Renault Clio – Startpreis in Deutschland unter 19.000 Euro

Der neue Renault Clio kommt in Deutschland zum Einstiegspreis von 18.350 Euro auf den Markt.

Um die mehr als 30-jährige Erfolgsgeschichte der Baureihe fortzuschreiben, hat der französische Hersteller besonders attraktive Preise kalkuliert.

Diese liegen trotz eines umfangreichen Upgrades bei Design und Technik je nach Ausstattung und Motorisierung um bis zu 1.950 Euro niedriger als beim Vorgänger. Die Topversion Esprit Alpine in der Motorisierung E-Tech Full Hybrid 145 ist ab 26.700 Euro verfügbar. Der Newcomer, mit dem Renault eine neue Designsprache einläutet, ist ab sofort bestellbar. Die Auslieferung beginnt im September 2023.

Der neue Clio zeichnet sich durch eine selbstbewusste, besonders dynamische Formensprache aus. Merkmale sind eine Frontpartie mit ausgesprochen technischem Charakter sowie eine neu gestaltete Lichtsignatur mit hohem Wiedererkennungswert, welche in Grundzügen die Linien des Renault Markenlogos aufgreift. Auch im Innenraum präsentiert sich der Clio nochmals eleganter und moderner, unter anderem durch ein digitales Kombiinstrument bereits ab der Basisausstattung.





Vier Motorisierungen und drei Ausstattungen zur Wahl

Die gestraffte Auswahl an Antrieben für den Clio bleibt mit vier Varianten eine der umfangreichsten in der Kleinwagenklasse. Highlight ist die 105 kW/143 PS starke E-Tech Full Hybrid Motorisierung, die Fahrspaß und Effizienz vereint. Neben dem Motorenprogramm überarbeitete Renault die Ausstattungsstruktur des Clio. Künftig hat die Kundschaft die Auswahl zwischen drei Versionen, darunter die neuen Topausstattung Esprit Alpine mit dem Look eines dynamischen Kompaktsportlers.

Die Einstiegsvariante Evolution startet bereits bei 18.350 Euro für die Motorisierung SCe 65. Je nach Antriebsvariante spart die Kundschaft im Vergleich zum Vorgänger 450 bis 1.250 Euro. Zur umfangreichen Serienausstattung zählen das digitale 7-Zoll (18-cm)-Kombiinstrument, das Renault EASY LINK mit zentralem 7-Zoll-Touchscreen und die kabellose Smartphone-Integration.

Der 145 PS starke E-Tech ist die Topmotorisierung für den neuen Renault Clio.

Die Ausstattung Techno ist ab 19.950 Euro mit dem Turbobenziner TCe 90 erhältlich, ein Aufpreis von lediglich 400 Euro gegenüber dem neuen Clio Evolution TCe 90 und motorisierungsübergreifend eine Ersparnis von 1.250 bis 1.950 Euro gegenüber dem vorangegangenen Clio Techno. Hierfür erhalten die Kundinnen und Kunden zusätzlich Details wie die Rückfahrkamera, das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, die Haifischantenne und das Induktions-Ladegerät für das Smartphone. Sitze, Türinnenverkleidungen und Instrumententräger sind im Clio Techno mit einem speziell entwickelten, nachhaltigen Stoff verkleidet, der bis zu 60 Prozent aus Modalfasern der Marke Tencel besteht, einer biobasierten Zellulosefaser, die von der österreichischen Lenzing Gruppe hergestellt wird. Als Beitrag zur Dekarbonisierungsstrategie von Renault ist der neue Clio das erste Automobil, in dem Tencel Fasern verwendet werden.

Nach dem neuen Espace und dem Kompakt-SUV Austral ist der neue Clio das dritte Renault Modell, das in der sportlich-eleganten Ausstattung Esprit Alpine verfügbar ist. Die Preise beginnen bei 21.950 Euro und liegen bis zu 1.750 Euro unter den Preisen der bisherigen Spitzenversionen R.S. Line und E-Tech Engineered.

Das dynamische Design des Clio Esprit Alpine schöpft aus der sportlichen DNA der legendären Sportwagenmarke Alpine. Zu den äußeren Merkmalen zählen ein in mattem Silber-Grau gehaltener, dem Frontflügel eines Rennwagens nachempfundener Einsatz in der Frontschürze sowie 17-Zoll-Felgen. Den Innenraum kennzeichnen hochwertige Sitze mit blauen Nähten und dem Buchstaben „A“ für Alpine auf der Rückenlehne. Die Sitze der Ausstattung Esprit-Alpine bestehen ebenfalls aus nachhaltigen Materialien, darunter ein Gewebe aus 72 Prozent recyceltem PET (Polyethylen) und ein zu 13 Prozent recyceltes, genarbtes und beschichtetes Textil an den Seitenteilen.





Beim neuen Renault Clio besteht die Wahl zwischen vier Motorisierungen.

Der E-Tech Full Hybrid 145 vereint viel Fahrspaß mit geringem Verbrauch

Die bivalente Autogas-Motorisierung TCe 100 LPG zeichnet sich durch Vielseitigkeit und niedrige Betriebskosten aus

Der ausgewogene Benziner TCe 90

Der sparsame und speziell für den Stadtverkehr konzipierte SCe 65



Darüber hinaus sind für den Clio sieben Karosserielackierungen verfügbar: Arktis-Weiß, Dolomit-Grau, Black-Pearl-Schwarz, Iron-Blau, Dezir-Rot, Valencia-Orange und Rafal-Grau.





NewCarz meint dazu:

Der französische Kleinwagen ist zurück! Mit neuer Technik, neuen Farben und als neue Topausstattung „Esprit Alpine“ kann wohl nichts mehr schief gehen. Mit einem 30 Jahren füllenden Erfahrungsschatz weiß der französische Hersteller ganz genau, was die Kunden wünschen und präsentiert daher ein maßgeschneidertes Fahrzeug, welches perfekt in die heutige Zeit passt. Dass die Preise für das im April dieses Jahres angekündigte Modell auch noch attraktiv ausfallen, ist ein weiterer Aspekt, den Kunden und Interessenten mehr als zu schätzen wissen werden.

Text: NewCarz/Renault – Fotos: Renault