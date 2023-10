Lamborghini Revuelto und Lanzador – Weltpremiere in Katar

Automobili Lamborghini präsentiert dem Publikum im Mittleren Osten auf der allerersten Geneva International Motor Show (GIMS) Katar zwei wichtige Modelle: die Lamborghini Revuelto und Lanzador.

Der Lamborghini-Vorstandsvorsitzende und CEO Stephan Winkelmann war in Doha vor Ort, um den Auftritt der Marke auf der ersten GIMS Katar zu unterstützen.

Das Publikum im Mittleren Osten erlebte zwei regionale Premieren: die des Revuelto, ein Supersportwagen mit V12-Plug-in-Hybrid sowie die der vollelektrischen Studie Lanzador.

Während er die beiden Fahrzeuge enthüllte, betonte Stephan Winkelmann, „dass die neue Automesse in dieser bedeutenden Region der perfekte Ort ist, diese beiden wichtigen Fahrzeuge dem Publikum im Mittleren Osten vorzustellen. Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen, in dem Jahr, in dem Lamborghini sein 60-jähriges Bestehen und sechs Jahrzehnte seines umfangreichen Markenerbes feiert und zugleich den Besuchern der GIMS Katar zeigt, wie wir mit bahnbrechenden Innovationen unseren Weg in die elektrifizierte Zukunft beschreiten.“

Der Revuelto – Nachfolger des legendären Aventador – definiert die Dimensionen von Leistung, Sportlichkeit und Fahrvergnügen vollkommen neu. Seine bahnbrechende Architektur verknüpft einen V12-Saugmotor mit drei Elektromotoren, gemeinsam leisten die Aggregate 1015 PS, die Leistung wird an ein quer hinter dem Motor verbautes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe abgegeben. Mit seinem modernen Design, seiner Hochleistungsaerodynamik sowie dem neuen Carbonrahmen führt der Revuelto als Hybrid Lamborghinis Vermächtnis der V12-Supersportwagen fort.

Der Lamborghini Revuelto ist noch bis zum 14. Oktober auf der GIMS in Katar zu sehen.

Nach seiner Weltpremiere im August in Pebble Beach war der Lanzador, Lamborghinis vollelektrische Studie für eine vierte Modellreihe, für die Messebesucher während seiner Premiere im Mittleren Osten zu erleben. Als 2+2-Sitzer mit erhöhter Bodenfreiheit begründet er das neue Fahrzeugsegment der Ultra-GTs. Sein Design ist klar, pur und technisch, darüber hinaus bietet sein neuer Antriebsstrang ungeahnte Leistung und die Passagiere erwartet ein Fahrerlebnis ohne gleichen.

Automobili Lamborghini präsentiert sich vom 5. bis 14. Oktober auf der GIMS Katar. Mit insgesamt 13 Händlern im Mittleren Osten und Afrika ist die Region ein bedeutender Markt für Lamborghini. Der Supersportwagenhersteller hatte 2022 sein erfolgreichstes Jahr in Bezug auf Auslieferungen, Umsatz und Rentabilität.





NewCarz meint dazu:

Mit der Weltpremiere der Lamborghini Revuelto und Lanzador beginnt eine neue Ära für den Sportwagenhersteller aus Italien. Die Elektrifizierung startet von nun an richtig durch und die beiden Neulinge zeigen, dass Sportwagen und Elektrifizierung sehr wohl zusammenpassen. Allein der Revuelto als stärkstes je gebaute Modell der Marke ist ein eindrucksvoller Beweis dafür. Richtig spannend wird es dann mit der Serienreife des Lanzador, der aktuell noch als Studie vorgestellt wurde.

Text: NewCarz/Lamborghini – Fotos: Lamborghini