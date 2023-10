Toyota C-HR – Bestellungen ab sofort möglich

Bühne frei für den neuen Toyota C-HR: Das mutige, nochmals geschärfte Design trifft auf mehr Konnektivität und Sicherheit sowie eine elektrifizierte Antriebsvielfalt.

Wer die Neuauflage als einer der Ersten fahren möchte, kann die aufgewertete Team Deutschland Edition und zwei hochwertige Premieren-Modelle ab sofort kostenfrei und unverbindlich reservieren.

Der für Privatkunden ab 289 Euro monatlicher Leasingrate im Toyota Easy Leasing erhältliche Toyota C-HR Team Deutschland (ab 38.190 Euro) wartet bereits mit vielen Annehmlichkeiten auf: Neben LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten sind unter anderem das schlüssellose Smart-Key-Zugangssystem, elektrisch beheiz- und anklappbare Außenspiegel, Sitz- und Lenkradheizung, Regensensor sowie ein kabelloses Smartphone-Ladegerät an Bord.

Das volldigitale Cockpit hinter dem Lenkrad versorgt den Fahrer mit allen wichtigen Informationen, während die Cloud- und Onboard-Navigation des Toyota Smart Connect Plus Systems über ein ebenfalls zwölf Zoll großes Display den Weg auf fremdem Terrain weist. Für Sicherheit sorgt die neueste Generation der Toyota Safety Sense Assistenzsysteme, zu denen unter anderem das Pre-Collision Notbremssystem und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage gehören.

Optische Akzente setzen 18-Leichtmetallfelgen, eine Zweifarblackierung mit schwarz abgesetztem Dach sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Für den Vortrieb können Kunden zwischen dem 103 kW/140 PS starken 1,8-Liter-Einstiegshybrid und dem 145 kW/198 PS starken 2,0-Liter-Hybrid wählen.

Für Gewerbekunden gibt es den Toyota C-HR 1.8 Hybrid Team Deutschland im Rahmen von KINTO One zu einer monatlichen Leasingrate in Höhe von 325 Euro netto (zzgl. 24,90 Euro Wartung).

In der darauf aufbauenden Lounge Premiere Edition, die zu Preisen ab 46.990 Euro mit dem stärkeren Hybridantrieb kombiniert ist, kommen unter anderem 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Panoramadach, Matrix-LED-Fernlicht, ein Head-up-Display, eine elektrisch öffnende Hecklappe sowie das JBL-Soundsystem hinzu. Die 360-Grad-Kamera macht Einparken und Rangieren zum Kinderspiel. Der Fahrer nimmt auf einem elektrisch einstellbaren Sitz Platz, der wie die übrigen Sitze in Lederausführung gehalten ist.

Sportliche Akzente setzt die ab 48.990 Euro bestellbare GR Sport Premiere Edition: Neben den vom anderen Premieren-Modell bekannten Ausstattungsfeatures sorgen 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und spezielle GR-Elemente für Aufsehen. Angetrieben wird das Fahrzeug vom großen Hybrid in Verbindung mit dem Allradsystem AWD-i oder dem erstmals angebotenen Plug-in-Hybrid. Bei einer Systemleistung von 164 kW/223 PS ist der Toyota C-HR bis zu 65 Kilometer rein elektrisch unterwegs – dynamisches Ansprechverhalten inklusive.

Die Online-Reservierung ist denkbar einfach: Unter ⁣Der neue C-HR | Jetzt online reservieren | Toyota DE lässt sich das Wunschmodell konfigurieren. Neben der bevorzugten Ausstattung und Motorisierung können Kunden ein Angebot und den lokalen Vertragspartner auswählen. Anschließend müssen sie lediglich ihre Kontaktdaten eingeben und erhalten weiterführende Informationen.

Wer die kostenfreie und unverbindliche Online-Reservierung bis zum 30. November 2023 bestätigt, ist nicht nur einer der ersten Kunden, der im neuen Toyota C-HR unterwegs ist. Privatkunden erhalten auch einen Zubehör-Gutschein im Wert von 500 Euro, der beispielsweise für passende Winterkompletträder oder Dachboxen genutzt und direkt bei der Bestellung eingelöst werden kann.

Der schicke Crossover ist zurück und so schick wie nie zuvor! Bereits der Vorgänger wusste nicht allein durch seine jugendlich-frische Erscheinung zu überzeugen. Der Neue ist nochmals peppiger, noch jugendlicher und frecher in seiner Erscheinung und technologisch up to date. Die Vorteile einer unverbindlichen (!) Vorbestellung sollten sich Interessenten von diesem wirklich trendigen Crossover nicht entgehen lassen.