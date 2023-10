Lexus LF-ZL Concept – So soll das SUV der Zukunft aussehen

Lexus gibt auf der ersten Japan Mobility Show 2023 noch bis 5. November einen Ausblick auf die Elektromobilität der Zukunft: In Tokio präsentiert die Premium-Marke erstmals das batterieelektrische Konzeptfahrzeug, das Lexus LF-ZL Concept – die Unternehmensvision eines vollelektrischen SUV-Flaggschiffs.

Lexus ist auf dem Weg zur vollelektrischen Premium-Marke: In Europa erfolgt die Umstellung bereits bis zum Jahr 2030, weltweit werden spätestens 2035 nur noch Elektroautos angeboten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Unternehmen eine völlig neue modulare Fahrzeugstruktur mit einem verbesserten Produktionsverfahren und einer modifizierten Software-Plattform einführen.

Wie das konkret aussehen könnte, zeigt Lexus unter dem Motto „Pushing the Boundaries of the Electrified Experience“ auf der japanischen Mobilitätsmesse. Mittels Elektrifizierung und neuen Technologien will die Premium-Marke ein neues Fahrerlebnis schaffen.





Lexus LF-ZL Concept – Kompromisslose Funktionalität und Schönheit

Das LF-ZL Concept gibt einen Ausblick auf eine Zukunft, in der Mobilität, Mensch und Gesellschaft nahtlos miteinander verbunden sind. Das Fahrerlebnis wird individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Hierbei berücksichtigt das Fahrzeug die Gewohnheiten des Fahrers und macht personalisierte Vorschläge. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erreicht damit ein neues Niveau. Das Flaggschiff hilft, das bevorzugte Leben zu leben – und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu Umfeld, Umwelt und Gesellschaft.

Während die Vordertüren klassisch öffnen, handelt es sich bei den Fondtüren um Schiebetüren.

Es verfügt über ein volldigitales intelligentes Cockpit, das einen intuitiven und schnellen Zugang zu den wichtigsten Bedienelementen in einer immersiven Fahrumgebung bietet. Die auf dem neuen Betriebssystem „Arene OS“ basierende Software ermöglicht sukzessive Aktualisierungen – Multimedia, Infotainment und Sicherheit lassen sich so stetig verbessern.





Fahrleistung

Für die nächste Generation seiner Elektroautos strebt Lexus eine noch stärkere Einheit zwischen Fahrer und Fahrzeug an, um den Fahrspaß weiter zu steigern. Hierfür setzt die Premium-Marke auf die inhärenten Trägheitseigenschaften von E-Fahrzeugen, das bereits vom neuen Lexus RZ 450e bekannte, speziell für den Elektroantrieb entwickelte „DIRECT4“-Allradsystem und das intuitive, lineare Gefühl eines Steer-by-Wire-Systems.

Typisch Lexus-scharfkantig zeigt auch das Konzeptfahrzeug eine sehr dynamische Designphilosophie.

Die Weiterentwicklung des Betriebssystems „Arene OS“ soll zudem eine ideale Balance zwischen Beschleunigung, Kurvenfahrt und Verzögerung schaffen und so zum individuellen Fahrerlebnis beitragen. Durch Synergien zwischen Hard- und Software will Lexus das ultimative Fahrzeug für jeden Kunden kreieren.





Lexus LF-ZL Concept – SUV-Flaggschiff als Vorbote künftiger Elektroautos

Das Lexus LF-ZL Concept verkörpert die künftige Unternehmensvision eines vollelektrischen Flaggschiffs. Es basiert auf der Fahrzeugarchitektur für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation und wartet mit der neuen „Arene OS“-Betriebssoftware und einem geräumigen, zur Entspannung beitragenden Interieur. Das von Lexus gelebte „Omotenashi“-Prinzip der Gastfreundschaft wird dabei auf die Spitze getrieben und sichert ein erstklassiges Fahrerlebnis.

So extrovertiert designt sollen zukünftige SUVs von Lexus aussehen.

Durch die Nutzung aller Möglichkeiten von Arene OS erkennt, erlernt und antizipiert das Fahrzeug die Bedürfnisse des Fahrers, was zu einem personalisierten Mobilitätserlebnis führt. Auch eine Interaktion mit verschiedenen gesellschaftlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen ist möglich. Durch Interactive Reality in Motion* arbeiten die Sensoren des Fahrzeugs mit digitalen Daten aus der Umgebung zusammen. Zeigt der Fahrer während der Fahrt auf ein Objekt oder einen Ort, werden auf dem Display sofort Informationen angezeigt und vorgelesen.

Big Data wird genutzt, um den Ladevorgang und die Stromversorgung zu steuern. Die E-Autos spielen dadurch eine wichtige Rolle für die intelligente Energieversorgung („Smart Grids“) und sind Bestandteil der gesellschaftlichen Infrastruktur – auch vor und nach der Fahrt. Dieser Ansatz gewährleistet die nahtlose Integration von Mobilitätslösungen in den Lebensstil des Kunden.





NewCarz meint dazu:

Auch die Japan Mobility Show steht als Neuausrichtung einer Automesse ganz und gar im Fokus der Elektromobilität. Und so zeigt auch Lexus als Premiumhersteller seine Zukunftsvorstellung – hier im Fall des wichtigen Fahgrzeugsegments der SUVs. Cooles Design kann man dem Lexus LF-ZL Concept definitiv bescheinigen. Auch der futuristisch anmutende Innenraum ist etwas, womit der geneigte Autofahrer sich mittlerweile arrangieren kann, denn diese Art der Digitalisierung dank modernster Technologien ist längst kein Einzelfall mehr im automobilen Sektor der Zukunft.

Text: NEwCarz/Lexus _ Fotos: Lexus