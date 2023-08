Hyundai Santa Fe – Generation Paukenschlag

Der koreanische Automobilhersteller stellt den All-new Hyundai SANTA FE im Rahmen einer digitalen Weltpremiere vor.

Das rundum neue Konzept steht für den radikalen Wandel des Modells. Ein besonderer Fokus bei der Entwicklung war der variable Innerraum, der der geräumigste in seiner Klasse geworden ist, und der besonders große Ausschnitt der Heckklappe. Außerdem werten neue Technologien den Hyundai SANTA FE in seiner neuesten Generation weiter auf.





Die fünfte Generation des Hyundai Santa Fe

Mit der fünften Generation des SANTA FE erweitert Hyundai die Einsatzmöglichkeiten des Midsize-SUV, im urbanen Umfeld genauso wie beim Abenteuer und dem Leben in der Natur. Mit dem längeren Radstand bietet der All-New Hyundai SANTA FE jetzt den geräumigsten Innenraum in seiner Klasse. Die vergrösserte Öffnung der Heckklappe macht den Zugang frei zu einem Wohlfühlraum, der terrassenähnlich aufgebaut ist, was den Passagieren in der zweiten und dritten Reihe eine bessere Rundumsicht ermöglicht. Zudem bietet das neue Modell dank dem längeren Radstand mehr Platz auf der dritten Sitzreihe.

Tagfahrlichter im H-Design und viele Kanten und Ecken – Der neue Santa Fe kommt im völlig neuen Gewand.

Dem Erbe des SANTA FE und der ikonischen Bedeutung, die das Modell von der ersten bis zur neuen fünften Generation erreicht, wird Hyundai mit dem Drehort der globalen Weltpremiere gerecht: der einzigartigen Naturlandschaft von Santa Fe in New Mexiko. Im Film verschmilzt die Weite der Heckklappenöffnung nahtlos mit dem Innern und dem Äussern des vollständig neu gestalteten Modells – zu einem Erlebnis, das die Kunden jeden Tag neu erfahren können. Der Kofferraum – einst als Stauraum für das Gepäck konzipiert – bietet im All-new SANTA FE Raum für das Leben in der freien Natur. Hyundai strahlt den Film zur digitalen Weltpremiere des All-new SANTA FE über die eigenen Kanäle aus. Das Video ist hier zu sehen.

„Seit dem Debüt der ersten Generation des SANTA FE vor 23 Jahren eroberte dieser kultige SUV die Herzen von Millionen von Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt„, sagte Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company. „Die kühne und kraftvolle Identität des All-new SANTA FE umfasst die grenzenlose Natur genauso wie in die urbane Landschaft. Sie wird für das neue Modell eine starke Präsenz auf dem Markt der mittelgrossen SUVs schaffen.„





Äußeres Design des neuen Hyundai Santa Fe

Das kraftvolle Midsize-SUV greift den wachsenden Trend des Outdoor-Lifestyles auf.

Für den ersten kompletten Modellwechsel des SANTA FE seit 2018 wählte Hyundai eine ungewöhnliche Strategie, indem die Designer den Fokus zuerst auf die Vergrösserung der Heckklappenöffnung legten, bevor sie die Gestaltung der Karosserie angingen. Das Ziel lag in einem erweiterten Kundenerlebnis bei Outdoor-Aktivitäten.

Die effiziente, kastenförmige Karosserie und der lange Radstand des neuen Modells verstärken die Präsenz, während das kräftige und dennoch fein gearbeitete Aussendesign genauso in das urbane Umfeld passen wie in die freie Natur.

