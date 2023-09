Peugeot E-3008 – Bestseller wird vollelektrisch

Ab sofort ersetzt PEUGEOT seinen Bestseller durch einen völlig neuen Elektro-SUV mit Fließheck: den PEUGEOT E-3008.

Die Löwenmarke hat den PEUGEOT E-3008 gestaltet und dabei die Kreativität seines Designs sowie den Fahrspaß und die elektrische Leistung auf ein völlig neues Niveau gehoben:

ein Fastback-SUV mit einem neu entwickelten und effizienten Design.

Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit der nächsten Generation, das den Fahrspaß neu definiert.

100 Prozent elektrische Reichweite bis zu 700 km

und Leistung, dank der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis.

Der aktuelle PEUGEOT 3008 ist ein Bestseller, der in den letzten 7 Jahren mehr als 1.320.000 Kunden in 130 Ländern begeistert hat. PEUGEOT hat sich zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2025 ein komplettes Angebot an Elektrofahrzeugen anzubieten, und bis zum Jahr 2030 sollen 100 Prozent der Verkäufe der Marke in Europa elektrisch sein. Mit der Enthüllung des neuen E-3008 beginnt für die Löwenmarke eine neue Ära.





Peugeot E-3008 – Das rein elektrisch betriebene Kompakt-SUV

Der PEUGEOT E-3008 ist das erste Modell, das auf der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis basiert. Diese innovative Plattform wurde so konzipiert, dass sie in Bezug auf die wichtigsten Kriterien für die Kunden Bestleistungen bietet: eine Reichweite von bis zu 700 km, Ladezeit von 30 Minuten, Fahrspaß, Leistung, Effizienz und vernetzte Dienste und Funktionen (Trip Planner, Smart Charging, Vehicle to Load und Updates „over the air“).

Das große durchgängige Panorama i-Cockpit ist eines der Highlights im Innenraum des E-3008.

Der neue E-3008 wird ausschließlich im französischen Werk Sochaux produziert und ab Februar 2024 in den Handel kommen.

Das Angebot wird auf zwei Ausstattungsniveaus basieren, Allure und GT, mit drei Optionspaketen, um die Auswahl einfach zu halten, und drei vollelektrischen Antrieben mit 157 kW (210 PS), eine Long Range Version mit 170 kW (230 PS) und mit Dual Motor (Allradantrieb) mit 240 kW (320 PS) 1. In Deutschland wird auch ein Hybridantrieb verfügbar sein.

Linda Jackson, Global CEO von PEUGEOT: „Die Einführung des neuen PEUGEOT E-3008 ist ein wichtiger Schritt in der Transformation von PEUGEOT zu einer überzeugenden 100 Prozent elektrischen Marke, die neue Maßstäbe für Design, Fahrspaß und Effizienz setzt. Mit seinem Außendesign, dem spektakulären PEUGEOT Panorama i-Cockpit, Fahrspaß und seiner beispiellosen elektrischen Leistung läutet der neue PEUGEOT E-3008 eine neue Ära für PEUGEOT ein, die französische Marke mit dem breitesten Angebot an Mainstream-Elektrofahrzeugen auf dem Markt.“





Der neue PEUGEOT E-3008 bringt kreatives Design auf die nächste Ebene

Mit dem neuen E-3008 läutet PEUGEOT eine neue Elektro-Ära ein, in der das Design im Dienste der Effizienz steht.

Ab Februar soll das neue vollelektrische SUV der Löwenmarke auf den Markt kommen; Preise wurden noch nicht bekannt.

Matthias Hossann, Design Director bei PEUGEOT: „Der neue PEUGEOT E-3008 vereint den Erfindungsreichtum und den Mut von PEUGEOT und verkörpert alle unsere Markenwerte. Den PEUGEOT 3008 neu zu erfinden bedeutet, an seiner Modernität zu arbeiten, dynamisches Design mit optimaler Effizienz durch eine Fastback-Silhouette in Einklang zu bringen und mit einer neuen Generation des PEUGEOT Panorama i-Cockpit Innovation zu schaffen.“





NewCarz meint dazu:

Der Peugeot E-3008 ist als erste vollelektrische Variante des Kompakt-SUVs an sich bereits eine Premiere, doch dies gilt auch für die neue Plattform, die mit der Einführung dieses SUVs erstmals zum Einsatz kommt. Als SUV mit optischen Fastback-Anleihen zeigt er optisch zum wiederholten Male den Mut und die Bestrebung der Löwenmarke, sich mit einem besonderen Design vom Rest abzuheben – und das ist hier definitiv gelungen. Dazu kommt eine hohe Reichweite, was für E-Autos als das Hauptkriterium gilt. Die Preise für den Neuzugang bleiben vorerst ungenannt, doch das wird sich spätestens zum Anfang des Jahres 2024 ändern. Wir bleiben dran.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot