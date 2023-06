Hyundai Kona Elektro – Deutschlandpremiere steht bevor

Mit dem neuen Hyundai KONA Elektro als Hauptdarsteller nimmt Hyundai am Greentech Festival auf dem stillgelegten Flughafen Tegel in Berlin teil.

Bei der vom ehemaligen Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg mitbegründeten Veranstaltung kommen vom 14. bis 16. Juni 2023 zahlreiche Unternehmen, denen Klima- und Umweltschutz ein wichtiges Anliegen ist, ebenso zusammen wie Politiker und Visionäre, die sich für eine grünere Zukunft einsetzen.

Mehr als 190 Aussteller präsentieren den Besuchern ihre Exponate für eine nachhaltige Zukunft.

„Wir sind stolz, dass der neue KONA Elektro in diesem Umfeld seine Deutschlandpremiere feiert. Hyundai ist nicht nur der Anbieter alternativer Antriebe, sondern setzt sich auch für die Mobilität der Zukunft sowie Stadtentwicklung und Klimaschutz ein“, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. „Die Markenvision ‘Progress for Humanity‘ sowie das Unternehmensziel ‚Klimaneutral 2045‘ unterstreichen den Weg von Hyundai in eine nachhaltige Zukunft. Die bereits fünfte Teilnahme von Hyundai am Greentech Festival ist für uns deshalb keine Verpflichtung, sondern in der DNA der Unternehmensphilosophie eingebettet.“







Hyundai KONA Elektro – technologieorientiertes Design mit klassenbester Reichweite

In einem unkonventionellen Schritt hat Hyundai den neuen KONA zunächst in der Elektro-Variante entwickelt. Hier spiegelt sich die Elektrifizierungsstrategie von Hyundai wider und Hyundai unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige Mobilität sowie technologieorientiertes Designdenken. Der Hyundai KONA Elektro bietet mit bis zu 490 km die klassenbeste elektrische Reichweite im B-SUV-Segment.

Der im Vergleich zur vorherigen Generation bei den Abmessungen gewachsene KONA Elektro hat zudem zahlreiche innovative Technologien an Bord. Dazu gehören unter anderem die Hyundai Smart Sense Assistenzsysteme inklusive Funktionen zum teilautonomen Fahren auf Level 2, der autonome Notbremsassistent, der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Parkassistent mit Fernbedienung und ein kamerabasierter Fahreraufmerksamkeitsassistent.







Praktische Erfahrungen mit IONIQ 5 und IONIQ 6 bei der Driving Experience

Neben der Deutschland-Premiere des KONA Elektro ist Hyundai erstmals auch bei der Greentech Festival Driving Experience dabei. Die Besucher können auf mehreren Strecken auf dem Freigelände mit den Elektrofahrzeugen IONIQ 5 und IONIQ 6 – beide „World Car of the Year“ der letzten zwei Jahre – rein elektrische Erfahrungen auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens sammeln.

Ihre Erfahrungen können die Besucher mit den vor Ort anwesenden Ansprechpartnern und Experten von Hyundai teilen. Neben den Informationen zu den Modellen können sich die Interessenten am Hyundai Stand über die Nachhaltigkeitsziele und Visionen des Unternehmens wie “Progress for Humanity“ informieren.







Hyundai FACES Vanessa Mai und Lenn Kudrjawizki am Hyundai Stand

Zudem können sich die Besucher des Hyundai Stands (Standnummer T04) auf dem Greentech Festival auf die beiden Hyundai Markenbotschafter – FACES – Vanessa Mai und Lenn Kudrjawizki, u.a. bekannt aus Vikings und Transporter, freuen. Die Sängerin und der Schauspieler, Musiker sowie Autor werden am 15. Juni 2023 auch auf dem Hyundai Stand für Fragen der Besucher zum Thema Nachhaltigkeit verfügbar sein.

NewCarz meint dazu:

Nach dem der neue Kona vorgestellt wurde, folgt nun auch der neue Kona Elektro, der als reines EV erneut den Markt der E-Autos bereichern soll. Viel Tamtam ist da also angebracht, weswegen auch das Greentech Festival als dazu passendes Event auserkoren wurde. Es lohnt sich also in der nächsten Woche einen Abstecher auf das ehemalige Flughafengelände des Berliner Flughafens Tegel einzuplanen.

Text: NewCarz/Hyundai – Foto: Hyundai