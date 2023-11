Opel Rocks e-XTREME – Der Rockstar der Automessen

Schon auf der diesjährigen IAA Mobility in München und auf dem größten städtischen Sportfestival Belgiens, den Brussels Urban Sessions, hat der Opel Rocks e‑XTREME für Aufsehen gesorgt.

In Kürze wird das außergewöhnliche Konzept neben dem Opel Astra Sports Tourer GSe im XS-Dress auch das Publikum der Messe Auto Zürich (2. bis 5. November; Halle 2, Stand B15) und der Essen Motor Show (2. bis 10. Dezember; Halle 7, Stand A10) begeistern.





Opel Rocks e-XTREME basiert auf Rocks Electric

Der Rocks e-XTREME basiert auf dem Opel Rocks Electric, der als cooles batterie-elektrisches Fun-Mobil lokal emissionsfreien Fahrspaß für Zwei schon ab 15 Jahren möglich macht. Er ist der zur Realität gewordene Siegerentwurf des #OpelDesignHacks, in dessen Folge die Opel-Community den Bau des Unikats begleiten konnte. So hat Opel den Claim des Wettbewerbs „You design it, we build it“ wörtlich genommen und den Entwurf in wenigen Monaten Schritt für Schritt wahr werden lassen.

Eine herausfordernde Aufgabe, der sich die Ingenieure und Mechaniker bei Opel gestellt haben. Schließlich wollten sie beim Bau des Unikats so nah wie möglich am 3D‑Modell bleiben. Der Opel Vizor wurde Rocks e-XTREME-spezifisch interpretiert und mit bi-funktionaler LED-Lichttechnik der LIGHTWORKS GmbH versehen. Blinker, Positions- und Tagfahrlicht sind homogen ausgeleuchtet und verfügen über ein passendes Wärmeableitungskonzept für den sicheren Betrieb.

Unübersehbar, ist der Opel Rocks e-XTREME auch als Offroader geeignet.

Um das Gewicht des Rocks e-XTREME möglichst gering zu halten, wurden Teile wie der Vizor und die Radhäuser im 3D-Druck-Verfahren hergestellt. Dazu arbeitete Opel mit der 4D Concepts GmbH zusammen. Die Radhausverbreiterungen sind beispielsweise aus ultraleichtem PA 12 (Polyamid 12)-Kunststoff hergestellt. Das Nylonpolymer wird häufig verwendet, da es sich durch seine Belastbarkeit, Reißfestigkeit und Biegsamkeit auszeichnet, ohne dabei zu brechen.





Bereits fürs Off

Ein weiteres, auf den ersten Blick erkennbares Highlight des Rocks e-XTREME ist seine unverwechselbare Offroad-Optik. Um den Look des „Offroaders“ zu betonen, bediente sich das Rüsselsheimer Team der Kenntnisse der Fahrwerks- und Dämpfer-Profis von H&R Spezialfedern. Der einzigartige Dämpfer wurde speziell für den „Design Hack“ entwickelt und kombiniert ein Aluminium-Gewindefederbein mit speziell angefertigtem 50 mm-Federsystem.





NewCarz meint dazu:

Rock ’n‘ Roll! Dieser Rocks e-XTREME ist wahrlich ein kleiner Rebell und Opel ermöglicht mit diesem kleinen Filou auch jungen Menschen ab 15 Jahren puristischen Fahrspaß zu erleben. Allein sein kühnes Design sorgt für Aufsehen – und das mit Sicherheit nicht nur auf Messen sondern auch auf jeder Straße sowie abseits davon.

Text: NewCarz/Opel – Fotos: Opel