FERRARI SP-8 – Das neueste One-Off-Modell aus Maranello

Ferrari enthüllt sein jüngstes One-Off-Modell: den nach Kundenwunsch gestalteten Ferrari SP-8.

Der SP-8 ist ein kompromissloser reinrassiger Roadster, geschaffen auf der Architektur des F8

Spider. Seine Premiere feiert der SP-8 auf den Ferrari Finali Mondiali – anschließend wird er im Ferrari

Museum in Maranello zu bewundern sein.

Ferrari hat heute das neueste Mitglied seiner One-Off-Serie präsentiert: den Ferrari SP-8. Er ist das jüngste Resultat des Programms Spezialprojekte der Marke aus Maranello und wurde vom Designzentrum Ferrari Centro Stile unter der Leitung von Flavio Manzoni entworfen. Beim Ferrari SF59 handelt es sich um ein Modell mit einem in Mittel-Heck-Anordnung untergebrachten V8-Twin-Turbo. Dabei übernimmt er vom F8 Spider Layout, Chassis und Motor.





Ferrari SP-8 bleibt ein Einzelstück

Als Einzelstück reiht sich der SP-8 in die Riege des exklusivsten Ferrari Portfolios ein: einzigartige Modelle, die nach individuellen Kundenvorgaben gefertigt werden. Dadurch verkörpern sie den Gipfel der Individualisierung des Cavallino Rampante.

Die Namensgebung SP-8 ist ein Hinweis auf das Triebwerk: ein 3,9-Liter-V8-Twin-Turbo, der reichlich Lob von Fachleuten und Kritikern erntete und viermal in Folge die prestigeträchtige Auszeichnung „Engine of the Year“ (IEOTY) gewann. Der Auftraggeber des SP-8 stammt aus Taiwan. Für diesen Kunden besitzt auch die Zahl 8 besondere Bedeutung, da sie in der chinesischen Kultur als Glückszahl gilt und traditionell Glück und persönlichen Erfolg verheißt.

Absolut einzigartig macht den SP-8 die Tatsache, dass er kein Dach hat. Dadurch avanciert er in jeder Hinsicht zu einem reinrassigen zweisitzigen Roadster, dessen sportlicher Charakter ebenso augenblicklich offenbar wird wie die berauschende Optik und das Versprechen eines unvergleichlichen Fahrerlebnisses unter freiem Himmel. Die Fahrzeuggestaltung ohne Dach machte umfassende Feinarbeit an der Aerodynamik nötig – durch eine Kombination aus CFD-Simulationen, Windkanaltests und Erprobungen auf der Rennstrecke. Auf diese Weise stellten die Entwickler sicher, dass der SP-8 den gleichen hohen Standard an akustischem Komfort und Windgefühl erreicht wie das Modell, von dem er seine Inspirationen bezog.

Der Ferrari SP-8 von außen

Das Designthema des Modells kreist hauptsächlich um die Art und Weise, wie die Volumen ineinander übergehen und verschmelzen: Die unlackierte Karbonfaser-Front wird bis zum Heck fortgeführt und erzeugt so einen Zweifarbeffekt mit starker Kontrastierung im Hinblick auf Farbgebung und Materialien. Der Verzicht auf ein versenkbares Hardtops erlaubte es den Designern, das gesamte Heck radikal umzugestalten.

So entstand ein volles Volumen mit einer straff gespannten Gürtellinie. Das Volumen des Modells insgesamt ist zweigeteilt – verbunden durch eine funktionale mittlere Sektion in Mattschwarz, die auch die seitlichen Lufteinlässe mit separaten Kanälen für Ladeluftkühler und Motor umfasst. Der obere Teil dieses Bands enthält eine Entlüftung für den Motorraum mit länglichen Elementen, die an die früher für Ferrari typischen Seitenleisten erinnern.

Das Layout und das Chassis des SP-8 stammen vom… …Ferrari F8 Spider; die Individualität des Unikats erhielt es… …unter Leistung von Designchef Flavio Manzoni.

Die Front des Fahrzeugs dominiert ein imposanter, über die gesamte Breite verlaufender Kühlergrill aus Aluminiumguss, gegossen mithilfe einer 3D-gedruckten Form. Auch der Grill nimmt das Streifenthema auf – hier jedoch in vertikaler Form. In der Draufsicht wird der Abstand zu den Flanken hin allmählich größer, um den Luftstrom besser zu den beiden vorderen Kühlern zu leiten. Der Winkel dieser Elemente wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ferrari Designzentrum und dem Aerodynamikteam optimiert, das das Styling mithilfe von CFD über Monate verfeinerte.

Auch andere Bereiche des SP-8 wurden gegenüber dem Ursprungsmodell neugestaltet: Dazu gehören die Scheinwerfer, die über spezielle Masken und Linsen verfügen, außerdem die vom Ferrari Roma abgeleiteten und mit besonderen Linsen versehenen Rückleuchten, die Windschutzscheibe, die die den Lösungen im Ferrari 296 GTB vergleichbaren Endrohre und die speziell entwickelten Felgen in der exklusiven Farbe Grigio NART matt.

Diese laufrichtungsgebundenen Fünfspeichenräder wurden exklusiv für dieses besondere Modell kreiert. Sie stellen eine moderne Interpretation jener klassischen Felgen dar, die bei Ferrari Sportprototypen sowie dem legendären F40 zum Einsatz kamen. Einen cleveren und entscheidenden Teil der Ästhetik bilden stark ausgeformte Bereiche und große Öffnungen, die die Räder leichter machen.





Im Innenraum des Unikats

Das Interieur des Modells präsentiert an der Mittelkonsole eine bedeutende Änderung, um die F1- Schaltung unterzubringen, die seit dem Debüt des SF90 Stradale zum Ferrari Angebot gehört. Dies erforderte eine Modifikation der mittlerweile ikonischen Schaltkulisse für diesen speziellen Einsatz. Abgerundet wird die Innenausstattung durch Sitze mit Details aus lasergraviertem marineblauen Alcantara – kombiniert mit Stoffen mit Farbverlaufseffekt und Teppichen aus speziellem irisierenden Twillgewebe.

Edelste Materialien und eine F1-Schaltkulisse bestimmen das Interieur des Ferrari SP-8.

Speziell für den SP-8 entwickelt wurde gleichfalls die matte Lackierung in Argento Micalizzato. Sie harmoniert ausgezeichnet mit den Karbonoberflächen der Karosserie, die in der ebenso exklusiven, glänzend changierenden Farbe Blue Sandstone mit einer speziellen Oberflächenstruktur gehalten sind. Schließlich wurde auch die Farbe Blu Scuro Stellato am Übergang der beiden Karosseriebereiche speziell für das Modell entwickelt.

Ferrari präsentiert den SP-8 noch bis zum Ende der Finali Mondiali Ferrari 2023 auf der Rennstrecke von Mugello. Anschließend wird das Fahrzeug vom 16. November 2023 bis März 2024 im Ferrari Museum in Maranello ausgestellt.





NewCarz meint dazu:

Ein Unikat, das seinesgleichen sucht – genau das sind die One-Off-Modelle von Ferrari, die nach Kundenwunsch entworfen werden und zu denen nun auch dieser Ferrari SP-8 als neueste Kreation gehört. Dachlos, kompromisslos, konkurrenzlos. So ein Einzelstück in Natura bewundern zu können, ist für den Otto-Normalverbraucher im Grunde unmöglich. Daher ist neben der Vollblut-Scuderia auch jeder Fan angesprochen, die seltene und zeitlich begrenzte Chance zu nutzen, um den Boliden entweder auf dem Track von Mugello oder im Ferrari-Museum in der Heimatstadt Maranello in Augenschein zu nehmen.

Text: NewCarz/Ferrari – Fotos: Ferrari