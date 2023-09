BMW Vision Neue Klasse – Neuerfindung der Marke

Die BMW Group zeigt mit ihrer neuesten Studie, dem BMW Vision Neue Klasse, wie die nächste Generation von Fahrzeugen der Kernmarke BMW aussehen wird.

„Der BMW Vision Neue Klasse bündelt unsere Innovationskraft in den zentralen Bereichen Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität“, sagt Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG. „So sind wir der Zukunft zwei Schritte voraus: Mit der Neuen Klasse bringen wir die Mobilität für das nächste Jahrzehnt schon ab 2025 auf die Straße – und führen BMW in eine neue Ära.“

Die BMW Vision Neue Klasse wurde auf der IAA erstmals der breiten Öffentlichkeit gezeigt… …eine Möglichkeit, die wir gern wahrgenommen haben… …und BMWs Zukunftsblick aus allen Perspektiven… …in Augenschein genommen haben. Das Ergebnis darf sich definitiv auch optisch sehen lassen.

Das Visionsfahrzeug, das auf der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA Mobility 2023 in München erstmals öffentlich gezeigt wurde, hat eine klare, auf das Wesentliche reduzierte Formensprache mit großzügigen Flächen und wenigen markanten Linien. Charakteristische Merkmale wie die BMW Niere und der Hofmeisterknick der Seitenfenstergrafik rücken dadurch stärker in den Fokus. So strahlt das Design mehr BMW aus denn je. Im Innenraum sorgt die nächste Generation des BMW iDrive für ein einzigartiges digitales Nutzererlebnis, bei dem reale und virtuelle Welten miteinander verschmelzen. Der verstärkte Einsatz von Sekundärrohstoffen, eine ressourcenschonende Produktion und ein vollelektrischer Antrieb mit BMW eDrive Technologie der sechsten Generation reduzieren den CO2-Footprint der Neuen Klasse über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge.





BMW Vision Neue Klasse – Der technologische Sprung nach vorne

„30 Prozent mehr Reichweite, 30 Prozent schnelleres Laden, 25 Prozent mehr Effizienz – mit der Neuen Klasse springen wir technologisch weit nach vorne und bringen EfficientDynamics in eine neue Dimension. Dasselbe gilt auch für ihr Design: mehr Zukunft geht nicht“, sagt Frank Weber, Mitglied des Vorstands der BMW AG für Entwicklung. „Mit der Neuen Klasse haben wir das größte Investment in der Unternehmensgeschichte gestartet. Wir schreiben nicht nur das nächste Kapitel von BMW, sondern ein neues Buch. Deshalb ist klar: Die Neue Klasse wird alle Modellgenerationen durchdringen.“





Eine neue Formensprache für BMW: Klar, elegant und zeitlos.

Das Exterieurdesign zeigt Gestaltungselemente, die für die unterschiedlichen Modelle der Neuen Klasse prägend sein werden. Es ist klar, elegant und zeitlos. Die neue, vollelektrische Fahrzeugarchitektur bietet neue Möglichkeiten der Innenraumgestaltung. „Das Design der Neuen Klasse ist typisch BMW und so progressiv, dass es aussieht, als hätten wir eine Modellgeneration übersprungen“, erklärt Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.

Eine vollkommen neue Architektur der Instrumententafel bietet einen interessanten Ausblick auf zukünftige Modelle.

Kraftvolle Radhäuser, das zurückversetzte Greenhouse und die im „Shark Nose“-Stil weit nach vorn ragende Fahrzeugfront sind charakteristische Merkmale eines BMW. 21 Zoll große Aerodynamik-Räder greifen das klassische, vom Motorsport inspirierte Kreuzspeichendesign auf. Der nahezu monolithische Fahrzeugkörper, die starken Einzüge an Front und Heck und die großen Fensterflächen lassen zugleich eine neue Ästhetik entstehen.

