kunststoff in Selenitsilber lackiert. Zudem beinhaltet die advanced line sportliche 18-Zoll-Räder. Für beide Modelle steht die S line-Variante zur Wahl.

Den Singleframe zieren hier Einleger in Chrom. Beim A6 wurde der Diffusor am Heck neugestaltet. Die Diffusorspange ist hier in Platingrau ausgeführt, beim A7 in Chrom. Außerdem beinhaltet das S line Exterieur beim Audi A6 neu gestaltete seitliche schwarz matte Lufteinlässe in der Front mit Einlegern in Platinumgrau, verbreiterte Seitenschwellerleisten, 19-Zoll-Räder und das Sportfahrwerk.







Noch mehr innere Werte

Zusätzlich zu den Differenzierungsmöglichkeiten im Exterieur steht das Innenraumpaket S line zur Wahl, welches sich in Bezug auf den Innenraum am bisherigen S line-Sportpaket orientiert. Bei diesem Paket sind der Innenraum, die Armaturentafel und der Dachhimmel in Schwarz ausgeführt. Das Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen in Schwarz ist mit Kontrastnähten inklusive Lenkradgriffen in perforiertem Leder versehen und die Fußstütze und die Pedalerie sind aus Edelstahl.

Weiterhin bietet das Innenraumpaket S-line Sitzbezüge in einer Stoff Sequenz/Leder-Kombination beim Audi A6 und in Dinamica Frequenz beim Audi A7 mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze. Die Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten sind beleuchtet und vorne mit einem S-Schriftzug versehen.

Die Modelle von Audi S6 und Audi S7 erhalten einen Singleframe mit Einlegern in Aluminiumoptik und akzentuierte seitliche Lufteinlässe in der Front. Beim Audi S6 sind diese in schwarz matt ausgeführt, beim Audi S7 in Dark chrome matt. Der Frontspoiler ist bei beiden Modellen in Selenitsilber lackiert.







Neue Farben und Materialien im In- und Exterieur

Für die Modelle des Audi A6 und A7 und ihre jeweiligen S-Derivate stehen nun insgesamt zwölf Außenfarben zur Wahl. Erstmals befinden sich die Farben Arconaweiß und Madeirabraun metallic im Portfolio. Neu erhältlich für die S-Modelle und die S line-Ausstattungen sind Grenadinerot metallic und Ascariblau metallic.











Bei den Dekoreinlagen für den Innenraum stehen insgesamt acht verschiedene Varianten im Programm. Neu hinzugekommen sind die Holzeinlagen Olivenbaum naturell und Esche Vulkangrau naturell, sowie Einleger bezogen mit der Mikrofaser Dinamica.







Im Detail aufgewertete Serienausstattung

Das Audi virtual cockpit wird Teil der Serienausstattung. Das volldigitale Kombiinstrument hat eine 12,3 Zoll-Diagonale und eine Full HD-Auflösung von 1.920 x 720 Pixel. Fahrer_innen bedienen es über das Multifunktionslenkrad, dabei können sie zwischen der klassischen Ansicht und dem Infotainment-Modus wählen. Aufgewertet in der Serienausstattung zeigt sich auch die Lichttechnologie.











Die Basisscheinwerfer werden nun beim Audi A6 und S612 als Voll-LED-Scheinwerfer mit einer konturhaften Tagfahrlichtsignatur ausgeführt. Auch die Einparkhilfe plus ist nun Teil der Serienausstattung.







Dunklere Sportfelgen für den edlen Auftritt

Der starken Nachfrage nach dunklen Felgen folgend, ist die Räderpalette des Audi A6 und Audi A7 grundlegend überarbeitet und besteht nun über die Hälfte aus solchen Varianten. Standardmäßig fahren die Audi A6 Limousine und der Avant auf 17-Zoll-Aluminium-Schmiederädern im 10-Speichen-Design, die mit Reifen in der Serie 225/60 bezogen sind. Für einen sportlicheren Auftritt sind die 18-Zoll-Räder im Viel-Speichen-Design jetzt in Graphitgrau beschichtet. In Platingrau erhältlich ist nun ein 19-Zoll-Rad im 5-Arm-Dynamik-Design. Die glanzgedrehten 20-Zoll-Räder im 10-Speichen-Stern-Design in Platingrau gibt es jetzt auch in Schwarz metallic.

Dunkle Akzente setzen auch in graphitgrau lackierte und glanzgedrehte 21-Zoll-Räder im filigranen 5-Doppelspeichen-V-Design. Gänzlich neu für die A6-Modellpalette ist ein fünfarmiges 21-Zoll-Rad ‒ dieses luftig gestaltete Rad ist vom Motorsport inspiriert und kommt durch seine Geometrie der Bremsenkühlung zugute.











Beim A7 Sportback sind die 19-Zoll-Räder im 10-Y-Speichen-Design nun mit einer Oberfläche in Graphitgrau ausgeführt. Die fünfarmigen 20-Zoll-Räder mit Doppelspeichen, beim S73 in der Serienausstattung, kommen nun in edlem Platingrau. Die geschmiedeten 21-Zoll-Räder im fünfarmigen Parallelspeichen-Design sind nun glanzgedreht und erscheinen daher in ihrer Anmutung äußerst filigran.

Neu im Programm sind die jeweils glanzgedrehten 20-Zoll-Räder im 5-Segmentspeichen-Evo-Design in Schwarz matt und die 21-Zoll-Räder ebenfalls im klassischen 5-Arm-Multispeichen-Design in Dunkelgrau matt, beide aus dem Angebot von Audi Sport.

Ab 1. Juni sind die aktualisierten Modelle des Audi A6 und A7 zum Preis ab 53.800 Euro beziehungsweise 63.500 Euro bestellbar.







NewCarz meint dazu:

Die oberen Modelle mit den vier Ringen erhalten nach nunmehr fünf Jahren ihres Generationszeitalters eine umfangreiche Aufwertung – die womöglich letzte vor dem Generationswechsel. Aus diesem Grund haben die Ingolstädter noch einmal in die Trickkiste gegriffen und diese Verjüngungskur mit kleinen aber feinen Verfeinerungen interessant ausfallen gelassen. In der nächsten Generation soll es dann Änderungen in der Modellnomenklatur geben. Die Bezeichnung A6 bleibt dann nur noch den reinen E-Antrieben vorbehalten, während die Verbrenner als A7 bezeichnet werden. Doch bis dahin vergehen mit den nun verjüngten Audi A6 und A7 noch einige Jahre.

Text: NewCarz/Audi – Fotos: Audi