Neuer Porsche Panamera – Letzte Tests mit Prototypen

Wenige Monate vor seiner Premiere absolviert der neue Porsche Panamera letzte Testfahrten in Barcelona.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Antriebsstrang, der unter anderem ein neues Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) umfasst, und auf dem neuentwickelten Fahrwerk mit aktiver Dämpferregelung.

Kurz vor seiner Markteinführung unternimmt der neue Panamera letzte Abstimmungsfahrten. In und um Barcelona prüfen die Ingenieure finale Details und Feinheiten der neuen Modellgeneration. Den Großteil des Testprozederes hat die Sport-Limousine zu diesem Zeitpunkt bereits absolviert: Der viertürige Sportwagen hat auf vier Kontinenten seine Qualitäten bewiesen.

Die Erprobung fand zum Beispiel in den USA statt, um die Antriebs-Performance in großen Höhen bei niedrigem Sauerstoffgehalt zu überprüfen oder die Leistung von Motorkühlsystem und Klimaanlage bei extremer Hitze zu verifizieren. In Skandinavien fuhr der Panamera bei enormer Kälte, in Südafrika bewältigte er anspruchsvolle Straßenverhältnisse und in Asien stellen die hohe Luftfeuchtigkeit und stundenlanger Stop-und-go-Verkehr in den Mega-Cities ganz besondere Herausforderungen an das Gesamtpaket.

„Wir erproben jedes neue Fahrzeug intensiv, um unseren Ansprüchen und vor allem natürlich auch denen unserer weltweiten Kunden gerecht zu werden“, sagt Erprobungsleiter Marcel Hönemann. „Maßstab sind stets die im Lastenheft definierten Entwicklungsziele. Der neue Panamera muss hier und heute also besonders bei den Themen Performance, Komfort und Akustik glänzen.“





Neuer Porsche Panamera nun mit vier E-Hybrid-Varianten

Zu einer optimalen Performance gehört bei Porsche untrennbar der passende Antrieb. Zum Modellwechsel erhält der Panamera eine grundsätzlich erneuerte Motorenpalette mit zeitgemäßem Fokus auf nachhaltigen Antrieben und Effizienz. „Nachdem wir für die zweite Panamera-Generation bereits drei E-Hybride in den Markt gebracht haben, werden wir im neuen Panamera zusätzlich einen vierten Plug-in-Hybrid anbieten. Damit reagieren wir auf die enorme Nachfrage unserer Kunden. In einigen Ländern liegt der Anteil der E-Hybride im Panamera bei fast 100 Prozent. Das neue Derivat ist ein performantes Modell, das sich perfekt in das vielseitige Line-up einordnet“, kündigt Dr. Thomas Friemuth, Leiter der Baureihe Panamera, an. „Wir steigern die elektrische Performance des Panamera bei allen E-Hybrid-Modellen im Bereich Fahrdynamik und in den wichtigen Disziplinen elektrische Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Bei unseren Erprobungen fahren wir mit dem neuen Auto rein elektrisch bis zu 70 Prozent weiter als mit dem Vorgänger.“

Die Scheinwerfer der neuen Generation des Panamera wirken sehr groß.

Basis aller E-Hybrid-Modelle des neuen Panamera ist eine neue, stärkere E-Maschine, die nun vollständig im Getriebegehäuse des neuen Doppelkupplungsgetriebes integriert ist. Sie bietet bei geringerem Gewicht mehr Antriebs- und Rekuperationsleistung als ihre Vorgängerin. Ihre Energie bezieht sie aus einer Hochvoltbatterie mit deutlich vergrößerter Kapazität von 25,9 kWh. Ein Onboard-Lader mit einer Ladeleistung von 11 kW verkürzt trotz des größeren Energieinhalts die Ladezeit.

Die Hybridvarianten sollen im Vergleich zum Vorgänger bis zu 70 Prozent mehr elektrische Reichweite besitzen.

Weitreichende Überarbeitungen der Verbrennungsmotoren fördern zusätzlich Effizienz und Performance. Alle Antriebe im neuen Panamera sind auf zukünftige Abgasnormen vorbereitet. „Ich bin begeistert von unseren Fortschritten in der Elektrifizierung. Die Integration und Kombination zweier Antriebssysteme im Panamera funktioniert absolut reibungslos und harmonisch. Das Fahrzeug strahlt auf Basis der neuen Antriebsstränge eine große Leichtigkeit und Souveränität beim Beschleunigen aus“, berichtet Arno Bögl, Projektleiter Antrieb Baureihe Panamera, von den Testfahrten.





Mit innovativem Luftfahrwerk

Neben seiner umfangreich überarbeiteten Motorenpalette verfügt der neue Porsche Panamera über weitere Neuentwicklungen: In ihm debütiert optional ein High-End-Fahrwerk mit aktiver Dämpfer-Regelung und einer breiten Palette an Zusatzfunktionen. „Mit dem aktiven Fahrwerk setzen wir neue Maßstäbe. Das haben wir auf jedem Erprobungsmeter deutlich gespürt – hochkomfortabel auf dem Kopfsteinpflaster am Hafen von Barcelona, gleichzeitig hochdynamisch und agil auf kurvenreichen Landstraßen im Hinterland. Eine unvergleichliche Spreizung“, sagt Thomas Friemuth. Serienmäßig ist der neue Panamera mit einem semiaktiven Fahrwerk mit neuen Zweiventil-Stoßdämpfern ausgestattet, die Druck- und Zugstufe unabhängig voneinander regulieren können. Auf diese Weise vergrößert sich die Bandbreite zwischen komfortabler und sportlicher Fahrwerksabstimmung auch beim neuen Serienfahrwerk deutlich.

Ein bisschen Geduld ist noch gefragt, bis der neue Panamera Ende November seine Weltpremiere erlebt.

Bei den Erprobungsfahrten erfährt der neue Panamera den letzten Feinschliff vor der Weltpremiere. Porsche präsentiert die dritte Generation des viertürigen Sportwagens im Rahmen des Icons of Porsche Festival in Dubai am 24. November 2023. Am 25. und 26. November 2023 wird der neue Panamera für die Besucher des Festivals zu sehen sein.





NewCarz meint dazu:

Da wurde neben umfangreichen technologischen Innovationen auch optisch einiges verändert. Die nunmehr dritte Generation des Porsche Panamera zeigt sich als Prototyp vor allem im Frontbereich doch deutlich abgrenzend zum aktuellen Modell. Die auffällig großen Scheinwerfereinheiten wirken dabei zunächst ungewohnt. Wir möchten es zwar nicht, erinnern uns aber zwangsläufig an den 911er der Baureihe 996, der mit seinen ebenfalls unkonventionellen Scheinwerferformen doch stark polarisierte. Doch am Ende sollten nicht Bilder, sondern die Realität entscheiden und daher freuen wir uns auf die Weltpremiere im November.

Text: NewCarz/Porsche – Fotos: Porsche