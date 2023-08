Hyundai i30 Fastback N Performance – Echter Breitensportler

Mit dem Hyundai i30 Fastback N Performance nahmen wir eine der drei Karosserievarianten des koreanischen Kompaktwagens unter die Lupe.

Neben Kombi und dem klassischen Fünftürer, ist der Fastback eine Schräghecklimousine und als N Performance mit der Topmotorisierung gesegnet.

Unser sportlicher Testprotagonist fuhr als handgeschaltete Variante in einem gedeckt wirkenden Shadow Grey als 600 Euro aufrufende Sonderfarbe auf unser Testgelände.





Exterieur – Trainierter Auftritt

Als klassische Schräghecklimousine wandelt auch der i30 Fastback auf den Spuren von ein bisschen Coupé und lässt diese mit Nuancen eines klassischen Fünftürers sowie eine homöopathische Prise Shooting Brake verschmelzen.

Heraus kommt ein attraktiver Kompakter, der optisch größer erscheint als sein konventioneller fünftüriger Bruder. Doch trotz der etwas größeren Überhänge sieht dieser Hyundai keineswegs plump aus, was insbesondere auch der N-Faktor dieses Topmodells absichert.

Die Fahrzeugfront zeigt neben dem N-Emblem im Grill und der Schürze mit großen Lufteinströmungen… …auch eine Akzentlinie in Rot, die sich auch am Heck des Fahrzeugs wiederfindet. Seitlich betrachtet, kommt die Schrägheck-Optik am besten zur Geltung. Das Heck wird vor allem durch die beiden dicken Endrohre dominiert, die als Hinweis auf das Potenzial des Autos gelten. Um Unklarheiten auszuschließen, wird die Karosserieart direkt am Heckdeckel kommuniziert.

Nicht zu überzogen, nicht visuell so um Aufmerksamkeit schreiend wie ein Honda Civic Type R, sondern kategorisch zurückhaltend und dennoch offensichtlich, zeigt er seine sportlichen Attitüden. Die Frontschürze integriert große Lufteintritte und eine rote Akzentlinie wandert quer über der Frontspoilerlippe und zieht sich weiter rings um das gesamte Fahrzeug.

Die Seitenlinie verrät durch die vorne überdimensionierten Bremsscheiben – stolze 360 Millimeter Durchmesser besitzen diese – den Einsatzzweck dieses Koreaniers und am Heck bleibt der Blick unweigerlich an den dicken Endrohrblenden, die jeden Zweifel über einen potenten Antrieb im Keime ersticken. Der im Heckdeckel integrierte Spoiler bildet am Ende das i-Tüpfelchen der optischen Sportshow.

Interieur – Halt, Sitzenbleiben!

Der Innenraum des Hyundai i30 Fastback N Performance wird von erstklassigen N Sportschalensitzen bestimmt, die beide vorderen Insassen wie Schraubzwingen an Ort und Stelle halten, ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen. Highlight bilden hier die beleuchteten „N“ Symbole in den Sitzlehnen – da haben die Koreaner sich wohl von den Bavaren und ihren M-Modellen inspirieren lassen.

Im Innenraum herrscht eine geordnete und übersichtliche Architektur… …und das Sportlenkrad mit seinen zwei blauen Tasten sind ein klarer Hinweis auf die „N“-Zugehörigkeit. Die N Sportsitze kosten extra, aber sind allein durch ihre Ergonomie den Aufpreis wert. Zusätzlich werden die N-Symbole in den Rückenlehnen bei Dunkelheit beleuchtet. Im Fond ist die Kopffreiheit das Einzige, was ab etwa 1,80 Körpergröße ausgeht.

Diverse weitere N-Symbole überall sowie ein hervorragend in den Händen liegendes Sportlenkrad mit den beiden babyblauen Sondertasten für den direkten Aufruf von Sportprogrammen, verraten endgültig die zusätzlichen Trainingseinheiten des Kompaktwagens.

