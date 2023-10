Cupra Leon 1.5 eTSI – Attraktiver Cupra-Einstieg

Mit dem Cupra Leon 1.5 eTSI liefert die spanische Automobilmarke eine Motorisierung für den sanften Einstieg in die Cupra-Welt.

Cupra hat sich in den letzten Jahren seit der Gründung als eigene Marke enorm etabliert und freut sich großer Beliebtheit – mit weiterhin steigender Tendenz.

Kein Wunder also, dass es bei den Spaniern seit einiger Zeit nicht nur PS-strotzende Protagonisten gibt, sondern auch breitentaugliche Einstiegsmotorisierungen den Weg unter die Haube der dynamischen Spanier gefunden haben. Die Zielgruppe wurde dadurch noch breiter und das Interesse an Fahrzeugen der Marke mit dem bildschönen Markenlogos wächst nahezu exponentiell.

Ebensowenig verwundernd ist, dass die frühere Muttermarke Seat dadurch in den Hintergrund geriet und mittlerweile klare Strategien zugunsten der jungen Marke Cupra geschmiedet wurden, bei denen deren Ursprung – die Marke Seat – zum Auslaufmodell wird.

Um ein solches Einstiegsmodell geht es in diesem Test. Für diesen Fahrbericht fuhren wir einen in Desire Rot Metallic getauchten Leon mit dem 1.5 eTSI – ein Motor, der bereits im Golf und diversen anderen Fahrzeugen aus dem Volkswagenkonzern ein sehr gutes Bild abgeben konnte. Wie er sich in einem Cupra fährt, klärt sich nachfolgend.





Exterieur – 99,5 Prozent Cupra

Zumindest auf den zweiten Blick. Zuallererst steht da ein waschechter Cupra auf unserem Testgelände. Geschärfte Fahrzeugfront mit besagtem Logo, coole 18-Zoll-Räder im typischen Cupra-Look – da ist nicht zu erkennen, ob das betrachtete Derivat nun 300 oder eben 150 PS unter der Haube hat. Für das auffällige Desire Rot verlangt Cupra übrigens 1.105 Euro Aufpreis.

Von vorne ist der Leon von seinen Geschwistern nicht zu unterscheiden. Die sportive Frontschürze reicht tief an die Fahrbahn heran. Die Seitenansicht wird von den zweifarbigen Leichtmetallfelgen dominiert. Der Diffusor wird von den beiden… …Endrohr-Attrappen flankiert.

Erst am Heck wird das fehlende halbe Prozentchen erkennbar, indem es keine typischen Endrohre zeigt, sondern lediglich angedeutete Blenden, die sich bei genauerem Hinsehen schnell als Attrappen zu erkennen geben. Der Rest bleibt temperamentvoll: durchgängiges LED-Band und ein in Wagenfarbe gehaltener Diffusor sorgen für eine sportive Optik. Im Vergleich zu einem aktuellen Golf hat der Cupra Leon auch als 1.5 eTSI eindeutig mehr Dynamik im Gepäck.

Interieur – Auch hier nur ein halbes Cupra-Prozent Abzug

Denn im Großen und Ganzen ist der Innenraum ein vollwertiger Cupra. Von den typischen Akzenten in Kupfer in Form von Kontrastnähten überall oder den Umrahmungen der Luftaustrittsdüsen bis zu den wertigen Steppmustern in den Türverkleidungen.

Der Innenraum des Cupra Leon 1.5 eTSI gleicht den anderen Leons… …bis auf das Lenkrad, dem die beiden großen Cupra-Tasten fehlen. Die Sportsitze bieten viel Seitenhalt und sind sehr bequem. Das Platzangebot bleibt unverändert. Diverse Applikationen in Kupfer sind typische Cupra-Designmerkmale.

