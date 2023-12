Opel Vivaro und Movano – Ab sofort bestellbar

Opel hat bereits erste Bilder der neuen Generation der Nutzfahrzeuge Opel Vivaro und Movano gezeigt. Ab sofort können diese Fahrzeuge auch bestellt werden.

Sie sind moderner, vernetzter und nachhaltiger als je zuvor. Der neue batterie-elektrische Vivaro Electric ist als emissionsfreier Transporter ohne Kompromisse ab 39.500 Euro netto erhältlich.

Wenn Sie sich für einen umfangreich ausgestatteten Kastenwagen mit effizientem Dieselantrieb entscheiden, gibt es ihn bereits ab 30.350 Euro. Den neuen Movano, der als „Großer“ von Opel bekannt ist, können Kunden als Kastenwagen bereits ab einem Einstiegspreis von 33.800 Euro bestellen.

Patrick Dinger, der Opel-Markenchef in Deutschland, sagt: „Mit der neuen Generation unserer Transporter Opel Vivaro und Opel Movano gehen Flotten- und Gewerbekunden in die Zukunft. Diese Fahrzeuge bieten erstklassige Technologien und neue Cockpits, die das Arbeitsleben einfacher und vernetzter gestalten. Darüber hinaus bieten sie höchste Effizienz mit führenden elektrischen Reichweiten, unabhängig von der Variante und der Antriebsart. Sie behalten dabei stets ihre gewohnte Flexibilität, Zugkraft und erstklassige Ladekapazität.„

Die neue Vivaro- und Movano-Generation legt großen Wert auf Konnektivität, Ergonomie und Komfort. Sie bieten optional Apple CarPlay- und Android Auto-kompatible Infotainmentsysteme mit Farb-Touchscreens von bis zu 10 Zoll. Außerdem ermöglichen sie drahtloses Verbinden und Laden von Smartphones sowie schlüssellosen Zugang und Start der Fahrzeuge. Der neue Vivaro verfügt über bis zu 18 moderne Fahrerassistenzsysteme, darunter eine dynamische Rundum-Sicht, die das tägliche Fahren und Rangieren einfacher und sicherer machen. Der Movano hingegen bietet sogar bis zu 22 elektronische Helfer an Bord und ermöglicht erstmals in seiner Entwicklung assistiertes Fahren auf Level 2.

Der neue Opel Vivaro fährt erstmals mit dem charakteristischen Markengesicht Opel Vizor vor. Der Vivaro Electric ist ab 39.500 Euro netto erhältlich und bietet mit einem 50 kWh-Akku bereits eine lokale Emissionsfreiheit von bis zu 223 Kilometern (gemäß WLTP). Mit dem weiterentwickelten 75 kWh-Akku des 100 kW/136 PS starken Stromers sind sogar bis zu 350 Kilometer Reichweite (WLTP) ohne Ladestopp möglich, das sind über 20 Kilometer mehr als zuvor. Der Vivaro Electric kann in Deutschland mit dem serienmäßigen 11 kW-Onboard-Charger schnell mit Wechselstrom geladen werden. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule dauert das Laden von 5 auf 80 Prozent der Batteriekapazität etwa 38 Minuten für den 50 kWh-Akku und 45 Minuten für den 75 kWh-Akku.

Der neue Opel Vivaro ist auch als Kastenwagen mit einem hocheffizienten 88 kW/120 PS-Turbodiesel ab 30.350 Euro netto erhältlich. Es gibt auch weitere sparsame Motorvarianten wie den 106 kW/144 PS- und den 130 kW/177 PS-Diesel. Für diejenigen, die lokal emissionsfrei fahren möchten und auf Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie setzen, steht der weiterentwickelte Vivaro HYDROGEN zur Verfügung.

Der neue Vivaro ist in verschiedenen Varianten erhältlich, darunter zwei Längen (4,98 Meter und 5,33 Meter), Kastenwagen, Doppelkabine und Fahrgestell für verschiedene Aufbauten. Je nach Version bietet er bis zu 6,6 Kubikmeter Ladevolumen und 1,4 Tonnen Zuladung.

Für besonders große Aufgaben in Fuhrparks und Gewerbe steht die Neuauflage des Opel Movano ab sofort zur Verfügung. Der Movano Kastenwagen ist bereits ab einem Einstiegspreis von 33.800 Euro netto mit einem effizienten 88 kW/120 PS-Turbodiesel erhältlich. Optional kann dieser mit einem neuen Achtstufen-Automatikgetriebe kombiniert werden und bietet Leistungsstufen von 103 kW/140 PS und 132 kW/180 PS. Durch aerodynamische Verbesserungen an der Karosserie wird der Verbrauch weiter reduziert.

Die Baureihe des Movano bietet eine außergewöhnliche Vielfalt mit zahlreichen Varianten und Konfigurationsmöglichkeiten. Das Ladevolumen kann bis zu 17 m³ betragen und die Nutzlast bis zu 2 Tonnen. Selbst der bald erhältliche neue Movano Electric kann bis zu 1.500 Kilogramm zuladen. Mit seinem neuen 200 kW/270 PS starken Elektromotor, 400 Newtonmetern Drehmoment und einer 110-kWh-Batterie setzt er Maßstäbe. Darüber hinaus wird der Movano bald auch als lokal emissionsfreies Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug erhältlich sein, was sich perfekt für verschiedene Einsatzprofile eignet.

Der Fortschritt macht auch vor Opels Nutzfahrzeug-Riege nicht Halt. Neben der vollelektrischen Variante des Vivaro bekommt auch der Movano in Kürze Gesellschaft in batterieelektrischer Form und obendrein eine mit Wasserstoffantrieb – wie es auch den Vivaro als HYDROGEN gibt. Damit decken die beiden wohl überwiegend gewerblich genutzten Fahrzeuge ein sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab und ermöglichen dem geneigten Interessenten die für ihn jeweils effizienteste Möglichkeit herauszufinden. Nach einer Kosten-Nutzenanalyse kann es also nun direkt zur Bestellvorgang gehen.