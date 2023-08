Mitsubishi COLT – Der frühe Vogel fängt den Bonus

Nach der Weltpremiere im Juni steht nun der Verkaufsstart des neuen Mitsubishi COLT vor der Tür.

Ab Oktober ist die Ikone mit neuem Look zurück in den Mitsubishi Showrooms. Mit im Gepäck: 2.000 EUR (inkl. MwSt.) COLT-Frühbestellerbonus für alle, die sich bis zum 31.10.2023 für das neue Modell entscheiden und vorbestellen, d. h. die UVP von 17.590 Euro sinkt somit auf 15.590 Euro.

45 Jahre nach seinem Debüt in Deutschland kehrt das Kultmodell in seiner siebten europäischen Generation zurück nach Deutschland. Erstmals gibt es den COLT – neben zwei Benzinmotoren – auch mit einem effizienten Hybridantrieb (HEV). Der neue COLT verbindet Tradition mit Innovation. Niedrige Emissionen, geringer Kraftstoffverbrauch und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis treffen auf hohen Komfort und modernes Design. Seit 1978 steht der Kultklassiker für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mehr als 420.000 COLT wurden seit der Markeneinführung verkauft. Jetzt ist der neue COLT mit seinem Drei-Diamanten-Logo und dem brandneuen COLT-Schriftzug zurück.

Mit seinen drei hochmodernen Motorisierungen, den drei Ausstattungsvarianten BASIS, PLUS und TOP und der Einführungsvariante „Intro Edition“, insgesamt fünf Farben und zahlreichen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen kann der COLT individuell auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden und wird so zum perfekten Allrounder.

Wie alle Mitsubishi Modelle auch, kommt der neue COLT mit 5 Jahren Garantie und auf Wunsch gibt es durch die aktuelle „Nimm Acht“-Aktion eine kostengünstige Anschlussgarantie für drei Jahre zum Preis von einem. Zusätzlich gewährt Mitsubishi für den COLT eine achtjährige Garantie auf die Fahrbatterie (für HEV).

Wer jetzt den neuen Mitsubishi COLT bestellt, erhält den Kleinwagen in siebter Generation gleich einmal 2.000 Euro günstiger – davon kann der zukünftige Besitzer beispielsweise lange tanken oder die Ersparnis in weitere Sonderausstattungen stecken. Schnellentscheider haben also einen klaren Vorteil. Noch leichter dürfte die Entscheidung zugunsten des Colts durch die serienmäßige 5-Jahres-Garantie fallen, welche optional sogar auf acht Jahre erweitert werden kann.