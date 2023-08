Barchetta B95 – Erster vollelektrischer Supersportler von Pininfarina

Der neue Barchetta B95 von Automobili Pininfarina ist der weltweit erste vollelektrische Barchetta und eine Hommage an das PURA-Design sowie die technische Kunstfertigkeit des Unternehmens.

Der B95 wurde vom Designkonzept PURA Vision inspiriert, das von den Experten von Automobili Pininfarina in Italien konzipiert, gestaltet und entwickelt wurde.



Die PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina übersetzt das Erbe der legendären Klassiker des Unternehmens in die Zukunft.





Highlight auf der Monterey Car am Pebble Beach: Der Barchetta B95

Automobili Pininfarina läutet auf der Monterey Car Week ein aufregendes neues Kapitel seiner Geschichte ein. Das Unternehmen stellt den weltweit ersten rein elektrischen offenen Barchetta-Supersportwagen vor – den atemberaubenden neuen B95.

Der rein elektrische Barchetta-Supersportwagen ist in puncto Design und Technologie ein echtes Meisterwerk. Die Schlichtheit der fließenden, offenen Karosserie kontrastiert mit den exquisiten technischen Details und ergibt eine dramatische Interpretation eines klassischen Rennwagens mit rein elektrischer Leistung.

Das offene Fahrvergnügen wird genau zehn Mal produziert.

Die PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina resultiert hier in einer eleganten Silhouette und dramatischen Proportionen, wie bereits das kürzlich enthüllte Konzeptfahrzeug PURA Vision deutlich machte. Die dafür entwickelten Prinzipien wurden beim B95 gemäß der PURA-Philosophie neu interpretiert – Inspiration lieferten legendäre klassische Rennwagen, kombiniert mit futuristischen Elementen.

Seine Weltpremiere feiert der B95 im August auf der Monterey Car Week. Dort erscheint er gemeinsam mit dem GT-Supersportwagen Battista Edizione Nino Farina, der im Juli auf dem Goodwood Festival of Speed sein Debüt gab, sowie dem kürzlich vorgestellten Designkonzept PURA Vision.

Paolo Dellachà, CEO von Automobili Pininfarina, erklärt: „Es handelt sich hierbei um das wohl aufregendste Kapitel in der bisherigen Geschichte von Automobili Pininfarina − wir machen einen weiteren großen Schritt nach vorn. Die Einführung des B95 ist in diesem Sommer der dritte von drei wesentlichen Meilensteinen für unsere Marke. Zuerst präsentierten wir den Battista Edizione Nino Farina, eine exklusive Hommage an den bekannten Rennfahrer aus dem Hause Pininfarina, der auch den allerersten Formel-1-Weltmeistertitel einfuhr.

Die Veröffentlichung des Designkonzepts PURA Vision erschloss zudem eine neue Designphilosophie für alle zukünftigen Modelle unserer Marke über ein breites Spektrum verschiedener Segmente hinweg. Unser neuer Barchetta zeigt nun, wie diese Designprinzipien umgesetzt werden können – anhand einer retrofuturistischen Vision, die klassische Motive aus dem Motorsport mit den aktuellsten technologischen Innovationen, Materialien und Prozessen kombiniert.

Der B95 liefert die Leistung des Battista und kreiert zugleich eine bisher unerreichte Dimension des Fahrvergnügens, die Freude am Fahren ganz neu definiert. Er ist der erste seiner Art und ein echtes Objekt der Begierde − mit dem Nervenkitzel des Außergewöhnlichen und elektrisierender Leistung, gegossen in eine atemberaubend schöne, offene Karosserieform.“





Zehn Exemplare mit avisiertem Markstart 2025

Die Herstellung und Auslieferung dieses Meisterwerks in limitierter Auflage beginnt im Jahr 2025 und markiert damit das 95-jährige Bestehen von Pininfarina SpA. Das „B“ im Namen des Modells steht für Barchetta. Beide Elemente ergeben vereint den Namen Automobili Pininfarina B95.

Das Cockpit soll an historische Kampfflugzeuge erinnern… …dabei wurden edelste Materialien mit einem Höchstmaß an Exaktheit zusammengeführt. Die Liebe zum Detail spielt dabei eine überaus wichtige Rolle. Mindestens 4,4 Millionen Euro kostet der Barchetta B95. Doch trotz des hohen Preises werden die zehn Einheiten wohl schnell vergriffen sein.

In sorgfältiger Absprache zwischen dem Designteam von Automobili Pininfarina in Cambiano und dem jeweiligen Kunden werden insgesamt nur zehn Exemplare gefertigt. So ist maximale Exklusivität garantiert, denn kein Modell wird dem anderen gleichen. Das wunderschöne, eigens für die erste Präsentation auf der Monterey Car Week hergestellte Showcar wurde vom Designteam von Automobili Pininfarina konzipiert und in Cambiano von kunstfertigen Spezialisten bei Pininfarina SpA von Hand gefertigt.

Ab 2025 startet die Produktion und die Auslieferung des B95.

Paolo Dellachà erläutert: „Wir werden das außergewöhnliche B95-Showcar in Monterey präsentieren. Unsere Zusammenarbeit mit Pininfarina SpA − einem Designhaus mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Gestaltung von Fahrzeug-Unikaten für die renommiertesten Luxusmarken der Welt − gewährleistet höchste Fertigungsqualität. Wir freuen uns bereits jetzt auf die Fortführung dieser engen strategischen Partnerschaft.“





Wichtige Fakten zum Barchetta B95

Die weltweit ersten verstellbaren Twin-Aeroscreens bewahren das elegante Design des B95 und schirmen gleichzeitig die Insassen ab, um das ultimative Barchetta-Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Der Name B95 setzt sich aus dem „B“ für Barchetta und der Zahl 95 zusammen, da die Produktion und Auslieferung an die Kunden im Jahr 2025 beginnt – dem 95. Jahrestag des legendären Designhauses Pininfarina SpA.

Für die Weltpremiere des B95 wurde die Monterey Car Week ausgewählt, wo er neben dem kürzlich enthüllten GT-Supersportwagen Battista Edizione Nino Farina und dem Designkonzept PURA Vision präsentiert wird.

Mit nur zehn maßgeschneiderten, speziell für Sammler auf der ganzen Welt gefertigten Exemplaren des B95 ist der Seltenheitswert dieses weltweit ersten rein elektrischen Barchetta-Supersportwagens mit einem Preis ab 4,4 Millionen Euro garantiert.



NewCarz meint dazu:

Über 1.900 PS, unter zwei Sekunden von null auf 100 km/h, über 300 km/h schnell, über 4,4 Millionen Euro pro Fahrzeug – Der Barchetta B95 steht offensichtlich ausschließlich für Extreme. Dazu kommt, dass der Supersportler nicht mal eine Windschutzscheibe besitzt. Für den Antrieb stand kein geringeres Modell Pate, als der Battista – kein Wunder, dass der B95 daher als rekordverdächtig bestückt gilt. Da es nur zehn Exemplare geben wird, sollten sich Interessenten in Eile üben, sonst könnte ein Orderversuch aufgrund eines nicht minder schnellen Ausverkaufs ins Leere laufen.

Text: NewCarz/Automobili Pininfarina – Fotos: Automobili Pininfarina