Dazu sitzen die beiden vorderen Insassen auf bestens ausgeformten Integral-Sportsitzen und der Fahrer erfreut sich am griffigen Sportlenkrad. Genau hier gibt es dann auch das halbe Prozent Abzug, denn am Lenkrad fehlen die großen Tasten für den Direktzugriff auf die Fahrmodi sowie der Startknopf für den Motor.

Der Kofferraum schluckt 380 Liter. Ist das Beats geordert, zieht unter den Laderaumboden ein Woofer ein. Der maximal verfügbare Kofferraum misst gut 1.300 Liter… …und offeriert einen ebenen Boden. Eine 230-Volt-Steckdose im Kofferraum kostet 160 Euro extra.

Der Rest bleibt unangetastet und das dynamische Flair bleibt auch im Basis-Leon überall im Innenraum präsent. Die Platzverhältnisse blieben ebenso unangetastet und bewegen sich fast exakt auf Golf-Niveau.

Motor und Fahreigenschaften – 50 Prozent, die sich nach mehr anfühlen

Wie bereits angemerkt, ist der 1.5 eTSI kein Unbekannter. Der Reihenvierzylinder als Turbobenziner leistet 150 PS sowie 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, welches ab sehr niedrigen 1.500 Touren bereitsteht. Das sind zumindest PS-technisch fünfzig Prozent von dem, was der Leon als VZ mit seinen 300 Pferden generiert. Unterstützt wird der Verbrenner hier durch ein 48-Volt-Mildhybridsystem, welches den großen Unterschied zum herkömmlichen 1.5 TSI ausmacht.

Der 1.5 eTSI ist ein bekannter und bewährter Reihenvierzylinder aus dem Volkswagen-Regal.

Damit kann der Leon nämlich auch mit komplett abgeschaltetem Antrieb segeln und das Start-Stopp-Prozedere läuft wieselflink und supersoft ab, sodass es zum im Hintergrund ablaufenden Unterfangen wird – Bravo! Außerdem werden im Teillastbereich sehr oft zwei der vier Zylinder abgeschaltet, was zusätzlich Sprit spart. Im Praxistest bekommt der Fahrer von dieser Ab- und Zuschaltung bis auf das aufleuchtende Symbol im Cockpit nichts mit.

Das DSG schaltet dank der Mildhybrid-Unterstützung zackig und souverän.

Der nächste große Vorteil ist der kleine aber feine Elektro-Support des Riemenstartergenerators, der beim Gasgeben ein mögliches Delay zwischen Gasbefehl und Vortrieb weitestgehend verhindert. Dadurch fühlt sich das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) deutlich zackiger an und harmoniert mit dem Benziner wie kaum woanders.

Erstaunt waren wir, wie quirlig und agil der 1.5 eTSI im Cupra Leon wirkt. Gegenüber dem Golf ist hier eine ordentliche Portion mehr Temperament zu spüren. Wie die Cupra-Ingenieure das hinbekommen haben? Ziemlich sicher über Software-Abstimmungen; doch das Ergebnis ist erstaunlich viel Cupra-Manier und das trotz des nur halb so starken Einstiegsmotors.

Drei Fahrprogramme stehen im Cupra Leon 1.5 eTSI zur Verfügung.

Ebenso Cupra-konform zeigte sich die Fahrwerksabstimmung des Kompaktwagens aus Spanien, dem aber auch eine Portion Restkomfort gelassen wurde. Diese leicht drahtige Straffheit macht besonders bei forcierter Fahrweise viel Spaß. So austariert wie das Fahrwerk des aktuellen Golfs ist der Spanier zwar nicht und auch das Schluckvermögen von Unebenheiten beherrscht der Wolfsburger besser. Doch dafür scheint der Cupra Leon 1.5 eTSI bei schnellen Kurvenfahrten irgendwie weniger Aufgeregtheit an den Tag zu legen. Cupra-Gene eben.

Statt durch echte Endrohre werden die Abgase unsichtbar unter dem Fahrzeugheck abgeführt.

