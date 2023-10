MAZDA ICONIC SP – Das könnte der MX-5-Nachfolger werden

Ein kompakter Sportwagen für eine neue Ära: Auf der Japan Mobility Show 2023 enthüllt Mazda den MAZDA ICONIC SP.

Das Konzeptfahrzeug verbindet einen Zweischeiben-Kreiskolbenmotor mit einer Elektrofahrzeugplattform – eine Weiterentwicklung jenes Ansatzes, den das Unternehmen erst kürzlich mit dem neuen Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV eingeführt hat.

Wie der ebenfalls auf der Messe präsentierte Mazda MX-5 2024 verkörpert auch der MAZDA ICONIC SP das kontinuierliche Streben des Unternehmens, Produkte zu entwickeln, die die Liebe zum Automobil und zum Autofahren erfüllen. Der niedrige Schwerpunkt des MAZDA ICONIC SP sorgt für hervorragende Fahreigenschaften. Das leichte und kompakte Kreiskolbenmotor-Aggregat konnte in der Mitte des Fahrzeugs integriert werden – daraus ergeben sich einzigartige Fahrzeugproportionen mit einer besonders flachen Motorhaube.





Sequentieller Hybrid arbeitet im MAZDA ICONIC SP

Das präsentierte Zweischeiben-Kreiskolbenmotor-EV-System stellt einen hochgradig skalierbaren Antrieb mit einem flexiblen Layout dar. Darüber hinaus bietet der Kreiskolbenmotor die Fähigkeit, eine Vielzahl verschiedener Kraftstoffe zu nutzen, darunter auch grünen Wasserstoff oder andere klimaneutrale Flüssigkraftstoffe. Dies macht das System zu einer einzigartigen Mazda Technologie, die sich ideal für den Sportwageneinsatz eignet. Und wenn die Batterie mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen wird, ist so ein CO2-neutrales Fahren möglich.

Wie aus einem Guss – Die Karosserieform erscheint nahezu als fluides Medium, so elegant verlaufen die Formen ineinander.

„Wir lieben den Mazda MX-5, die Welt liebt den MX-5, und wir wollen die Freude am Fahren, die dieses Modell verkörpert, auch im Zeitalter der Elektrifizierung am Leben halten“, sagte Mazda Präsident und CEO Masahiro Moro bei der Vorstellung des Konzeptfahrzeuges auf der Japan Mobility Show in Tokio. „Der EV-Antriebsstrang des MAZDA ICONIC SP mit seinem Zweischeiben-Kreiskolbenmotor, der einen Generator antreibt, ist unsere Traumlösung. Ein Traum, für dessen Verwirklichung wir hart arbeiten werden. Mazda wird immer Fahrzeuge bauen, die die Menschen daran erinnern, dass Autos pure Freude bringen und ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens sind.“

Neben der gelungenen Coupé-Form fallen insbesondere die leicht nach oben öffnenden Türen auf.

Neben dem MAZDA ICONIC SP feiert auf dem Messestand des Unternehmens auch der Mazda MX-5 2024 Premiere. Zum neuen Modelljahr präsentiert sich die Markenikone deutlich aufgewertet – mit neuem Design für die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Modifikationen im Innenraum sowie neuen Technologien und Funktionen für mehr Sicherheit, Konnektivität und Fahrspaß.

Daneben präsentiert Mazda einen MX-5 (Typ NA) der ersten Generation, das Symbol überhaupt für markentypisches Fahrvergnügen, ein MX-5 Modell im Zweidrittel-Maßstab, das ein simuliertes Fahrerlebnis für Kinder bietet, sowie einen MX-5 für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, der nur mit den Händen gesteuert werden kann.





NewCarz meint dazu:

Mazda hat vollkommen recht: Der MX-5 ist ein erfolgreicher wie auch sympathischer Sportwagen, das man einfach nur lieben kann. Wenig verwundernd also, dass die Japaner bestrebt sind, den Spirit und das mittlerweile über 34 Jahre schwere Vermächtnis ihres erfolgreichen Sportwagens auch in die elektromobile Zukunft zu überantworten. Und es ist bereits der erste Blick auf das Konzeptfahrzeug MAZDA ICONIC SP, der an den MX-5 erinnern möchte. Nur eben noch styliger, noch cooler. Wann der rassige Zweisitzer kommen soll, steht allerdings noch nicht fest. Die Antriebstechnik gibt es aber bereits im MX-30, sodass es nicht allzu lange dauern sollte.

Text: NewCarz/Mazda – Fotos: Mazda