Der Kofferraum fasst 450 Liter… …wird aber durch diese der Versteifung dienenden und kaufpreispflichtigen Querstrebe… …etwas zerklüftet und um einige Volumenliter verkleinert. Trotz ebenem Laderaumbodens, schränkt diese Strebe an den Seiten auch die Flächennutzung ein.

Ansonsten finden die Insassen vorn adäquate Platzverhältnisse und hinten eine durch den schrägen Dachverlauf bedingte eingeschränkte Kopffreiheit. Dafür gibt’s einen Kofferraum, der mit mindestens 450 Litern und erweiterbar auf 1.351 Litern vollkommene Alltagstauglichkeit verspricht. Unser Testwagen besaß die 180 Euro teure Querverstrebung, die für 6 Prozent mehr Steifigkeit der Karosserie sorgt, das Kofferraumvolumen dadurch allerdings um 14 Liter reduziert.

Motor und Fahreigenschaften – Sportskanone mit Chamäleon-Effekt

Wir nehmen es gleich vorweg: Der Fahrspaßfaktor dieses Autos ist hoch, immens hoch. Wenn wir zurückblicken, hatten wir diverse Kompaktsportler, die uns zweifellos viel Fahrfreude bescherten. Doch dieser Hyundai i30 Fastback N Performance ist eine ganz eigene Geschichte. Er ist sicherlich nicht so rabiat und skalpellscharf wie ein Type R, er ist nicht so abgeklärt wie ein GTI Clubsport und ein Focus ST schiebt wahrscheinlich noch etwas behänder an. Doch es ist die Mischung aus allem, die uns begeistert hat.

Mit 280 PS ist der N Performance der bislang stärkste je in Serie gebaute i30.

Der zwei Liter große Turbobenziner mit seinen vier Zylindern leistet 280 PS und generiert 392 Newtonmeter maximales Drehmoment, die er auf einem breiten Drehzahlplateau von 2.100 bis 4.700 Umdrehungen pro Minute bereithält. Das sind fünf PS und 14 Newtonmeter Zuwachse zum vorherigen N Performance.

Je nach Betriebstemperatur zeigt ein farbiger Ring um den Drehzahlmesser die maximal empfohlene Höchstdrehzahl an, die nach dem Kaltstart und steigenden Temperaturen von Kühlwasser und Öl sich stetig nach oben verschieben.

Handzahm – Die Schaltung glänzte mit exakter Hebelführung auf kurzen Wegen und knackig einrastenden Gängen.

Als exzellent erwies sich die Kombination mit dem Handschaltgetriebe, dessen sechs Gänge knackig und auf kurzen Schaltwegen erreichbar, perfekt auf die Leistungscharakteristik des Motors abgestimmt wurde und die Drehzahlen beim Hoch- und Runterschalten per Rev-Match automatisch angepasst werden. Da kommt Rennsportfeeling auf!

Der Reihenvierzylinder wandelt jeden Gasbefehl unverzüglich in Vortrieb um. Delays gibt es nicht. Dennoch ist der Fastback im Normalmodus absolut gelassen fahrbar. Die Abstimmung von Gasannahme und Fahrwerk bildet dabei eine ausgewogene Gratwanderung zwischen Sportlichkeit und Komfort. Lange Strecken im N Performance? Kein Problem, absolut nicht.

Die linke blaue Taste am Lenkrad ruft die… …drei konventionellen Fahrprogramme auf. Die Taste auf der rechten Seite aktiviert den N-Modus… …für maximale Performance und eine individuelle… …Anpassung aller Parameter in mehreren Stufen.

Im Eco-Modus wird das Leistungsspektrum noch etwas gestutzt, aber nur so viel, dass niemals der Eindruck einer Einschränkung aufkommt. Also auch effizient geht mit diesem Auto – dazu gleich noch mehr.

So richtig offen steht die Dose mit dem Endorphin aber bei aktivem Sportmodus oder beim Aufruf des N- oder Individual-Modus, bei dem sämtliche Fahrwerks- und Antriebsparameter in mehreren Stufen dem eigenen Geschmack angepasst werden können. So erlebt der Fahrer das Auto so sportlich, wie er es sich wohl vorstellen mag.

Bügelt man in den Einstellungen alles auf Krawall – das geht mit einem Knopfdruck auf die N-Taste am Lenkrad – strafft sich der Hyundai extrem, giert jetzt förmlich nach Drehzahlen und reagiert auf jeden Gasbefehl mit feinster Agilität. Die ohnehin direkte Lenkung wird noch schärfer, die Dämpfung knochenhart, lässt das Fahrwerk wie mit Saugnäpfen am Asphalt kleben – spätestens jetzt trägt der i30 Fastback N Performance sein schillerndes Sporttrikot ungeniert auf.

Das ESP ist komplett abschaltbar, wird sicherheitshalber aber noch einmal davor hinterfragt. Sogar die Startdrehzahl bei der Launch Control ist individuell einstellbar. Dazu können diverse Parameter rund um das Fahrzeug jederzeit abgerufen werden. Die Endrohre werden genutzt, sind allerdings aus optischen Gründen deutlich größer als eigentlich erforderlich. Der Tank fasst 50 Liter und wird auf der linken Seite hinten befüllt.

Mit aktivierter Launch-Control vergehen knapp sechs Sekunden bis aus dem Stand die 100 km/h-Marke erreicht wurde und bei 250 km/h fährt der Kompaktsportler sanft, aber spürbar in den Begrenzer. Es ist übrigens sehr beeindruckend, mit welcher Power der Turbobenziner selbst in höheren Geschwindigkeiten aufwartet. Selbst bei Tempo 200 und beherztem Druck aufs Gas spüren die Insassen deutlich, wie sie in den Sitz gepresst werden.

Dies und viele andere Momente, in denen der Koreaner seinen Drehmomentvorteil dank riesigem Plateau ausspielt, fühlt sich das Ganze nach deutlich mehr Leistung an. Wir einigten uns auf subjektiv gefühlte gut und gerne 40 bis 50 PS mehr, als auf dem Papier stehen. Die serienmäßige klappengesteuerte Auspuffanlage wurde von dem künstlich herbeigeführten dreifachen Bollern beim Gaswegnehmen weitestgehend befreit, was den Prollfaktor glücklicherweise entschärft. Der Klang insgesamt ist okay, hört sich mit geöffneten Klappen immer noch deutlich präsenter an als bei einem GTI.

Doch nicht nur geradeaus kann der Hyundai i30 Fastback N Performance, sondern meistert auch kurvige Gefilde meisterhaft. Das elektronisch geregelte Sperrdiferenzial des Fronttrieblers leistet hier sehr gute Arbeit und hält Antriebseinflüsse so gut wie gänzlich fern vom Lenkrad und sichert eine bestmögliche Traktion.

Die glatte Note Eins erhält die unerschütterliche Bremsanlage des Hyundai i30 Fastback N Performance.

Nicht weniger beeindruckend zeigte sich die phänomenale Bremsleistung, die mit einer unerschütterlichen Gewalt auch nach mehrfach hintereinander wirkender voller Belastung keinerlei Schwächen ankündigen musste. Die Dosiermöglichkeit erwies sich ebenso exzellent.

Verbrauchstechnisch ist der Hyundai i30 Fastback N Performance ein echtes Chamäleon. Denn er wandelt sich je nach Fahrweise extrem und beherrscht hier viele Facetten. Bei artgerechter Behandlung sind zweistellige Werte an der Tagesordnung, das ist auch bei seinen Konkurrenten so. Auf dem Track oder bei Dauervollgas auf der freien Autobahn – sofern diese mal so vorgefunden wird – fließen schon mal 15 Liter auf 100 Kilometer durch die vier Brennkammern.

