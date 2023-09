Renault Austral Mild Hybrid 160 – Gemäßigte Elektrifizierung

Nach dem Test des Vollhybriden fahren wir mit dem Renault Austral Mild Hybrid 160 eine weitere Antriebsvariante des Kadjar-Nachfolgers.

Anders als beim Vollhybriden kann der Mild Hybrid nicht rein elektrisch fahren, sondern nutzt einen – deutlich schwächeren – Elektromotor ausschließlich als Unterstützung des Verbrenners.

Wie sich dieses Antriebskonzept im Alltag schlug, klärt dieser Fahrbericht. Zu diesem Zwecke fuhren wir den Austral in der Ausstattung „Techno Esprit Alpine“ und in der Farbe Perlmutt-Weiß mit einem Dach in „Black Pearl Schwarz“ – Preis für diese Zweifarbtonlackierung: 1.690 Euro.

Exterieur und Interieur – Wir bleiben dabei

Und zwar bei unserer Aussage, die wir bereits beim Test des Austral als Vollhybriden getätigt haben. Der Kadjar-Nachfolger ist optisch mehr als gelungen; zeigt eine vollkommen neue Identität und gilt von Anbeginn als Eyecatcher.

Auch in Perlmutt-Weiß ist der Austral eine echte Augenweide. Die futuristische Lichtsignatur fügt sich harmonisch in das Frontdesign ein. Ein leicht ansteigende Gürtellinie steigert die Dynamik optisch. Esprit Alpine – Diese Ausstattung löst die ehemalige Initiale Paris ab. Auch das Heck macht einen frisch-jugendlichen Eindruck und bleibt dabei der Renault-DNA treu.

Wir möchten sogar behaupten, dass der Renault Austral die optisch schönste Erscheinung aus der aktuellen Modellpalette des französischen Automobilherstellers ist. Eine konturenreiche Formgebung wurde mit futuristisch-modernen Lichtsignaturen und diversen feinen Details kombiniert, was den Austral auch aus dem großen Wettbewerberfeld herausragen lässt.

Der moderne Innenraum hat sich bereits in ähnlicher Form im Megane bewährt und wird entsprechend auch dem neuen Espace ein hohes Maß an Wohlfühlambiente und intuitiver Bedienstruktur verleihen. Auch hier erhöht die gehobene Ausstattung „Esprit Alpine“ die Wertigkeit des Interieurs nochmals. Allein das Lenkrad mit feinstem Leder und Alcantara bezogen ist für Augen und Fahrerhände eine Wonne.

Ein fahrerorientiertes Cockpit und große Bildschirme dominieren die Instrumententafel des Austral. Guter Seitenhalt und genügend Beinauflage erlauben auch lange Fahrten ermüdungsfrei zu absolvieren. Ein bisschen Patriotismus muss auch sein. Beide Vordersitze bieten zudem Massageprogramme an. Das blaue „A“ auf den mit Alcantara bezogenen Kopfstützen verrät die Ausstattungsvariante. Das Platzangebot im Fond ist großzügig und dank verschiebbarer Rückbank auch variabel.

Die beiden Bildschirme zeigen hochaufgelöst und sehr farbenfroh ihre Inhalte. Leider reflektieren aber sowohl Zentralbildschirm als auch das Cockpit relativ stark und erstgenannter Bildschirm verewigt gerne Fingerprints auf seiner Oberfläche.

Der Kofferraum bietet ein bisschen mehr Platz als der des Vollhybriden. Dabei bleibt eine kleine Abstufung nicht aus… …und die Lehnen legen sich nicht vollkommen ebenerdig an. Die Rundumsicht wird durch zusätzliche Verglasung in den C-Säulen verbessert.

Ein fein abgestimmter Mix aus feinen Materialien, die lückenlos sauber verarbeitet wurden, erwartet die Insassen. Ordentlich Platz finden diese auf allen Sitzplätzen, wobei die längs verschiebbare Rückbank ein großes Plus an Variabilität verspricht. Der Kofferraum ist beim Mild Hybrid dank der kleineren Batterie etwas größer und fasst bis zu 575 Liter – das sind rund 25 Liter mehr als beim Vollhybriden.

Motor und Fahreigenschaften – Die bessere Wahl

Im Gegensatz zum Vollhybriden setzt Renault hier auf vier statt drei Zylinder. Der 1.3-Liter-Turbobenziner wird durch einen Riemenstartgenerator unterstützt und leistet 158 PS sowie maximal 270 Newtonmeter Drehmoment. Die Übersetzung übernimmt eine stufenlose CVT Automatik, die aber sechs Gänge simulieren kann.

Der Turbobenziner wird mittels Riemenstartgenerator unterstützt und leistet 158 PS.

