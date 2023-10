Jaguar F-TYPE ZP Edition – Abschied vom Verbrenner

Jaguar würdigt das Ende der Ära seiner Sportwagen mit Verbrennungsmotor im Jahr 2024 mit dem Jaguar F-TYPE ZP Edition – einer exklusiven Limited Edition des F-TYPE. Inspiriert ist diese von zwei ikonischen E-TYPE Sportwagen aus den 1960er-Jahren.

Die nur 150 Exemplare der F-TYPE ZP Edition sind die letzten von Jaguar entworfenen Sportwagen mit Verbrennungsmotor. Insgesamt 14 Exemplare werden in Deutschland erhältlich sein. Die 575 PS starken F-TYPE mit V8-Kompressormotor verfügen innen wie außen über exklusiv gestaltete Details der Personalisierungsexperten von SV Bespoke.

„Während Jaguar den kühnsten Umbruch in seiner Geschichte einleitet, um sich ab 2025 zu einer modernen, rein elektrischen Luxusmarke zu entwickeln, würdigen wir die Tradition der Jaguar Sportwagen mit Verbrennungsmotor auf eine unvergleichliche Art und Weise. Der F-TYPE zieht Sportwagenfahrer seit mehr als einem Jahrzehnt in seinen Bann – so wie es vor fünf Jahrzehnten der E-TYPE getan hat. Die ZP Edition ist die Krönung dieser Erfolgsgeschichte und reiht sich ein in eine illustre Liste historisch inspirierter Sammlerauflagen, darunter die Editionen Project 7 im Jahr 2015 und Heritage 60 von 2020.„

Nur 14 Exemplare des Jaguar F-TYPE ZP Edition für Deutschland

Die F-TYPE ZP Edition ist in zwei Farbvarianten erhältlich. Beide erinnern an die ersten E-TYPE, die kurz nach der Markteinführung des Modells im Jahr 1961 als „Project ZP“ bei Rennen eingesetzt wurden: Die Außenfarbe „Oulton Blue“ mit einem zweifarbigen Windsor-Lederinterieur in den Tönen „Mars Red“ und „Ebony“ oder die Lackierung in „Crystal Grey“ mit einem zweifarbigen Windsor-Lederinterieur in „Navy Blue“ und „Ebony“. Beide Fahrzeuge schmücken an den Türen von Hand lackierte runde Startnummernfelder und Kühlergrilleinfassungen in Porcelain White.

Lederbezüge im strahlenden Mars Red erhält der geneigte Käufer in Verbindung mit…

Beide Außenfarben wurden für den F-TYPE bisher nicht angeboten. Sie sind eine Hommage an die Speziallacke, die für sieben Paare der E-TYPE Project ZP Collection entwickelt wurden, die Jaguar Classic Anfang des Jahres angekündigt hatte.

…der Außenfarbe „Oulton Blue“ – eine von zwei exklusiv dem Sondermodell vorbehaltenen Lackierungen.

Die exklusiven Details der F-TYPE ZP Edition auf den Kotflügeln, an den 20-Zoll-Felgen in Diamond Turned Finish mit Kontrastlackierung in Gloss Black, an den beleuchteten Einstiegsleisten und der Armaturentafel werden von einem einzigartigen Interieur ergänzt – mit horizontaler Steppung, schwarz glänzenden Exterieur-Akzenten und schwarzen Bremssätteln. Jedes Fahrzeug ist mit einem SV Bespoke Emblem mit der Aufschrift „ONE OF 150“ versehen.

Der F-TYPE, unter anderem 2013 als „World Car Design of the Year“ ausgezeichnet, setzt weiterhin den Maßstab für wahrhaft mitreißende, begehrenswerte und fahrerorientierte Sportwagen – mit einem unverwechselbaren V8-Sound. Der Auspuffklang ist so ikonisch, dass er in der Britischen Nationalbibliothek archiviert wurde.

Von den 150 Einheiten sind lediglich 14 für den deutschen Markt vorgesehen.

Die F-TYPE ZP Edition ist sowohl als Coupé als auch als Cabriolet erhältlich. Mit 575 PS, 700 Nm Drehmoment und Allradantrieb mit Intelligent Driveline Dynamics (IDD)-Technologie sind die Fahrleistungen auf jedem Untergrund und bei jedem Wetter außergewöhnlich: Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in nur 3,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 300 km/h.

Für den deutschen Markt hat Jaguar ein Kontingent von sieben Coupés und sieben Cabriolets der F-TYPE ZP Edition reserviert.

NewCarz meint dazu:

Echten Fans des F-TYPE wird die durchaus bedauerliche Abkehr vom Verbrenner mit dieser limitierten Sonderedition etwas versüßt. Wobei die strenge Limitierung die Chance auf einen der nur 14 Einheiten für Deutschland sehr gering hält. Jeder potenzielle Interessent sollte also sehr schnell sein, um gegebenenfalls die Aussicht zu haben, eine Jaguar F-TYPE ZP Edition als Coupé oder als Cabriolet zu ergattern. Über Preise spricht Jaguar bislang noch nicht, doch das ist hierbei wohl eh sekundär zu betrachten. Hardliner-Fans wird dieser nicht so wichtig sein, als überhaupt einen der letzten Verbrenner aus dem renommierten Hause mit dem Raubkatzenlogo sein eignen nennen zu können. Ob dieser Weg der richtige ist, werden wohl die Kunden entscheiden. Andere Hersteller haben sich anders entschieden und bauen so lange Verbrenner, wie es sich ihre Kunden wünschen. Das kann durchaus auch dazu führen, dass das alte Sprichwort „Andere Mütter haben auch schöne Töchter“ für den einen oder anderen Jaguar-Fan eine fahrzeugbezogene Bedeutung erhält.

Text: NewCarz/Jaguar – Fotos: Jaguar