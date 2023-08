Defender 90 Marine Blue Edition – Sondermodell auf Defender Basecamp

Im Rahmen der Defender Experience Sylt feiert die auf 25 Exemplare begrenzte Edition ihre Premiere: der Defender 90 Marine Blue Edition.

Die zusätzliche Bezeichnung bezieht sich auf eine klassische Lackierung, die bereits bei den Defender Vorgängern in den 1950er bis 1970er Jahren verwendet wurde. Das steht für Enthusiasmus und Sammlerleidenschaft, die Geschichte und Zukunft gleichermaßen abdeckt.

Beim neuen Defender 90 Marine Blue Edition wurde mit einer exklusiv entwickelten Folierung in Land Rover Marine Blue gearbeitet, die durch ein weiß lackiertes Kontrastdach kombiniert wird. Außerdem fallen der seitliche Außenträger sowie der spezielle Dachgepäckträger „Aquasport“ mit montiertem „DEFENDER“ Surfboard ins Auge.





Defender 90 Marine Blue Edition ist exklusiv für den deutschen Markt

Ein Badge am Exterieur mit der Aufschrift „One of 25“ kennzeichnet jedes Exemplar der Edition. Das gehobene Ausstattungsniveau SE verwöhnt die Passagiere mit innovativen Technologien und zeitgemäßem Komfort. Zu den ausgewählten Umfängen zählen ein Textil-Faltdach, genarbte Ledersitze, ein Kühlfach, das Meridian-Soundsystem, Apple CarPlay, die induktive Smartphone-Lademöglichkeit, der adaptive Tempomat samt Kollisionswarner sowie das elektronisch geregelte luftgefederte Fahrwerk. Die Defender 90 Marine Blue Edition wird im exklusiven Defender Basecamp für Gäste ausgestellt. Inspiriert vom Surf-Lifestyle ist diese Edition ein echter Ausdruck von Abenteuer und Freiheit. Das unterstreicht auch ein das Surfboard, das zu jeder Defender Marine Blue Edition dazugehört.

Der Defender 90 Marine Blue Edition ist ausschließlich in Deutschland bestellbar und kostet 99.800 Euro.





Die Defender Experience Sylt

Moderner Luxus am Strand: In diesem Sommer erkundet Defender die schönsten Orte von Deutschlands beliebtester Insel. Vom 4. bis zum 27. August 2023 bietet die Defender Experience Sylt eine Vielzahl an modernen Lifestyle-Erlebnissen, exklusiv kuratiert für Fans der Marke Defender. Die Welt ist reich an Möglichkeiten, daher erleben die Teilnehmenden in traumhafter Umgebung ihren ganz persönlichen Inseltag voller Freiheit und Abenteuer. Professionelle Driver sorgen mit den robusten und zugleich überaus leistungsfähigen Defender Modellen für ein besonders exklusives Erlebnis zwischen Ellenbogen im Norden und Hörnum Odde im Süden.

Das Sondermodell trägt eine blaue Lackierung, die früher bereits auf einigen Defender zu finden war.





Defender trifft Sylt – eine natürliche Verbindung

Deutschlands beliebteste Insel ist im Sommer der Place to be und bietet Outdoor-Abenteuer, Wassersportmöglichkeiten und einen aktiven Lifestyle. Defender lädt Gäste ein, mehr von Sylt zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen.

Defender Basecamp: Defender schlägt vom 4. bis zum 27. August sein Basecamp im angesagten Strandlokal Buhne16 in Kampen auf; sieben weitere Standorte bieten vielfältige Aktivitäten auf der gesamten Insel.

Inselabenteuer und einzigartige Erlebnisse: Aktivitäten wie Beach Date Service, Blick in den Sternenhimmel, Fotoshooting während der blauen Stunde, Kite-Workshops, Ocean Cinema, Wattwandern und Yoga-Sessions vereinen entspannten Beach Lifestyle mit einzigartigen Erlebnissen und sind exklusiv für Defender-Gäste verfügbar.

Marine Blue Edition: Defender 90 Marine Blue Edition feiert Premiere auf der Nordseeinsel; exklusiver Farbton als Hommage an Geschichte des Defender.

Ein Meer an Möglichkeiten für Überflieger: Anmeldungen für die einzelnen und kostenfreien Aktivitäten und unter diesem Link möglich.





NewCarz meint dazu:

Ein Traum in Blau – die Defender 90 Marine Blue Edition verwöhnt seine Betrachter nicht nur mit einer klassischen wie außergewöhnlichen Farbgebung, sondern bezirzt diese zugleich mit einer reichhaltigen Ausstattung und Begehrlichkeiten dürfte die außerordentliche Exklusivität wecken. Nur 25 Exemplare, nur für Deutschland – da werden Sammlergeist und Enthusiasmus ordentlich getriggert. Dass der Defender 90 ein waschechter Geländeprofi ist, steht sowieso außer Frage, wie auch unser Test bereits zeigen konnte. Es lohnt sich also den Weg nach Sylt anzutreten, um einem besonderen Erlebnis-Event rund um die Marke Defender beizuwohnen.