Die helle Außenlackierung Joyous bright unterstreicht mit einem subtilen gelben Farbstich die freundliche und zukunftsorientierte Ausstrahlung des BMW Vision Neue Klasse. Einen Kontrast dazu bilden schwarze Seitenschweller und Stoßfänger. Mit einem erhöhten Anteil an Sekundärrohstoffen und einer deutlich verringerten Materialvielfalt sind sie gezielt im Sinne von Zirkularität verbessert. Darüber hinaus trägt ein verbessertes Demontagekonzept dazu bei, das Recycling der Fahrzeuge der Neuen Klasse zu optimieren.

Eine Neuinterpretation der markentypischen Designelemente BMW Niere und Doppelscheinwerfer verhilft der Fahrzeugfront zu einer einheitlichen Interaktionsfläche. Eine Lichtinszenierung mit präziser, dreidimensionaler Animation sorgt dafür, dass die intuitive Interaktion zwischen Mensch und Automobil bereits bei der Annäherung an das Fahrzeug beginnt. E Ink Elemente im unteren Bereich der Seitenfenster weisen auf die Sensorfläche hin, mit der sich die automatische Türöffnung aktivieren lässt. Innovative Technologie prägt auch die Gestaltung der Heckleuchten. Ihre im 3D-Druckverfahren gefertigten Leuchtelemente werden auf mehrere Ebenen verteilt und gezielt angesteuert, um eine besondere Tiefenwirkung zu entfalten.





Sorgt für Weitblick: Die nächste Generation des BMW iDrive.

Analoge Bedienelemente sind im BMW Vision Neue Klasse auf ein Minimum reduziert. Die Interaktion zwischen Mensch und Automobil erfolgt über das BMW Panoramic Vision, Central Display und Multifunktionstasten am Lenkrad. Ergänzt wird das Nutzererlebnis von der bewährten Sprachsteuerung mit dem BMW Intelligent Personal Assistant. Damit bietet die nächste Generation des BMW iDrive eine moderne Interpretation der markentypischen Fahrerorientierung.

Ähnlich wie mit dem einst neu eingeführten BMW iDrive Controller auf der Mittelkonsole oder dem BMW Head-Up Display ist die Marke mit dem in der Neuen Klasse erstmals verfügbaren BMW Panoramic Vision weltweit führend. Es projiziert Informationen in einer ideal auf die Sichtachse des Fahrers abgestimmten Höhe und erstmals über die gesamte Breite der Windschutzscheibe. Diese Innovation wird das weiterentwickelte BMW Head-Up Display in den Serienmodellen der Neuen Klasse ergänzen.

Die „Neue Klasse“ war zweifellos eines der Highlights der IAA – und das nicht nur am BMW-Messestand.

Mit der nächsten Generation des BMW iDrive sorgt die Projektion von Informationen für ein gemeinsames Nutzererlebnis. Fahrerinnen und Fahrer können die auf dem Central Display dargestellten Inhalte mit einer einfachen Geste auf das BMW Panoramic Vision verschieben.

Eine abgestimmte Choreografie aus dem Ambientelicht und den Grafikdarstellungen auf dem Central Display und dem BMW Panoramic Vision bereichert das Nutzererlebnis, das sich außerdem mit den My Modes individualisieren lässt. Beim Wechsel in den My Mode Sport unterstützen spezifische Anzeigen vor einem gelben Hintergrund das dynamische Fahren. Das neue BMW iDrive basiert auf einer hochintegrierten Software-Architektur, die Daten über das Fahrerlebnis und das Infotainment sowie aus dem elektronischen Bordnetz des Fahrzeugs und der BMW Cloud zusammenführt. Die Interaktion zwischen Mensch und Automobil kann so noch intensiver auf die Fahrsituation sowie auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden, sodass eine völlig neue Wahrnehmung von Mobilität möglich wird.