Der Wahlhebel ist rechts an der Lenksäule und teilt sich dieses Areal mit der Scheibenwischerbedienung und einem dritten Ausleger für die Multimedia-Bedienung. Zusammen ist das etwas zu viel des Guten und vor allem anfangs verhaspelt der Fahrer sich gern beim Betätigen des Wählhebel und aktiviert stattdessen den Scheibenwischer oder umgekehrt.

Der Motor hängt gut am Gas und wird vor allem in niedrigen Touren sanft, aber spürbar vom Riemenstartgenerator unterstützt. Das CVT-Getriebe ist das bislang beste stufenlose Getriebe, was wir testen konnten. Fast vollständig ohne Gummibandeffekt zeigt es sich vielmehr wie ein konventionelles Automatikgetriebe und simuliert die sechs Gänge zudem absolut passend zur jeweiligen Gegebenheit – Bravo!

Rechts vom Lenkrad liegt hier gut erkennbar der Wählhebel für die Bedienung der Automatik.

Das Fahrwerk erscheint zunächst sehr kommod abgestimmt und bietet eine gesunde Portion Komfort sowie auch gesunde Straffheit. Nur kurze Absätze wie Querfugen mag der Austral nicht und stakst polternd über ebendiese hinweg. Dafür ist die Straßenlage fast als satt zu bezeichnen. Die Lenkung ist leichtgängig und ausreichend genau; die Rückmeldebereitschaft ist nicht stark, aber ausreichend ausgeprägt.

Verschiedene Fahrprogramme regulieren neben den Kennfeldern des Motors auch die Schaltcharakteristik und die Klimatisierung deutlich. Im Eco-Modus ist dies besonders stark spürbar und im Hochsommer schafft die Klimaautomatik dann nicht immer die Wunschtemperatur zu halten.

Auch als Mild Hybrid verbirgt der Austral das Endrohr unter dem Fahrzeugheck.

Das Fahrverhalten in seiner Gesamtheit ist bei diesem Mild Hybrid deutlich kultivierter und runder zu beurteilen, als es im Vollhybriden der Fall war. Zwar sorgt die milde Hybridisierung für keinen so starken E-Support, doch dafür der gesamte Antriebsstrang viel besser angestimmt. Auch das Bremsverhalten zeigte sich hier deutlich angenehmer, weil feiner dosierbar. Wechsel zwischen physischem Bremsvorgang und Rekuperation bleiben hier nahezu vollständig unbemerkt.

Benutzerfreundlich – Über diese Taste direkt am Lenkrad… …werden teilweise personalisierbare Fahrprogramme aktiviert.

Der Standardsprint des SUVs dauert 9,7 Sekunden, was ungefähr eine Sekunde länger ist als beim deutlich stärkeren Vollhybriden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 174 km/h – hier gibt es keinen Unterschied.

Beim Verbrauch kamen wir auf einen Durchschnitt von 6,7 Litern auf 100 Kilometer Fahrstrecke. Das ist ein halber Liter mehr als der große Bruder konsumiert. Der Verbrauchswert auf der Sparrunde fiel noch etwas höher aus: 4,9 Liter auf hochgerechnet 100 Kilometer sind zwar noch in Ordnung, aber dennoch sind das unterm Strich 1,1 Liter mehr als der Austral als Vollhybrid.

Das Ergebnis der Sparrunde ist noch akzeptabel, aber kein Bilderbuchwert.

Wer das SUV auf der Autobahn gern jenseits der Richtgeschwindigkeit fährt, muss mit über acht Litern rechnen, da bei höheren Geschwindigkeiten die Hybridunterstützung nicht mehr zum Einsatz kommen kann.

Ausstattung, Komfort, Sicherheit

Dank seiner gehobenen Ausstattungslinie war unser Test-SUV mit viel Komfort und Technik gesegnet. Blaue Kontrastnähte und Stoff in Carbon-Optik gehören beispielsweise zur „Esprit Alpine“-Ausstattung. Eine Ambientebeleuchtung reicht von den vorderen Türverkleidungen über die Instrumententafel; hinten gibt es leider kein Ambientelicht. Cool: Die Farbe dieser Ambientebeleuchtung wechselt entsprechend voreingestellt permanent eigenständig.

Das digitale Cockpit zeigt ein hochaufgelöstes und farbenfrohes Bild, neigt aber… …wie auch der Zentralbildschirmen stark zu Reflexionen. Die LED-Scheinwerfer emittieren einen homogenen und angenehm hellen Lichtteppich. Die kabellose Ladestation direkt auf der Mittelkonsole birgt auch Nachteile. Sämtliche Assistenten lieferten im Test eine zuverlässige Vorstellung.

Neben dem Android Infotainment mit dem entsprechend erstklassigen, weil auf Google basierendem Navigationssystem haben wir so gut wie alle Ausstattungen bereits im Test des Vollhybriden beurteilt. Noch zu erwähnen wäre auch die induktive Ladestation, die direkt auf der Oberfläche der Mittelkonsole zwei Nachteile beinhaltet: Einmal ist das Handy immer präsent und in Griffreichweite, was die bekanntlich verbotene Nutzung während der Fahrt vereinfacht. Zusätzlich heizt sich das Mobilgerät allein durch das Aufladen gut auf. Scheint nun noch die Sonne auf dieses, kann das Smartphone so heiß werden, dass der Ladevorgang sogar unterbrochen wird – wie in unserem Test geschehen.

Varianten und Preise des Renault Austral Mild Hybrid 160

Der Mild Hybrid 160 ist neben dem Mild Hybrid 140 und dem Full Hybrid 200 praktisch die goldene Mitte unter den drei verfügbaren Antrieben. Erhältlich ist dieser in den ersten drei der fünf Ausstattungen. So gibt es diesen Antrieb nur in der „Evolution“, der „Techno“ und der „Techno Esprit Alpine“. Die „Iconic“ und „Iconic Esprit Alpine“ bleiben ausschließlich dem Full Hybrid 200 vorbehalten.

Knapp 34.000 Euro kostet der Austral mindestens als Mild Hybrid 160; 2.500 Euro mehr als der Mild Hybrid 140.

Der Startpreis liegt als „Evolution“ aktuell bei 33.950 Euro – 2.500 Euro mehr als der schwächere Mild Hybrid 140 aufruft, der übrigens nur in dieser Basisausstattung angeboten wird. Als „Techno“ kostet der Mild Hybrid 160 mindestens 35.950 Euro – immerhin stolze 5.000 Euro weniger als der Full Hybrid als Mindestpreis aufruft, der ab dieser Ausstattungsvariante angeboten wird. Für 36.950 Euro wechselt der Austral als Mild Hybrid 160 in der Ausstattung „Techno Esprit Alpine“ den Besitzer – ebenfalls 5.000 Euro weniger als ein Full Hybrid 200 aufruft.

Fazit – Die goldene Mitte auf dem Podiumstreppchen

Mit seinen 160 PS liegt der Renault Austral Mild Hybrid 160 zwischen seinen beiden Antriebsbrüdern mit jeweils 140 und 200 PS. Fahrtechnisch zeigte sich unser Testprotagonist um einiges kultivierter als der Vollhybrid und bleibt leistungstechnisch recht nah an diesem dran.

Seine Ausgewogenheit, der deutlich geringere Preis und das kultiviertere Fahrverhalten machen den geringen…

Dazu ist er gleich 5.000 Euro günstiger und verbraucht nur marginal mehr als sein großer Bruder. Der kleinere Mild Hybrid 140 ist für 2.500 Euro weniger noch etwas weniger spurtstark und verbraucht zumindest auf dem Papier exakt so viel wie sein nächster Bruder. Auch ist der Kleinste nur in der Basisausstattung erhältlich.

…Mehrverbrauch des Mild Hybrid 160 gegenüber den des Full Hybrid 200 schnell wieder wett.

So gesehen, ist der Mild Hybrid 160 nicht nur leistungstechnisch, sondern dank etwas mehr Kofferraum, einer etwas höheren Anhängelast und vielem mehr im Gesamtpaket als die goldene Mitte anzusehen und entsprechend besonders empfehlenswert.

Seine vielen Assistenzsysteme und diversen Annehmlichkeiten sorgen für viel Komfort und die Optik bezirzt seine Betrachter ungemein. Noch einen Joker spielt er durch seinen im Vergleich zum Wettbewerb noch immer als attraktiv zu bewertenden Preis aus.

Betankt wird der Austral rechts hinten mit maximal 55 Litern. Warnsignale erscheinen prominent und unübersehbar direkt im Cockpit. Die Routenführung des Google-basierten Navigationssystems ist aktuell definitiv eine der besten überhaupt. Blaue Ziernähte an den Sicherheitsgurten gehören bei der „Esprit Alpine“-Ausstattung dazu. Als Renault Austral Mild Hybrid 160 ist das französische Kompakt-SUV aus unserer Sicht am empfehlenswertesten.

Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro & Contra

Pro: sehr kultivierter und zugleich sparsamer Antrieb

erstklassiges CVT-Getriebe

attraktives und modernes Design

viele zuverlässig arbeitende Assistenzsysteme

umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten Contra: bei hohen Geschwindigkeiten zu hoher Verbrauch

kein Allradantrieb erhältlich

Antrieb nicht in den beiden Topausstattungen erhältlich

