Hyundai IONIQ 5 N – Powertool für Track und Straße

Der neue Hyundai IONIQ 5 N ist ab sofort in Deutschland bestellbar und startet bei einem Preis von 74.900 Euro.

Dieses Fahrzeug kommt nahezu voll ausgestattet zu den Kunden und bietet nicht nur erstklassige Leistungsfunktionen für Straße und Rennstrecke, sondern auch höchsten Komfort und Sicherheit.





Mit dem Hyundai IONIQ 5 N erlebnisorientiert unterwegs

Mit dem IONIQ 5 N erweitert Hyundai sein Angebot an fahrerorientierten N-Modellen um den ersten elektrischen Sportwagen. Dieses Modell vereint Technologien aus dem Motorsport mit Hyundai’s langjähriger Erfahrung in der Elektrofahrzeugentwicklung und stellt somit einen zukunftsweisenden Sportwagen für den täglichen Gebrauch und die Rennstrecke dar. Der leistungsstarke Antriebsstrang des IONIQ 5 N umfasst zwei Elektromotoren, die in Kombination mit motorsportinspirierten Fahreigenschaften ein Höchstmaß an Präzision, Kontrolle und Fahrspaß bieten, sowohl auf normalen Straßen als auch auf der Rennstrecke.

Knapp 75.000 Euro ist der vollelektrische Motorsportler den Koreanern mindestens wert.

Die beiden Elektromotoren liefern beeindruckende 448 kW/609 PS und 478 kW/650 PS mit aktiviertem N Grin Boost, einer vorübergehenden Leistungssteigerung, die das Drehmoment von 740 Nm auf 770 Nm erhöht. Dies ermöglicht dem Hyundai IONIQ 5 N, in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, und mit N Grin Boost sogar noch schneller. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 km/h.

Zusätzlich zur Boost-Funktion bietet das Fahrzeug zahlreiche weitere Features, die die Fahrleistung und Fahreigenschaften für den sportlichen Einsatz und auf der Rennstrecke verbessern. Dazu gehören die N Launch Control mit drei verschiedenen Traktionsstufen für den schnellsten Start, die N Race Funktion für intelligentes Energiemanagement beim Rennfahren und das N Pedal, das durch die Nutzung der Rekuperationsverzögerung ein dynamisches Einlenkverhalten in Kurven ermöglicht.





Mit bis zu 240 kW nachladen

Die Batterie des IONIQ 5 N hat eine Kapazität von 84 kWh und bietet eine Reichweite von bis zu 448 Kilometern nach WLTP. Sie kann an Schnellladestationen in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden, mit einer maximalen Ladeleistung von 240 kW. Für den Einsatz im N-Modell wurde das Batterie-Wärmemanagementsystem verbessert, um die Leistung bei Hitze zu optimieren. Vor der Fahrt kann der Fahrer die Batterie vorkonditionieren, um sie auf den effizientesten Zustand für die Ladung vorzubereiten.





Unerhört war gestern – Hyundai IONIQ 5 N bringt diverse Soundkulissen

Für ein emotionales Fahrerlebnis im Alltag sorgen das integrierte N e-Shift und N Active Sound+. N e-Shift vermittelt ein Gefühl der Kontrolle über die Leistungsentfaltung und simuliert das Schaltgefühl eines Verbrennungsmotors. In Kombination mit N Active Sound+ bietet der IONIQ 5 N dem Fahrer realistische Schaltgeräusche zur Auswahl. Es gibt drei verschiedene Soundprofile: „Ignition“ erzeugt Motor- und Auspuffgeräusche ähnlich einem Verbrennungsmotor, „Evolution“ bietet einen futuristischen Elektro-Sound, und „Supersonic“ erinnert an einen startenden Düsenjet. Diese Systeme bieten dem Fahrer mehr Rückmeldung und eine präzisere Kontrolle des Fahrverhaltens.

Weitere spezielle N-Features umfassen ein N Sportfahrwerk mit adaptiven Dämpfern, eine elektronische Differenzialsperre hinten, eine Hochleistungs-Bremsanlage und N Sportschalensitze mit verstärkten Seitenwangen. Das äußere Erscheinungsbild des IONIQ 5 N unterscheidet sich von der Standardversion durch kontrastierende schwarze Zierelemente und einen flügelartigen Heckspoiler. Das N-Modell ist auch 20 mm niedriger, 50 mm breiter und 80 mm länger aufgrund eines ausgeprägten Diffusors.





Umfangreiche Ausstattung für den Hyundai IONIQ 5 N

Der Hyundai IONIQ 5 N verfügt über ein digitales Cockpit mit einem 12,3-Zoll-Display, ein Head-up-Display und einen 12,3-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem, um den Fahrer mit wichtigen Informationen zu versorgen. Das Smartphone kann drahtlos über Apple CarPlay oder Android Auto mit dem Bordcomputer verbunden werden, und über Bluelink-Connect stehen Echtzeitinformationen zu Verkehr, Wetter, Parkplätzen und Ladestationen zur Verfügung.

Bei der Ausstattung gibt es kaum Luft nach oben, da Hyundai das Topmodell nahezu als „volle Hütte“ ausliefert.

Weitere Features umfassen eine navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, eine 360-Grad-Kamera und einen Parkassistenten mit Fernbedienung. Smart Sense Systeme unterstützen den Fahrer in verschiedenen Situationen und warnen vor Gefahren. Optional sind lediglich ein Panorama-Glasdach (1.300 Euro) und ein Sitz-Paket mit Alcantara-Lederkombination und belüfteten Vordersitzen (1.500 Euro) erhältlich.





NewCarz meint dazu:

Jetzt wird es auch unter den koreanischen Stromern sportlich: Der IONIQ 5 bekommt einen extrem sportlichen Ableger. Mit dem ersten vollelektrischen N-Modell steigt Hyundai ab sofort in die Welt der Straßensportler ein. Dabei spielt nicht nur das zweifellos enorme Leistungspotenzial eine Rolle – bis zu 650 PS sind eine klare Ansage – sondern auch das dazu passende Equipment, in Form eines Sportfahrwerks und abgestimmter Regelelektronik sowie diesen Umständen konsequent gewachsene Bremsen. Darüber hinaus bietet der Straßensportler jede Menge Ausstattung, sodass auch der Komfort nicht auf der (Renn)Strecke bleibt. Wir sind bereits heute sehr gespannt, diesem Kraftpaket in einem Test genau unters Fahrpedal zu schauen.

Quelle & Fotos: Hyundai – Text: NewCarz