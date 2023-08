Bugatti Chiron Super Sport Golden Era – Handarbeit in Perfektion

Der Bugatti Chiron Super Sport Golden Era ist das vielleicht anspruchsvollste Projekt, das Bugatti je in Angriff genommen hat.

Er ist das Ergebnis von zwei Jahren innovativer und maßgeschneiderter Handwerkskunst mit völlig neuen Techniken, die ihn aus der Welt des Automobils in die Welt der reinen Kunst erheben.

Er ist die Verkörperung des Sur Mesure-Programms von Bugatti, bei dem die ehrgeizigen Visionen der Kunden für ihre Fahrzeuge – die über die ohnehin schon nahezu unbegrenzten Möglichkeiten der Individualisierung bei Bugatti hinausgehen – in einem gemeinsamen Prozess mit dem Designteam zum Leben erweckt werden.







Bugatti Chiron Super Sport Golden Era – Sammlervision nimmt Gestalt an

Die Vision für dieses einzigartige Projekt kam von einem Bugatti-Sammler, der die Geschichte von Bugatti und die ausgefeilte Technik des W16-Motors sehr zu schätzen weiß. Er entschied sich nicht nur für einen Chiron Super Sport, um das Konstruktionsprinzip des Verbrennungsmotors zu feiern, sondern wollte auch die Geschichte, die zur Entwicklung dieses Motors geführt hatte, angemessen würdigen.

In zwei Jahren entstand dieses Unikat in reiner Handarbeit – Ein Einzelstück höchster Individualität.

Mit dieser Vision vor Augen entwickelte das Designteam von Bugatti einen Vorschlag, der die Essenz dessen, was Bugatti ausmacht, einfängt und durch seine denkwürdigsten und außergewöhnlichsten Modelle vermittelt. Das Ergebnis ist: ‘Golden Era’.



Achim Anscheidt, ehemaliger Bugatti Design Director und verantwortlich für dieses Projekt, erklärt den Ausgangspunkt der Idee: „Unsere Kunden können unglaublich kreativ sein, und wir sind sehr stolz darauf, ihnen bei der Verwirklichung ihrer Träume behilflich zu sein. Aber so umfangreiche Spezialaufträge wie dieser sind äußerst selten – normalerweise sehen wir nicht mehr als ein oder zwei Modelle in dieser Dimension pro Jahr. Angesichts der Vision und des hohen Anspruchs dieses Projekts – und der fantastischen Idee, die wir verwirklichen wollten – ist ‚Golden Era‘ wahrscheinlich das anspruchsvollste Stück maßgeschneiderter Personalisierung, an dem mein Team und ich je gearbeitet haben.“

„Ein sehr wichtiger Kunde besuchte uns, und in unseren Gesprächen brachte er zum Ausdruck, dass der Chiron Super Sport und dessen W16-Motor seiner Meinung nach einen Meilenstein in der Welt des Automobils darstellen. Er wollte etwas wirklich Einzigartiges zu seiner Ehrung schaffen. Wir haben uns durch die Geschichte von Bugatti gearbeitet, um eine Reihe dieser wegweisenden Momente zu finden, darunter die Epochen von Ettore Bugatti, Jean Bugatti und Roland Bugatti, die die erste goldene Ära der Marke prägten. Und dann natürlich die moderne Inkarnation von Bugatti aus dem Jahr 1987, wobei wir uns die Ikonen aus dieser Zeit herausgesucht haben, die die Marke Bugatti definierten. Unser Team schlug ein Konzept mit 45 Skizzen der Markenikonen vor, die von Hand direkt auf das Auto gezeichnet werden sollten, und der Eigentümer war sofort von der Idee begeistert. Die Umsetzung mag recht einfach klingen, aber um ein perfektes Finish zu erreichen, das die Zeit überdauert, waren mehr Geduld und handwerkliches Geschick erforderlich, als man sich vorstellen kann.“

Der Kunde selbst ist ein großer Bewunderer von Bugatti, und die Zusammenarbeit der Designer mit dem Eigentümer – bei der er dem Team zahllose Besuche abstattete, um zu sehen, wie die Vision zum Leben erweckt wird – wurde durch seine unbändige Leidenschaft beflügelt. Die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Molsheimer Bugatti-Team wurde von Bugattis langjährigem Partner in Greenwich, Connecticut, initiiert, der das Projekt bis zum Ende betreute.