Der Verbrauchswert auf der Sparrunde darf annähernd als kleine Sensation bezeichnet werden.

Doch wer im Alltagseinsatz nicht stetig den Sportgeist bemüht, fährt auch problemlos mit gut acht Litern pro hundert Kilometer. Auf der Sparrunde erreichten wir im Eco-Modus sogar nur 5,7 Liter auf 100 Kilometer – da zeigte sich eine anerkennenswerte Optimierung im Teillastbereich.

Ausstattung, Komfort, Sicherheit

Zu den wichtigsten erwähnenswerten Dingen bei diesem Modell gehört auch das serienmäßige Navigations-Paket, welches auf einem 10.25-Zoll-Zentraldisplay eine zuverlässige wie auch erstklassige Routenführung anbietet und dank permanenter Onlineverbindung die jeweilige Verkehrssituation berücksichtigt und diverse Online-Telematikdienste anbietet, die unter anderem das Wetter oder die Parkplatzsituation in der Umgebung verraten. Die Verkehrszeichenerkennung ist in diesem Paket ebenso integriert und glänzte im Test mit einer fehlerlosen Interpretation aller Geschwindigkeitsvorgaben.

Die geschmiedeten 19-Zoller gehören beim Hyundai i30 Fastback N Performance ab Werk dazu. Die Übersichtsseite des Infotainments kann nach Belieben zusammengestellt werden. Die 2-Zonen-Klimaautomatik erledigte ihren Job wirkungsvoll, wenn auch nicht immer leise. Eine kategorische „N“-Nomenklatur ist jedem Mitglied… …der N-Modellreihe sicher.

Für die N Sportschalensitze mit Alcantara-Lederbezug verlangt Hyundai 1.400 Euro extra, doch diese Investition genügt besten Sportsitzanforderungen durch hervorragenden Seitenhalt und einer angenehmen Ergonomie. 19-Zoll-Schiederäder gehören wiederum zum Serienumfang; weitere Designs im 18- und 19-Zollformat stehen gegen Aufpreis zur Verfügung.

Ein Komfort-Paket für 1.700 Euro ist optional im Angebot; hier sind elektrische Sitzverstellungen vorne mit Memory, elektrische Außenspiegel mit Memory und eine Stoff-Lederkombination integriert. Im Test-Hyundai war dieses Paket nicht dabei. Ebenso gab es das 1.100 Euro teure Glasschiebedach hier nicht.

Wer gerne Musik hört, sollte eines der beiden angebotenen Soundupgrades in Erwägung ziehen. Für 341 Euro gibt es 3-Wege-Lautsprecher mit einer 400 Watt Endstufe. Die zweite Ausbaustufe kostet 413 Euro und ermöglicht das Anpassen des Klangs mittels „Sound Tune“ App von Pioneer.

Die Preise des Hyundai i30 Fastback N Performance

Der Fahrspaß in der koreanischen Schräghecklimo startet bei 38.850 Euro als handgeschaltete Variante. Das sind zwar rund 7.000 Euro mehr als für den i30 Fastback als Einstiegsmodell verlangt werden, aber im Vergleich zur sportiven Konkurrenz ein fast unverschämt günstiger Preis. Für einen Type R beispielsweise, muss der geneigte Kompaktsportler-Fan rund 20.000 Euro mehr kalkulieren. Selbst ein Golf R liegt 13.000 Euro über diesem Einstiegspreis. Der herkömmliche i30 N kostet mit mindestens 33.650 Euro exakt 5.200 Euro weniger, bietet dafür weniger Platz und eine etwas weniger extravagante Karosserieoptik.

Der Hyundai i30 Fastback N Performance ist in seiner Klasse ein echtes Schnäppchen.