„Der All-new SANTA FE ist ein SUV mit einem perfekten Gleichgewicht zwischen dem urbanen Leben und den Aktivitäten in der Natur. Seine Qualitäten als Allrounder machen ihn zum idealen Begleiter, für die Ausflüge einer aktiven Familie genauso wie für das Camping und jedes Abenteuer„, so SangYup Lee, Executive Vice President und Leiter des Hyundai Global Design Center. „Mit seinem längeren Radstand, dem geräumigen Innenraum und der terrassenartigen Heckklappenöffnung nutzt der All-new SANTA FE seine SUV-Stärken, um mehr Vielseitigkeit als je zuvor mit einem Premium-Kundenerlebnis zu vereinen.„

Die Front des All-new SANTA FE macht dank der hohen Motorhaube, den H-förmigen Scheinwerfern und den scharf gezeichneten Kotflügeln einen starken ersten Eindruck. Die H-förmigen Scheinwerfer und der untere Teil der Frontschürze sind vom Hyundai-Emblem inspiriert und erzeugen ein markantes und unverwechselbares Erscheinungsbild.

„Offroadiger“ – Die neue Formgebung zeigt durchaus Parallelen zu Discovery, Defender & Co.

Der längere Radstand verleiht dem All-new SANTA FE eine Form von Erhabenheit, dessen klare Seitengestaltung durch eine kühne Dachlinie, grosszügiges Volumen um die Kotflügel, robuste Radkästen, einen kürzeren vorderen Überhang und kräftig gestaltete 21-Zoll-Räder ergänzt wird.

Die Heckansicht mit der besonders breiten Heckklappe verstärkt das Gefühl von Solidität und schafft gleichzeitig einen schlichteren, skulpturalen Look. Die H-förmigen Rückleuchten harmonieren mit den vorderen H-Leuchten und verleihen dem All-new SANTA FE eine unverwechselbare Präsenz auf der Strasse.

Weltweit steht das neue Modell in 10 Aussenfarben im Angebot: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte und Pebble Blue Pearl.





Die Innenraumgestaltung

Horizontale und vertikale Designelemente vermitteln einen soliden SUV-Charakter.

Der völlig neue Innenraum des All-new SANTA FE kontrastiert mit den Formen der Karosserie. Horizontal und vertikal angelegte Elemente tragen die Tonalität und die Designsprache der Karosserie nach innen. Das H-förmige Design des Armaturenbretts und der Lüftungsdüsen verstärkt das Gefühl von Offenheit und schafft eine einzigartige optische Balance.

Der neue Innenraum verfügt über nützliche Komfortfunktionen wie zum Beispiel ein UV-C-Sterilisationsfach. In diesem neuartigen Fach können häufig verwendete Gegenstände wie Mobiltelefone, Geldbörsen usw. problemlos sterilisiert werden. Außerdem verfügt der All-new SANTA FE über ein drahtloses Dual-Ladesystem für Smartphones, um ein anspruchsvolles Benutzererlebnis mit SUV-ähnlicher Funktionalität zu schaffen. Das in dieser Fahrzeugklasse erstmals eingesetzte gewölbte Panoramadisplay mit 12,3-Zoll-Digitalcluster und Infotainmentsystem optimiert Sicht und Sicherheit beim Fahren, vereint mit einem Ambiente von Luxus.

Auch der Innenraum offenbart Analogien zu den britischen Platzhirschen, was dem Santa Fe aber sehr gut steht.

Dank des längeren Radstands bietet der All-new SANTA FE ein klassenführendes Raumangebot. Vollständig umklappbare Sitze in der zweiten und dritten Reihe schaffen bei geöffneter Heckklappe einen terrassenartigen Raum im Fond, der es den Nutzern ermöglicht, die Natur komfortabel zu geniessen. Dieses ansprechende Designmerkmal resultiert aus der Nutzung von Big Data, bei welchem das Interesse der Kundschaft an den neuesten Outdoor-Lifestyle-Trends wie Autocamping, Clamping und Aktivitäten mit viel Ausrüstung ermittelt wurde.