Helle Textilstoffe in Cord sorgen im Innenraum des BMW Vision Neue Klasse für ein wohnliches Ambiente. Die helle Armaturentafel trägt das im oberen und unteren Bereich abgeflachte Lenkrad sowie das Central Display. Eine Smartphone-Ladeschale und der gläserne gestaltete Gangwahlhebel teilen sich den Platz auf der Mittelkonsole. Die vorderen Sitze sind mit jeweils nur einer Halterung am Boden befestigt, dadurch erhöht sich die Beinfreiheit im Fond, wo die Mitreisenden auf zwei Einzelsitzen ein großzügiges Raumgefühl genießen können. Die vollständig dekorchrom- und lederfreie Gestaltung des Innenraums trägt zur Optimierung der CO2-Bilanz im Fertigungsprozess bei.





CO2-reduzierte Produktion, BMW eDrive Technologie der sechsten Generation.

Mit einer Produktion, die im neu entstehenden Werk in Debrecen vollständig auf die Nutzung von fossilen Energieträgern verzichtet, sowie mit einem deutlich erhöhten Einsatz von CO2-reduziert erzeugten Rohstoffen und Sekundärmaterialien setzt die Neue Klasse maßgebliche Impulse für eine ressourcenschonende individuelle Mobilität. Für hohe Energieeffizienz in der Nutzungsphase der Fahrzeuge sorgt neben der Optimierung von Gewicht, Luft- und Rollwiderstand sowie einem intelligenten Wärmemanagement vor allem ihr elektrischer Antrieb mit BMW eDrive Technologie der sechsten Generation.

BMW nennt selbst das Jahr 2025 für den Zeitpunkt der Marktreife der „Neuen Klasse“.

Der Sprung in der neuen BMW eDrive Technologie umfasst neben hocheffizienten Elektromotoren auch neu entwickelte runde Batteriezellen. Sie weisen eine im Vergleich zu den bisherigen prismatischen Zellen um mehr als 20 Prozent höhere Energiedichte auf. Die BMW eDrive Technologie der sechsten Generation verhilft den Modellen der Neuen Klasse zu einer um bis zu 30 Prozent gesteigerten Ladegeschwindigkeit sowie zu einer um ebenfalls bis zu 30 Prozent höheren Reichweite. Die Gesamtfahrzeug-Effizienz wird durch die Summe aller Maßnahmen um bis zu 25 Prozent gesteigert.





Innovationen sichern BMW typische Fahrfreude für künftige Generationen.

Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität sind die zentralen Elemente des Wandels, den die BMW Group aktiv gestaltet. Er begann mit den elektrifizierten Modellen der Marke BMW i. Der BMW i Vision Circular steht für das große Potenzial, das sich durch konsequente Kreislaufwirtschaft bei der Reduzierung von Rohstoffverbrauch und CO2-Emissionen erschließen lässt. Wie digitale Technologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, das Nutzererlebnis bereichert, zeigt der BMW i Vision Dee.

Im BMW Vision Neue Klasse fließen all diese Themen zusammen. Er repräsentiert die ganze Vielfalt an Technologie-Innovationen, mit denen die BMW Group ihre Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellt. Der BMW Vision Neue Klasse ist das Signal für den Aufbruch in eine neue Ära der individuellen Mobilität. Sie ist reich an digitalen Erlebnissen, lokal emissionsfrei und langfristig zirkular, um so die BMW typische Fahrfreude für künftige Generationen zu sichern.





NewCarz meint dazu:

Die IAA Mobility 2023 ist mittlerweile Geschichte, doch die der BMW Vision Neue Klasse beginnt gerade erst. Mit einer Neudefinition der Markenphilosophie startet BMW in die automobile Zukunft und bringt ihr Konzept quasi als vollelektrischen 3er auch kurzfristig auf die Straße und damit in die Realität. Wir verschafften uns auf der IAA Mobility in München einen ersten Eindruck zum Konzeptfahrzeug und waren begeistert, dass BMW traditionelle Tugenden beibehalten hat und diese mit auf ihren neuen Weg integrierten. So bleibt die Marke der Zukunft zugewandt und zugleich ihren Werten treu.

Text und Fotos: NewCarz/BMW