Möchte man die Gänge lieber von einer Automatik verwalten lassen, werden 1.950 Euro Aufpreis fällig. Ein voll ausgestatteter i30 Fastback als N Performance inklusive Soundpaket und Aktiv-Subwoofer, Dashcam, beleuchteten (!) Velours-Fußmatten, einer Standheizung mit Fernbedienung und einer Anhängerkupplung wechselt für knapp unter 50.000 Euro den Besitzer.

Darüber hinaus gibt es noch eine große Anzahl an Erweiterungen im Zubehör, wie eine Instrumententafel aus Carbon, Domstreben vorn und hinten, Frontlippen, Frontsplitter, ein Gewindefahrwerk, ein Tieferlegungssatz, ein N Performance Ansaugkit und vieles mehr. Ein Blick in diese Liste lohnt sich allemal.

Fazit – Facettenreicher Fahrspaßgarant

Er ist agil, schnell und überraschend vielseitig. Als Schräghecklimo mit ordentlich Platz und großem Kofferraum meistert dieses Auto alle gängigen Alltagsanforderungen mit Leichtigkeit. Darüber hinaus mutiert er auf Knopfdruck zum echten Berserker, kann trotz weniger Leistung problemlos mit Konkurrenten wie einem Golf R oder sogar einem Type R mithalten. Nicht in Gänze, aber zumindest ärgern kann er ihn ordentlich.

Nicht nur außen, sondern auch innen wie hier am Einstieg… …oder direkt als Intarsie im Lenkrad finden sich überall N-Badges. Die Frontschürze leitet Luft zur Kühlung der vorderen Bremsen um. Die kleine Spoilerlippe auf dem Heckdeckel ist fast schon Understatement… …die armdicken Endrohre wirken dagegen extrovertiert.

Dass an diesem N-Modell der ehemalige Entwicklungs-Vizechef der BMW M GmbH Herr Biermann beteiligt war, ist zweifellos erkennbar – und das nicht nur an den beleuchteten N-Emblemen in den Sitzlehnen. Wer es besonders sportlich mag, sollte auf jeden Fall die perfekt abgestimmte Handschaltung wählen. Schaltfaule bevorzugen lieber das Doppelkupplungsgetriebe, was den Koreaner in der Beschleunigung sogar etwas schneller macht und dem Fahrer mehr Komfort bietet.

Dazu wartet der asiatische Allrounder mit einem Preis auf, mit dem er seine Wettbewerber reihenweise ausstechen kann. Für so wenig monetären Einsatz gibt es so gut wie nirgendwo noch so viel Fahrspaß. Ein ständig hellwacher Kompaktsportler für jedes erdenkliches Alltagsszenario – das ist der i30 Fastback N Performance, den wir daher wärmstens empfehlen möchten.

An den Sportsitzen befinden sich auch Durchführungen für Rennsicherheitsgurte. An kalten Tagen erfreuen Lenkrad- und Sitzheizungen Fahrer und Insassen. Die LED-Lichtsignatur der LED-Scheinwerfer hat bisschen etwas von einem Raubvogel. Der Tacho reicht bis Tempo 300, was ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Gleichgültig aus welcher Position der Hyundai i30 Fastback N Performance… …in Augenschein genommen wird, er gefällt aus allen… …erdenklichen Perspektiven mit seiner… …eleganten Formgebung, den geschwungenen Linienführungen… …und nicht zuletzt durch seinen forschen „Blick“. Dieses Symbol am Heck des Vordermanns ist meist nur kurz zu sehen, bevor es schnell von Dannen zieht.

Text/Fotos: NewCarz

Kamera: Canon EOS 5D Mark III

Pro & Contra

Pro: sehr potenter Antrieb

knackige, sehr gut abgestimmte Handschaltung

dank Fahrprogramme facettenreiche Fahrcharakteristik

großzügiger Kofferraum

umfangreiches Zubehörprogramm

im Vergleich zur Konkurrenz günstiger Preis Contra: bei Volllast hohe Verbräuche

im Fond etwas wenig Kopffreiheit

