Hyundai IONIQ 5 Robotaxi – Science Fiction wird Realität

Hyundai IONIQ 5 Robotaxi – ein weiterer Schritt in die Zukunft: Das erste Robotaxi auf Basis des IONIQ 5 wird im neuen Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) produziert.

Das fahrerlose Serienmodell, das Hyundai gemeinsam mit dem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen Motional entwickelt hat, wird bereits ab dem kommenden Jahr in den USA zum Einsatz kommen.





Hyundai IONIQ 5 Robotaxi erfüllt alle Sicherheitsstandards

Als eines der ersten Fahrzeuge mit der Automatisierungsstufe SAE-4 erfüllt das IONIQ 5 Robotaxi die strengen US-Sicherheitsstandards (“Federal Motor Vehicle Safety Standards“ – FMVSS). Die Zertifizierung resultiert aus dem umfassenden Entwicklungs- und Testprogramm, mit dem eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit sichergestellt wird. Die Hyundai Motor Group und das 2020 mit Aptiv gegründete Joint Venture Motional bereiteten intensiv die Produktion des vollautomatisierten IONIQ 5 vor. Eine Serie von Prototypen wurden über ein Jahr lang in Singapur und in den USA getestet. Dabei konnten Qualität, Leistungsfähigkeit und Alltagstauglichkeit der Robotaxis unter Beweis gestellt werden.

Die Serienproduktion für den kommerziellen Einsatz ist nun im neuen Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapur angelaufen. „Das HMGICS ist das erste globale Innovationszentrum der Hyundai Motor Group und ein Testfeld für die Mobilität der Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, die Wertschöpfungskette der Mobilität zu revolutionieren, indem wir fortschrittliche und vielfältige Mobilitätslösungen der Zukunft entwickeln und produzieren“, erklärt Hong Bum Jung, CEO des HMGICS. „Mit dem Produktionsstart des IONIQ 5 Robotaxis in Zusammenarbeit mit Motional wollen wir den Paradigmenwechsel in der Mobilität der Zukunft anführen.“

Fertigungsstraße – Das Hyundai IONIQ5 Robotaxi wird nun in Serie gebaut.

Für eine bessere und flexiblere Produktion nutzt das HMGICS fortschrittliche Automatisierungstechnik mit Echtzeitüberwachung und Datenauswertung. Für die Fertigung autonomer Fahrzeuge stehen dabei Prüfeinrichtungen und ein Kalibrierungszentrum zur Verfügung. Im „Autonomous Vehicle Integration Center“ werden kritische Diagnose-, Softwareentwicklungs-, Kalibrierungs- und Validierungsaufgaben durchgeführt, um eine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

„Das Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapur untermauert unsere Vision für Verkehrsinnovationen“, erklärt Karl Iagnemma, Präsident und CEO von Motional. „Wir sind sehr stolz darauf, dass das IONIQ 5 Robotaxi in diesem Innovationszentrum hergestellt wird. Es ist eines der allerersten FMVSS-zertifizierten automatisierten Fahrzeuge. Durch die Zusammenarbeit mit Hyundai waren wir in der Lage, ein branchenführendes Robotaxi zu entwickeln, das die strengen Standards erfüllt.“

Die ersten in Singapur produzierten Fahrzeuge wurden bereits in das US-Werk von Motional gebracht. Dort durchlaufen sie weitere strenge Test- und Sicherheitsvalidierungsprozesse, bevor sie 2024 kommerziell zum Einsatz kommen.





NewCarz meint dazu:

Können Sie sich noch an den Blogbuster „Total Recall“ mit Arnold Schwarzenegger erinnern? Das war 1990 und der Protagonist nutzte in diesem Streifen bereits Johnny Cab Robotaxis. Nächstes Jahr – also 34 Jahre später – hat die Realität die Science Fiction endgültig eingeholt. Man darf gespannt sein, wie die ersten offiziellen und öffentlichen Einsätze vom Hyundai IONIQ5 Robotaxi angenommen werden. Zwar nicht auf dem Mars, aber in den Vereinigten Staaten – ein Unterfangen, welches sicherlich Schule machen wird.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai