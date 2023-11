Volvo EM90 – Mehr Vielfalt im Modellportfolio

Mit dem Volvo EM90 beginnt eine neue Zeitrechnung: Der erste Luxus-Van der Marke stellt einmal mehr die Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit des schwedischen Premium-Automobilherstellers unter Beweis.

Mit der Einführung reagiert Volvo auf die wachsende Kundennachfrage: Mehrzweckfahrzeuge (MPV) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit – insbesondere auf dem chinesischen Markt, wo die neue Großraumlimousine als Erstes eingeführt wird.

Nach der Vorstellung des kleinen Elektro-SUV Volvo EX30 im Frühjahr setzt der neue Volvo EM90 die Produktoffensive der schwedischen Premium-Automobilmarke fort. Beide Modelle helfen dem Unternehmen, neue Zielgruppen und damit einen größeren Teil des globalen Automobilmarktes zu erschließen, um weiterhin profitabel zu wachsen.





Volvo EM90 ist Meilenstein der Unternehmens-Agenda

Der vollelektrische Volvo EM90 unterstreicht zudem das Vorhaben, ab dem Jahr 2030 ausschließlich reine Elektroautos anzubieten – eine zentrale Säule der firmeneigenen Nachhaltigkeitsverpflichtungen. In den nächsten Jahren bringt das Unternehmen deshalb mehrere neue Elektromodelle auf den Markt, die all das bieten, was Kunden von einem lokal emissionsfreien Volvo erwarten. Der Premium-Hersteller strebt eine Führungsrolle bei nachhaltiger Mobilität an.

Die vollständig geschlossene Front ist eines der Hauptmerkmale des EM90. Riesige Schiebetüren sorgen für einen besonders komfortablen Einstieg. Neben den feudalen Platzverhältnissen bestimmen Digitalisierung… …und ein Höchstmaß an Komfort den Innenraum des Luxus-Vans. Das Heck wirkt hochgeschlossen wie ein klassischer Van.

„Mit dem Volvo EM90 bringen wir das Erbe und die Vorreiterrolle von Volvo Cars im Bereich der Sicherheit in das spannende Segment vollelektrischer Premium-Vans“, sagt Jim Rowan, CEO und Präsident von Volvo Cars. „Das Modell ermöglicht es uns, Marktsegmente zu erschließen, die wir bisher noch nicht erforscht haben, und die Attraktivität der Marke Volvo für noch mehr Menschen zu steigern.“





Vielseitig aus Tradition

Obwohl Volvo erstmals in das Segment der Großraumlimousinen eintritt, kennt sich die schwedische Premium-Automobilmarke mit geräumigen und vielseitigen Fahrzeugen bestens aus. Bereits vor 70 Jahren und damit lange vor Begründung des MPV-Segments wurde im Jahr 1953 der Volvo PV445 Duett als sicherer Kombi vorgestellt.

Die verschiedenen Modellvarianten waren bei Familien und Geschäftsleuten in Skandinavien und den USA gleichermaßen beliebt. Der Volvo Duett war genauso praktischer Firmenwagen wie geräumiges Familienfahrzeug, das bei Ausflügen auch mal als Schlafplatz diente. Heute ist der Pionier, der als Inspirationsquelle für viele weitere Volvo Kombis diente, eines der begehrtesten Sammlerstücke unter Volvo Liebhabern.





Volvo EM90 eröffnet wichtiges neues Segment

Der Volvo EM90 knüpft an diese Tradition an: Wird die geräumige und sichere Großraumlimousine nicht für Familienausflüge genutzt, ist sie der ideale Dienstwagen, der höchsten Komfort bietet und unterwegs problemlos Meetings und Gespräche erlaubt – ganz im Stile des Duett. Zugleich stärkt das neue Modell die Position von Volvo als eine der am schnellsten wachsenden Marken im rein elektrischen Premium-Segment. Auch wenn die Klasse der Luxus-Van in China noch vergleichsweise klein ist, markiert die Einführung einen wichtigen Schritt für Volvo.

Das neue Segment in dem der EM90 spielt, ist im Grunde ein klassisches Segment – allerdings komplett neu aufgelegt.

Der Volvo EM90 feierte am vergangenen Sonntag (12. November 2023) seine Weltpremiere in Schanghai. Das „Grand Opening“ mit Volvo Präsident Jim Rowan gibt einen ersten Vorgeschmack. Der Luxus-Van rollt zunächst auf den chinesischen Markt, Bestellungen sind dort ab sofort möglich.





NewCarz meint dazu:

Ob Van oder MPV, ob Kleinbus oder wie auch immer die Bezeichnung für diese Fahrzeugkategorie lautet. Der Volvo EM90 zeigt eindrucksvoll, dass Totgesagte am längsten Leben. Oder besser wieder auferstehen. Die Unkenrufe zum Aussterben des Vans ziehen sich bereits über mehr als ein Jahrzehnt, und es sah auch ganz danach aus, dass das SUV dem Klassiker den Rang abläuft. Doch ein Trend allein – auch wenn er zugegeben bereits extrem lang anhält – kann spezielle Anforderungen und Bedürfnisse nicht immer kompensieren. An dieser Stelle kommt der EM90 auf den Plan und zeigt, dass auch die E-Mobilität voll und ganz Van-konform sein kann.

Text: NewCarz/Volvo – Fotos: Volvo