Im gesamten Innenraum des All-new SANTA FE kommen bei den weichen Oberflächen wie dem Dachhimmel, den BCF-Fussmatten und den Sitzlehnen sowie für Bezüge wie an Armaturenbrett, Türverkleidungen und Sitzen umweltfreundliche Materialien zum Einsatz. Insbesondere die lederähnlichen Sitzbezüge sind aus Materialien gefertigt, die das Risiko für die menschliche Gesundheit minimieren und in Europa als Klasse 1 zertifiziert sind (und somit auch sicher für Kleinkinder bis zu 3 Jahren).

Die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien setzt sich außen fort. Für die glänzende schwarze Lackierung der Aussenverkleidungen kommen recycelte Kohlenstoffmaterialien zum Einsatz. Bei der Außenfarbe Ecotronic Gray für die nordamerikanischen Märkte wird ein natürliches Bambuskohle-Beschichtungsverfahren verwendet.

Der All-new SANTA FE ist in fünf Innenraumfarben erhältlich: Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green und Black Ink.





Praktische Karosserieform erleichtert Aktivitäten im Freien und im urbanen Umfeld

Der All-new Hyundai SANTA FE bietet ein in seiner Klasse führendes Ladevolumen und eine grosszügig dimensionierte Öffnung der Heckklappe (Ladevolumen/Öffnungsbreite gegenüber dem Vorgängermodell SANTA FE: 725 l / +91 l und 1.275 mm / +145 mm). Damit eignet er sich hervorragend für den urbanen Lifestyle und auch beim Einsatz im Freien, mit viel Platz und komfortablem Zugang für Sportgeräten, Campingausrüstung usw. Das neue Modell maximiert die Outdoor-Funktionalität mit dem verdeckten Haltegriff an der C-Säule, der den Zugang zur Dachreling erleichtert.

Beim All-new SANTA FE legte Hyundai auch einen Schwerpunkt auf das Wohlgefühl und Leben im Innern, mit vergrößertem Raumangebot und mehr Beinfreiheit auf der zweiten und dritten Sitzreihe. Der Midsize SUV bietet den klassenbesten Komfort in der dritten Reihe (mit Liegeposition) und mehr Kopffreiheit – eine Antwort auf die Wünsch und Rückmeldungen der Kundschaft des Vorgängermodells.

Die Praktikabilität dürfte durch das enorme Plus an Raum und die riesige Heckklappenöffnung deutlich steigen.

Die Beinfreiheit in der zweiten Reihe des SANTA FE (Version mit Benzinmotor) ist um 35 mm auf 1.075 mm gewachsen (um 20 mm auf 1.055 mm für die Version mit Hybridantrieb). Die Länge des Beinraums in der dritten Reihe wurde um 15 mm auf 761 mm erweitert (im Vergleich zum Vorgängermodell).

Der SUV bietet auch in der dritten Reihe die klassenbeste Kopffreiheit. Sie ist im neuen Hyundai SANTA FE um 69 mm auf 958 mm erhöht. Die Sitzhöhe in der dritten Reihe wurde um 30 mm auf 282 mm erhöht. Die Sitze in der dritten Reihe lassen sich zudem um 10 Grad verstellen, eine weitere Optimierung gegenüber der vorherigen Generation.





Erstklassige Ausstattung im neuen Hyundai Santa Fe

Um das Kundenerlebnis zu verbessern, ist der All-new SANTA FE mit erstklassigen Komfort- und Wohlfühl-Elementen ausgestattet. Einige davon sind eine Weltneuheit, oder kommen als Premiere in dieser Klasse oder als führende Ausstattungen in dieser Kategorie auf den Markt.

Der Relax-Sitz mit Beinauflage in der ersten Reihe bietet für Fahrerinnen und Fahrer eine besonders bequeme Position, die ein Gefühl der Schwerelosigkeit vermittelt. Das 6,6-Zoll-Full-Touch-Display der Klimaanlage macht die Einstellung von Heizung und Kühlung noch intuitiver.

