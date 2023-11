Toyota GR Yaris – Limitierte WM-Sonderserie

Toyota feiert das Titel-Triple in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit einer exklusiven Sonderserie des Toyota GR Yaris:

Die zu Preisen von 42.490 Euro angebotene Edition kombiniert den kraftvollen 1,6-Liter-Motor mit dem „High Perfomance“-Paket, einem kundenindividuellen Fahrzeug-Setup und einer Lackierung in den GR Farben.

Interessenten können sich online auf der Toyota Website für eines der 300 Exemplare bewerben.

Der kleine Modellathlet ist mit eingebauter Fahrspaßgarantie unterwegs: Inspiriert vom WRC-Seriensieger und Weltmeister, fährt der GR Yaris auch in der Sonderserie mit dem 192 kW/261 PS starken Dreizylinder-Turbobenziner vor. Sein Drehmoment verteilt das GR-FOUR Allradsystem bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterrädern.

Ein in Verbindung mit dem „High Performance“-Paket serienmäßiges Torsen-Sperrdifferenzial verbessert dabei die Traktion. Der Sprint auf 100 km/h gelingt so innerhalb von 5,5 Sekunden. Noch mehr Agilität und Fahrspaß garantiert eine individuelle Fahrzeugabstimmung, die die Expertise des Toyota Gazoo Racing World Rally Teams nutzt. Die Details zu den Setups können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kommuniziert werden, folgen aber rechtzeitig vor Fahrzeugauslieferung.

Optisch glänzt das wahlweise in Karminarot Metallic oder Platinumweiß Perleffekt lackierte Editionsmodell mit Vollausstattung und eigenständigen Designakzenten. Neben geschmiedeten 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Zehn-Speichen-Design verfügt der Dreitürer beispielsweise über rot lackierte Sportbremssättel auf den zweiteiligen, geschlitzten 356-Millimeter-Scheiben. Zusätzliche Lufteinlässe liefern ausreichend Kühlung für das Hochleistungsbremssystem. Das Leichtbau-Dach aus gepresstem Carbon, das alle GR Yaris Modelle kennzeichnet, hält das Gewicht niedrig und verbessert die fahrdynamischen Eigenschaften.

Produziert wird die auf 300 Einheiten limitierte Sonderserie des Toyota GR Yaris im ersten Quartal 2024, die ersten Auslieferungen erfolgen im Frühsommer. Da die Nachfrage voraussichtlich die Verfügbarkeit übersteigt, können sich Interessenten vom 27. November bis zum 4. Dezember 2023 unter Toyota GR Yaris | Renngefühl im Straßenformat | Toyota DE für ein Exemplar bewerben. Wer den Zuschlag erhält, kann die Bestellung in der Folge beim bevorzugten Toyota Partner abschließen.

Eine limitierte Sonderserie des dynamischen Giftzwergs als Hommage an den riesigen Erfolg der diesjährigen WRC! Mehr geht in dieser Hinsicht nicht, denn der GR Yaris hat auch uns während unseres Tests schwer beeindruckt und alle unsere Testfahrer in ihren Bann gezogen. Kunststück, denn in seiner Klasse ist der kleine Toyota schon einzigartig. Wer mit dieser potenten Fahrspaßmaschine sowieso liebäugelt, sollte nicht allein aus Sammlerambitionen dieses Sondermodell in Erwägung ziehen.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota