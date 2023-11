McLaren 750 S mit 3-7-59-Motiv – 60 Jahre muss man feiern

Anlässlich des 60. Geburtstages von McLaren wurde eine atemberaubende Hommage an die historischen „Triple Crown“-Siege im Motorsport wurden beim Velocity Invitational in Kalifornien enthüllt: der McLaren 750 S mit 3-7-59-Motiv.

Das 3-7-59 Motiv feiert McLarens ‚Triple Crown‘-Motorsport-Erfolge mit dem Sieg beim Indianapolis 500, dem Grand Prix von Monaco und den 24 Stunden von Le Mans.

Was für ein Augenschmaus! Und ein Eyecatcher, zu dem es kaum vergleichbare Modelle geben dürfte. Da es sich insgesamt lediglich um sechs Fahrzeuge handelt, dürfte die Wahrscheinlichkeit, eines dieser Exemplare in „freier Wildbahn“ zu erspähen, so ziemlich exakt bei Null liegen. Dennoch gönnt man es jedem, der tatsächlich eines dieser Supersportwagen erstehen konnte. Wenngleich wohl alle davon in Sammlerbehausungen verschwinden werden und eher nie im öffentlichen Straßenverkehr zum Einsatz kommen.