In der Version mit 6 Plätzen bieten die elektrisch verstellbaren Einzelsitze mit Armlehnen in der zweiten Reihe eine bequeme Bedienung für die Fondpassagiere. Bei den elektrisch umklappbaren Sitzen in der zweiten Reihe lassen sich zusätzlich die Neigung der Sitzpolster verstellen und ermöglichen so als Weltneuheit einen Entspannungsmodus.

Der All-new SANTA FE bietet die weltweit erste bi-funktionale Mittelarmlehne, die sich sowohl von den vorderen als auch den hinteren Passagieren öffnen und nutzen lässt.

Auch wenn die Sicht nach hinten durch Gegenstände im Laderaum behindert wird, kann die Fahrerin oder der Fahrer im digitalen Innenrückspiegel sehen, was hinter dem Fahrzeug passiert. Zudem unterstützt das System mit einer Aufhellung des rückwärtigen Bildes bei Dunkelheit.

Zu den weiteren Komfortmerkmalen des All-new SANTA FE gehört das kabellose Highspeed-Dual-Ladesystem für Smartphones. Ein USB-Typ-C-Anschluss (max. 27 W) ist ebenfalls enthalten. Darüber hinaus platzierte Hyundai auf der Oberseite des Handschuhfachs, auf Beifahrerseite, ein neuartiges UV-C-Sterilisationsfach, in dem häufig verwendete Gegenstände wie Mobiltelefone, Geldbörsen usw. problemlos sterilisiert werden können.

Over-the-Air (OTA)-Updates sorgen für eine drahtlose Aktualisierung des Fahrzeug-Software, ohne Besuch beim Hyundai Vertriebspartner.

Ein weiteres Novum ist der digitale Key für den Zugang und das Starten des Fahrzeugs, mit Remote-Verbindung zum Smartphone der Kunden. Dabei kommen Technologien der Near Field Communication (NFC), Bluetooth Low Energy (BLE) und Ultra-Wideband (UWB) zum Einsatz.

Die radargestützte Rücksitzwarnung (ROA) erinnert die Fahrerin oder den Fahrer nach dem Ausschalten der Zündung als Sicherheitsmassnahme an die Personen auf den hinteren Plätzen.





Proaktive Fahrerassistenz- und Sicherheitsfunktionen für ein sicheres Fahrgefühl

Der neue Hyundai SANTA FE bietet eine Vielzahl an Fahrassistenz- und Sicherheitsfunktionen, welche die Fahrerin oder den Fahrer entlasten und ein komfortables, sicheres Fahrerlebnis unterstützen.

Der Auffahrkollisions-Assistent kann eine Warnung und eine Notbremsung auslösen, wenn das vorausfahrende Fahrzeug plötzlich langsamer wird oder eine Auffahrgefahr erkannt wird.

Der Spurhalteassistent erkennt mit Hilfe einer bei der Windschutzscheibe platzierten Kamera das Abweichen von der Fahrspur. Das System unterstützt mit leichten Lenkeingriffen, die das Fahrzeug wieder in die Mitte der Fahrspur führen.

Der neue Aufmerksamkeit-Assistent (Driver Attention Warning, DAW) analysiert die Aufmerksamkeit der Fahrerin, des Fahrers und kann bei Bedarf Warnungen aussprechen. Das Driver Monitoring System (DMS), das erste von Hyundai in Nordamerika, analysiert die Vitaldaten der Fahrerin, des Fahrers, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

Die navigationsbasierte Smart Cruise Control unterstützt auch bei Kurven auf der Autobahn mit der korrekten Geschwindigkeit. Der Highway Driving Assist hilft, eine bestimmte Geschwindigkeit und einen bestimmten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Er assistiert auch beim Spurwechsel auf der Autobahn und beim Halten des Fahrzeugs in der Fahrspur.