Hendrik Malinowski, Managing Director von Bugatti, sagt: „Sur Mesure bedeutet wörtlich übersetzt maßgeschneidert, und es ist genau dieser kundenorientierte Ansatz beim Design von Luxusautos, der den Unterschied ausmacht. Unsere Teams arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um genau das zu entwerfen, was sie sich vorstellen, und dann im Laufe von Monaten oder sogar Jahren eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um es in die Realität umzusetzen. Jeder Schritt, jede Entscheidung und – im Falle des ‘Golden Era’ – jeder Strich wurde unter enger Einbeziehung des Eigentümers vollzogen, um seine Erwartungen in einer Weise zu übertreffen, wie es keine andere Marke vermag.“





Das Erbe von Bugatti in einem Sondermodell

Das Gesamtkonzept für das Fahrzeug sollte das unvergleichliche Erbe von Bugatti einfangen, eine Geschichte, die durch eine Komposition wunderschöner, aufwendiger Skizzen erzählt wird, die Meilensteine der legendären Marke darstellen. Auf der Beifahrerseite zeigen 26 handgezeichnete Skizzen Ikonen wie den Type 41 Royale – der bei seiner Vorstellung im Jahr 1926 als das luxuriöseste Auto der Welt gepriesen wurde – und den Type 57 SC Atlantic, der als das schönste Auto aller Zeiten gilt. Es ist ein Schaufenster auf die Momente, in denen Bugatti mit seinen Innovationen den Lauf der Automobilgeschichte veränderte. Auf der Fahrerseite zeigen 19 Skizzen die Wiedergeburt und den anhaltenden Erfolg von Bugatti seit 1987, vom EB110 über den Veyron bis zum Chiron. Eine wunderschön schlichte Darstellung der 3.712 Einzelteile, aus denen der legendäre W16-Motor besteht – der fortschrittlichste Motor, der je gebaut wurde – nimmt zu Recht einen besonderen Platz in diesem Meisterwerk ein.

Das Team optimierte und verfeinerte seine Entwürfe für das Projekt, bis sie genau den richtigen Maßstab, die richtigen Proportionen und die richtige Form für jede einzelne Skizze gefunden hatten und sie zu einem wunderschönen Kunstwerk zusammenfügen konnten. Aber dieses Kunstwerk brauchte eine geeignete Leinwand. Eine maßgeschneiderte Farbe, ein zeitloser und festlicher Goldton namens ‚Doré‘, wurde kreiert und mit einem Farbverlauf auf das Auto aufgetragen, der in eine spezielle Metallic-Variante von ‚Nocturne Black‘ überging. So wurde die perfekte Grundlage für die Designer geschaffen, um mit dem anspruchsvollen Prozess des Skizzierens direkt auf dem Auto zu beginnen.

Jede Linie wurde wohlüberlebt aufgetragen, jeder Strich genauestens durchdacht. Dazu gibt is überall Hinweise auf das Motto dieses Sondermodells. Ein Unikat, welches seinesgleichen sucht… …und das seine wichtigen Vorgänger in Handarbeit gezeichnet… …im feudal-noblen Innenraum repräsentiert.

Achim Anscheidt fährt fort: „Uns war von Anfang an klar, dass wir ein authentisches Finish für diese Skizzen – und bei Bugatti ist Authentizität das A und O – nur dann erreichen können, wenn wir tatsächlich die Stifte verwenden, die wir zum Skizzieren auf Papier benutzen – alles andere würde dazu führen, dass das Ergebnis unecht oder qualitativ unzureichend ist. Deshalb mussten wir ein Verfahren finden, das es uns ermöglicht, Stifte zu verwenden und alle Skizzen von Hand direkt auf den Lack zu zeichnen.“

