Lexus Concept Car auf der Japan Mobility Show

Lexus ebnet den Weg für die Mobilität der Zukunft: Unter dem Motto „Pushing the Boundaries of the Electrified Experience“ präsentiert die Premium-Marke auf der Japan Mobility Show (26.Oktober bis 5. November 2023) verschiedene vollelektrische Konzeptfahrzeuge der nächsten Generation.

Die sukzessive auf den Markt rollenden E-Autos zeigen gemeinsam mit fortschrittlichen Technologien, die ebenfalls auf dem Lexus Stand präsentiert werden, wie sich die Premium-Marke das künftige Fahrerlebnis vorstellt. Besucher vor Ort können sich sogar selbst einen Eindruck davon machen: Ein Virtual-Reality-Fahrsimulator demonstriert das Fahrgefühl, das sich durch Elektrifizierung und intelligente Technik auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zuschneiden lässt.

Komplett gezeigt wird das Konzeptfahrzeug auf der Japan Mobility Show am 25. Oktober 2023.

Im Zuge seines Wandels zur vollelektrischen Marke strebt die japanische Automobilmarke eine CO2-neutrale Gesellschaft an. Diesen Wunsch untermauert das überall auf dem Lexus Stand verwendete Bambusmaterial, das traditionelle japanische Ästhetik und Handwerkskunst mit umweltfreundlichen, nachhaltigen und funktionalen Elementen verbindet.

Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, um 10:30 Uhr JST (3:30 Uhr MESZ) statt. Sie lässt sich auch online unter diesem Link verfolgen.





NewCarz meint dazu:

Der japanische Premium-Automobilbauer war seit jeher bekannt für seine futuristischen, nahezu exaltierten Karosserieformen. Doch das was die ersten Bilder zum neuen Konzeptfahrzeug suggerieren, zeigt eine überaus dynamische und dennoch klassisch einem Sportwagen zugehörig zu erkennendes Fahrzeug. Wie das Resultat in Gänze aussieht, wird am 25. Oktober enthüllt. Es bleibt also spannend. Wer die Chance hat und in diesem Zeitraum zufällig gerade in Tokio verweilt, sollte sich die Tuchfühlung vor Ort nicht entgehen lassen und auch den Besuch im VR-Simulator mitnehmen.

Text: NewCarz/Lexus – Fotos: Lexus