Zu den weiteren Fahrerassistenz- und Sicherheitsfunktionen des All-new SANTA FE zählen der Intelligente Geschwindigkeitslimit-Assistent, die Rückfahrkamera, der Querverkehrs-Assistent, die Einparkhilfe vorne/hinten, der Surround View Monitor, der Smart Parking Assist und der Safe Exit Assist.





Die Antriebe – Effizient und leistungsstark

In Europa wird der All-new SANTA FE mit zwei Hybrid-Antriebsvarianten erhältlich sein, beide mit Sechsstufenautomat. Der 1,6-Liter-Turbo-Benziner und Vollhybrid (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT) leistet 180 PS bei einem Drehmoment von 265 Nm. Als zweites Triebwerk kommt ein Plug-in Hybrid (Gamma III 1.6T GDI PHEV – 6AT) zum Einsatz, dessen technische Eckdaten noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Der Benzinmotor wird voraussichtlich 160 PS leisten, bei einem Drehmoment von 265 Nm. Die technischen Daten des Elektroaggregats liegen derzeit noch nicht vor.





Marketing- und Verkaufspläne, Einführung des XRT-Konzepts

Für Korea ist die Einführung des All-new SANTA FE auf die zweite Hälfte dieses Jahres angesetzt. In Nordamerika und Europa wird das neue Modell in der ersten Hälfte des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Die Premiere in Nordamerika wird auf der Los Angeles Auto Show 2023 stattfinden.

„Der ursprüngliche SANTA FE war unser allererster SUV in den USA. Heute haben wir ein anerkanntes und respektiertes Portfolio von 14 SUV-Modellen, das Modelle mit Verbrennungsmotor, Elektro-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb umfasst„, sagte José Muñoz, Präsident und Global Chief Operating Officer der Hyundai Motor Company. „Mit dem All-new SANTA FE setzen wir unsere beeindruckende Entwicklung der Marke Hyundai und der SUV-Angebote im Allgemeinen fort. Der All-new SANTA FE ist der perfekte Begleiter für alltägliche Abenteuer mit einem modernen, hochwertigen Touch.„

Besonders interessant und mit den meisten Parallelen zu echten Offroadern – Das XRT Concept auf Basis des Santa Fe.

Hyundai enthüllte außerdem anlässlich der Weltpremiere das XRT Concept, ein Konzeptmodell, das auf die vielfältigen Bedürfnisse von Outdoor-Enthusiasten zugeschnitten ist. Das XRT Concept ist so konzipiert, dass es anspruchsvolle Terrains souverän und mühelos meistert und vielseitigen Nutzen für den Outdoor-Lifestyle bietet.

Während die Ausstattungsvariante SANTA FE Calligraphy auf den urbanen Premium-Lifestyle abzielt, soll das XRT Concept den ultimativen Abenteuergeist entfachen und die Sehnsucht derjenigen wecken, die den Nervenkitzel der Wildnis suchen.





NewCarz meint dazu:

Es ist tatsächlich ein Paukenschlag aus dem Hause Hyundai – zum wiederholten Mal! Die Koreaner haben in jüngster Vergangenheit bereits mit dem Vorgänger und dem neuen Tucson Mut und Entschlossenheit beim Ergreifen neuer Designphilosophien gezeigt. Der neueste Beweis – ebendieser neue Hyundai Santa Fe – setzt nochmals einen drauf. Perfektioniert für Praktikabilität und den Außeneinsatz – spricht Offroad – haben sich die Koreaner offensichtlich stark an den Platzhirschen von Land Rover orientiert und den Santa Fe zu einer Art asiatischen Antwort auf Discovery und Defender erhoben. Einzig die Motorisierungen bleiben dank der EU-Richtlinien innerhalb Europas auf ein mageres Angebot begrenzt. Inwieweit sich diese in der Praxis beweisen können, bleibt abzuwarten. Der neueste Santa Fe darf also mit Spannung im nächsten Jahr hierzulande erwartet werden.

Text: NewCarz/Hyundai – Fotos: Hyundai