Natürlich war selbst für die erfahrensten und begabtesten Designer die Aufgabe, auf einen speziell in Auftrag gegebenen Hypersportwagen rein von Hand zu zeichnen, äußerst einschüchternd. Vom ersten Strich an war es ein mühsamer, händischer Prozess, bei dem das einzigartig talentierte Designerteam von Bugatti sein Handwerk auf der Suche nach Perfektion weiter verbesserte. Dies erforderte unweigerlich viel Zeit und brachte einige Rückschläge mit sich. Aber mit extremer Leidenschaft sowie einem gewissen Maß an Ausprobieren und Lernen wurde schließlich auch die letzte der Skizzen fertiggestellt, nachdem eine völlig neue Technik entwickelt worden war, um das gewünschte Finish für die Gestaltung des Exterieurs zu erreichen. Insgesamt hat diese Phase des Prozesses mehr als 400 Stunden gedauert – ein Beweis für die Komplexität des Kunstwerks.

Golden Era ist eine Hommage an die prägenden ;Meilensteine… …in der Geschichte von Bugatti. Die eigens hierfür entwickelte Goldfarbe „Dort“ verläuft nach vorn in ein „Nocturne Black“. 19 Skizzen zeigen hier die Wiedergeburt und den anhaltenden Erfolg von Bugatti seit 1987.

Um die Zelebrierung vollständig zu machen, sorgte das Designteam dafür, dass sich ihr Entwurf auch im Innenraum widerspiegelte. Auf jeder Türverkleidung wurden drei Ikonen von Bugatti von Hand mit einer eigens angefertigten Farbe und einem feinen Pinsel aufgetragen, die es einem Mitglied des Designteams ermöglichten, direkt auf das Leder zu zeichnen. Der EB110, der Veyron und der Chiron, Legenden der Gegenwart, stehen den Ikonen der Vergangenheit gegenüber, die sie inspiriert haben: der Type 35 – der großartigste Rennwagen der Welt – der Type 57 SC Atlantic – das schönste Auto der Welt – und der Type 41 Royale – bekannt als das luxuriöseste Auto aller Zeiten – wurden auf der Beifahrerseite des Innenraums appliziert. Bugattis innovative Vergangenheit trifft auf seine revolutionäre Zukunft in einem Auto, das den Inbegriff von Bugattis Savoir-faire verkörpert.

Neue Methoden und Prozesse wurden entwickelt um sicherzustellen, dass diese Details den Herausforderungen der Zeit standhalten. Im Innenraum bilden sie den Mittelpunkt der wunderschönen, maßgeschneiderten Details, darunter die dezenten Nähte des ‘Golden Era‘ und die handgeschriebenen ‘One-of-One‘ Motive. Der Chiron Super Sport ‚Golden Era‘ ist eine zeitlose und unvergleichliche Hommage an die entscheidenden Momente in der Geschichte Bugattis. Er ist ein Projekt, das nur in den Köpfen wahrer Bugatti-Enthusiasten entstehen konnte und das nur von den Molsheimer Spezialisten in so perfekter Detailtreue ausgeführt werden konnte. Der Bugatti Chiron Super Sport ‚Golden Era‘ wartet nun auf der Monterey Car Week auf die offizielle Übergabe an seinen Besitzer.





NewCarz meint dazu:

Unglaubliche zwei Jahre benötigten die Künstler, um insgesamt 45 Bugatti-Modelle und eine rudimentäre Darstellung des W16-Motors in Einzelteilen per Hand auf dieses Einzelstück zu bringen. Das muss wahrlich der Höhepunkt der Individualisierung bei Bugatti sein. Auf der ab heute beginnenden Car Week in Monterey/Kalifornien, wird das einzigartige 1.600 PS starke Sondermodell an seinen neuen Besitzer ausgeliefert. Über Preise wird dabei – wie selbstverständlich – nicht gesprochen. Fakt ist, dass diesem Unikat bereits jetzt eine Wertsteigerung innewohnt, die mit Sicherheit als exorbitant bezeichnet werden kann. Doch dass der neue Besitzer als echter Bugatti-Sammler an eine Veräußerung denkt, ist wohl eher ausgeschlossen.

Text: NewCarz/Bugatti – Fotos: Bugatti