Bei den Fahrmodi muss der Fahrer der Einstiegsmotorisierung auch auf den Cupra-Modus verzichten und hat dadurch nur Zugriff auf drei Fahrprogramme: Comfort, Sport und Individual. Ist man im Comfort-Modus unterwegs und das ganz in Cruisermanier, mutiert der Leon beim Abschalten des Antriebs zum flüsterleisen Untersatz, der eher an komfortorientierte Mittelklasselimousinen erinnern möchte als an einen waschechten Cupra. So gesehen, ist die Fahrcharakteristik dieses Einstiegsmodell auf eine andere Art mindestens genauso facettenreich wie die eines Cupra Leon VZ.

Einziger Wermutstropfen dabei: Ist der Leon mit abgeschaltetem Motor beim Segeln und man betätigt nun die Bremse, schaltet der Antriebsstrang sich wieder hinzu und bremst durch die auftretenden Schleppmomente mit. Dadurch muss die Bremskraft am Pedal entsprechend angepasst werden. Das ist vor allem anfangs ein echter Störfaktor, der aber mit der Zeit durch Gewöhnung minimiert wird.

In den Tank des Leon passen 50 Liter, was je nach Fahrweise theoretisch sogar für vierstellige Kilometerstrecken reicht.

Um das Bremsvermögen selbst ist dagegen zu keiner Zeit Sorge angebracht. Diese vernichtet in typischer Cupra-Manier kinetische Energie bei Bedarf erbarmungslos und bleibt dabei gut dosierbar. Die Lenkung zeigt einen ausgeprägten Rückstellmoment und arbeitet präzise. Im Sportmodus wird sie zudem angenehm gestrafft, was bei dynamischer Fahrweise ein noch sportlicheres Fahrgefühl beschert. Maximal sind mit dem Einstiegsmotor immerhin 214 km/h drin und das Spurtvermögen bis zur 100 km/h-Marke ist nach 8,7 Sekunden ad acta. Das ist alles etwas weniger als es der Golf kann – ein Respaktabstand war hier wohl im Pflichtenheft vermerkt.

Das Verbrauchsergebnis auf der Sparrunde ist im Vergleich zu anderen Modellen mit diesem Motor sehr gut.

Seinen besten Joker spielt der Cupra Leon 1.5 eTSI dann im Kapitel Verbrauch. Im Drittelmix ermittelt, kamen wir auf einen Durchschnittswert von 6,8 Litern auf 100 Kilometer. Damit haben wir die Herstellerangabe um knapp einen Liter überschritten, dabei aber immer wieder mal die Quirligkeit des Motors genutzt. Unterm Strich ist das gemessen an dem Gelieferten ein wahrlich guter Wert.

Auf der Sparrunde schlug der Leon sogar den VW Golf mit gleicher Motorisierung: Nur 4,1 Liter genehmigte sich der Spanier hier – beim Golf waren es exakt fünf Liter.

Ausstattung, Komfort, Sicherheit

Auch wenn ein Cupra bislang immer als reichhaltig ausgestattet gilt, ist dies bei einem Einsteigermodell erwartungsgemäß etwas zurückhaltender ausgefallen. Doch die wirklich wichtigen Dinge gibt es auch hier ab Werk. Dazu gehören unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer und eine 2-Zonen-Klimaautomatik, die zwar nicht zu den Leisetretern gehört, dafür aber im Hochsommer das Innenraumklima locker im Griff hat. Weiterhin gehören das digitale Cockpit, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie das hübsche Ambientelicht zur serienmäßigen Ausstattung.

Das „Smart Ambient Light“ kostet rund 400 Euro extra und beherrscht… …viele Farben inklusive der Warnfunktion bei Fahrzeugen im toten Winkel. Beleuchtete Einstiegsleisten fördern die Wertigkeit des Kompakten… …ebenso wie die Einstiegsbeleuchtung mittels Logo-Projektion. Das Logo findet sich als Prägung auch auf den Kopfstützen.

Wir empfehlen zudem das Matrix-LED-Licht für 785 Euro, da es die Ausblendung anderer Verkehrsteilnehmer sehr zuverlässig automatisiert und einen angenehm hellen wie auch homogenen Lichtteppich vorweisen kann. Für weitere 725 Euro freut sich der Besitzer über das große 12-Zoll-Infotainment inklusive Navigationssystem und vieler Onlinedienste.

Wer auf eine geschärfte Optik Wert legt, sollte für 1.285 Euro das Cupra Design-Paket in Erwägung ziehen. Dieses inkludiert neben den wunderschönen glanzgedrehten Leichtmetallfelgen mit akzentuierenden Kupfer-Akzenten einen zusätzlichen Dachspoiler, einen schwarzen Dachhimmel sowie Pedale aus Dark Aluminium.

Das Matrix-LED-Licht ist eine echte Empfehlung; der Aufpreis das Geld wert. Das Infotainment mit 12-Zoll-Screen besitzt viele Funktionalitäten. Auch Konnektivitätslösungen wie Android Auto sind mit von der Partie. Das induktive Ladefeld unterbricht ab und an den Ladevorgang und das Mobilgerät wurde im Test recht heiß. Der nervöse Spurhalteassistent fiel oft der manuellen Deaktivierung zum Opfer.

Für Freunde audiophiler Klangerlebnisse hält Cupra für 680 Euro eine Beats-Soundanlage bereit, die mittels zehn Lautsprechern für eine natürliche und detaillierte Klangkulisse sorgt. Damit die Sportsitze elektrisch verstellt werden können, muss der Käufer 860 Euro zusätzlich berappen.

Das Fahrassistenzpaket XL für 1.075 Euro extra beinhaltet den sehr zuverlässig und soft agierenden Abstandstempomaten, einen zu nervös agierenden Spurhalte- und einen praktisch sehr gut arbeitenden Stauassistenten, den Travel Assist, eine sehr treffsichere Verkehrszeichenerkennung, einen Auspark- und Spurwechselassistenten sowie einen Ausstiegswarner.

Ein Muss für alle Musikfans ist die kräftig aufspielende Beats Soundanlage mit zehn Lautsprechern.

Wer das alles nicht benötigt und den Abstandstempomaten dennoch nicht vermissen will, erhält diesen im Fahrassistenzpaket M bereits für 320 Euro und kann sich dabei auch über einen Fernlichtassistenten freuen, sofern die Matrix-LED-Scheinwerfer nicht auf der Wunschliste stehen sollten.

Varianten und Preise des Cupra Leon 1.5 eTSI

Der Einstiegsmotor mit 48-Volt-Mildhybridsystem wird ausschließlich in Kombination mit dem 7-Gang-DSG angeboten und startet ab 36.330 Euro, kostet damit 2.550 Euro mehr als der Leon 1.5 TSI ohne Mildhybrid und mit einer 6-Gang-Handschaltung.

Die nächsthöhere Motorisierung mit 2.0-Liter TSI und 190 PS startet bei 37.780 Euro und ist somit überschaubare 1.450 Euro teurer. Interessant ist der Vergleich mit dem Leon 2.0 TDI, der mit DSG bei gleicher Leistung und mehr Drehmoment zwar 2.360 Euro mehr kostet, aber verbrauchstechnisch laut Werksangabe 2,1 Liter weniger auf 100 Kilometer verbrauchen soll.

Ab 36.330 Euro ist der Cupra Leon als Mildhybrid zu haben.

Der Plug-in Hybrid 1.4 e-Hybrid wird ab 41.205 Euro angeboten und stets mit einem 6-Gang-DSG kombiniert. Der Vorteil hier ist vor allem die günstige Versteuerung, was das Auto vor allem im Leasing interessant macht.

Ein Cupra VZ mit 300 PS kostet übrigens mindestens 43.800 Euro – das sind gleich 7.470 Euro mehr als der 1.5 eTSI.

Fazit – Ein hochprozentiger Cupra

Mit dem Cupra Leon 1.5 eTSI haben die Spanier einen interessanten Einstiegsmotor in das Portfolio integriert. Dabei wurde Fahrwerk und Antrieb auf die Bedürfnisse von Cupra-Interessenten optimiert. Will heißen, im Cupra fühlt sich dieser Antrieb deutlich lebendiger und quirliger an als in anderen Fahrzeugen wie beispielsweise dem Golf.

Wem ein Golf mit dieser Motorisierung zu bieder erscheint, wird am Leon von Cupra seine Freude haben.

Dass er unterm Strich dennoch sparsam bleibt, ist ein weiterer Pluspunkt. Allerdings hat dieser Einstiegsmotor viel Konkurrenz in den eigenen Reihen. Der Diesel ist für Vielfahrer aufgrund der noch größeren Effizienz sowie des stärkeren Durchzugsvermögens und nicht zuletzt aufgrund des moderaten Aufpreises wahrscheinlich attraktiver. Dazu steht ein 1.5 TSI ohne Hybridtechnik mit laut Hersteller gleichen Verbrauchswerten für 2.550 Euro weniger in der Liste.

Kompromisslose Sportfahrer werden den Einstiegsmotor ohnehin ausblenden und straff kalkulierende Unternehmer integrieren ziemlich sicher den Plug-in Hybriden lieber in ihre Fahrzeugflotte, solange es die steuerlichen Vorteile noch gibt.

Positive Überraschung – Der Einstiegsmotor hat im Test mehr geboten als erwartet.

So bleibt am Ende als Zielgruppe vor allem diejenigen übrig, die gerne einen Cupra fahren möchten, aber im urbanen und suburbanen Umfeld keinen PS-Boliden benötigen, weite Strecken nur ab und an angehen und monetär ein stärkeres Auge sowohl auf die Erstinvestition als auch auf die Folgekosten werfen.

Dabei ist der Cupra Leon mit diesem Antrieb alles andere als eine graue Maus und überraschte uns mit seiner Lebendigkeit und Effizienz, die allen Testfahrern schnell ans Herz gewachsen ist. Am Ende sollte eine Probefahrt als Zünglein an der Waage der Entscheidungsfindung herhalten können.

Ein Parkassistent unterstützt Parkmuffel erfolgreich… …und Parksensoren sowie eine Rückfahrkamera schaffen Sicherheit vor Kaltverformungen. Die dritte Klimazone erhöht den Komfort im Fondbereich. Die elektrische Verstellung der Vordersitze empfiehlt sich, wenn es mehrere Fahrer geben soll. Das Logo am Heck dient zugleich als Öffner für die Heckklappe. Dunkel lackiere Außenspiegel gehören unter anderem zum Cupra Design-Paket… …wie auch der zusätzliche Dachkantenspoiler am Heck. Das digitale Cockpit kann diverse Ansichten… …offerieren und wechselt diese auch automatisch je nachdem… …welches Fahrprogramm gewählt wurde. Der Cupra Leon 1.5 eTSI ist eine gute Bereicherung der Kompaktklasse… …und bringt auch als Einstiegsmotorisierung viel Sportlichkeit… …und Dynamik mit, wobei die Effizienz ebenfalls anerkennenswert bleibt.

Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro & Contra

Pro: quirliger und lebendig wirkender Antrieb

typisch coole Cupra-Optik

sparsam im Verbrauch

sicheres und ausgewogenes Fahrverhalten

sehr gutes Matrix-LED-Licht Contra: lange Aufpreisliste

viel Antriebskonkurrenz im eigenen Modellkreis

unkultivierter Wechsel vom Segelmodus in Schubbetrieb

