Peugeot 2008 – Weitere Varianten ab sofort bestellbar

Nachdem der neue PEUGEOT 2008 bereits in einer ersten, limitierten Edition seit dem 12. Mai diesen Jahres verfügbar ist, ist die Neuauflage des Modells ab sofort in weiteren Varianten bestellbar.

Der PEUGEOT 2008 gehört zu einem der erfolgreichsten Modelle der Löwenmarke und ist mit einem markanten Design, dem PEUGEOT i-Cockpit sowie neuesten Fahrerassistenzsystemen ausgestattet.



Der neue PEUGEOT 2008 ist bereits ab 25.800 Euro UVP in der Ausstattungsvariante Active für den 1.2 l PureTech 74 kW (101 PS) erhältlich.



PEUGEOT präsentiert mit dem neuen PEUGEOT 2008 ein neues, innovatives Außendesign: Die neue Frontpartie des Modells ist breiter und weist ein spezifisches seitliches Muster auf, das sich mit den Scheinwerfern verbindet und den kraftvollen Auftritt des Fahrzeugs verstärkt. Auch die Lichtsignatur wurde überarbeitet: Diese zeichnet sich vorne durch drei vertikale Lichtkrallen aus, die in die seitlichen glänzend schwarzen Lufteinlässe des Stoßfängers des neuen PEUGEOT 2008 integriert sind. Die LED-Rückleuchten bestehen aus dem 3-Krallen-Design aus übereinander liegenden horizontalen Doppellamellen, die schmal und elegant sind und dazu beitragen, das Fahrzeug optisch zu verbreitern.



Ein Hauptelement des Innenraums und eines der markantesten Merkmale der Modellpalette ist das PEUGEOT i-Cockpit. Der neue PEUGEOT 2008 in der Ausstattungsvariante GT verfügt über ein digitales 3D-Kombiinstrument, das sich auf Augenhöhe direkt über dem Lenkrad befindet. Das 10-Zoll-Display (25,4 cm) hat ein neues Design und ermöglicht die Steuerung der neuesten Generation der Infotainmentsysteme PEUGEOT i-Connect (serienmäßig ab der Ausstattungsvariante Allure enthalten) und PEUGEOT i-Connect Advanced (optional). Das kompakte Lenkrad ist ein Merkmal des PEUGEOT i-Cockpit und steigert den Fahrspaß durch eine einzigartige Agilität und Präzision der Bewegungen.

Das digitale Cockpit mit 3D-Ansicht ist in der Ausstattungsvariante GT serienmäßig an Bord.

Der neue PEUGEOT 2008 bietet eine Reihe von Assistenzsystemen, die das Fahren sicherer und einfacher machen. Das neue Modell von PEUGEOT kann ab sofort in den Ausstattungsvarianten Active, Allure und GT mit folgenden umfangreichen Serienausstattungen und zusätzlichen Optionen bestellt werden:

Active Safety Brake Plus mit Frontkollisionswarner erkennt Fußgänger und Radfahrer, Tag und Nacht, ab 7 km/h bis zu 140 km/h (ab Ausstattungsvariante Allure optional),

Berganfahrhilfe (serienmäßig),

aktiver Spurhalteassistent mit Lenkeingriff (serienmäßig),

Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, der durch die Analyse von Mikrobewegungen des Lenkrads eine eingeschränkte Aufmerksamkeit bei langen Fahrten und bei Geschwindigkeiten über 65 km/h erkennt (serienmäßig),

Einparkhilfe vorne, akustisch und visuell (serienmäßig ab der Ausstattungsvariante Allure enthalten)

Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell (serienmäßig),

Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht (optional bei der Ausstattungsvariante Active und Allure enthalten, bei der Ausstattungsvariante GT serienmäßig verfügbar)

Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument (serienmäßig)

Zusätzlich verfügt der neue PEUGEOT 2008 serienmäßig ab der Ausstattungsvariante Allure über die neueste i-Connect Technologie, einem Infotainmentsystem, welches das Fahr- und Reiseerlebnis noch intuitiver macht.



Der neue PEUGEOT 2008 ist in folgenden Farben verfügbar: Selenium Grau (serienmäßig), Artense Silber (optional), Perla Nera Schwarz (optional), Okenit Weiß (optional), Elixir Rot (optional), Vertigo Blau (optional).

Größere Akkus und mehr Leistung – Der e-2008 bietet neben mehr Power auch eine erhöhte Reichweite.

Der neue Elektromotor steigert die maximale Leistung um 15 Prozent auf 115 kW (156 PS), während die Batterie von 50 kWh auf 54 kWh vergrößert wird. Die Reichweite konnte von 337 Kilometer auf 406 Kilometer erhöht werden. Der optionale dreiphasige On-Board-Charger hat eine Leistung von 11 kW. Zudem ergänzt der Elektromotor mit 110 kW die elektrifizierte Palette.

Zusätzlich stehen für den neuen PEUGEOT 2008 verschiedene Verbrennungsmotoren zur Auswahl:

1.2 l PureTech 100: Der 3-Zylinder-Benzinmotor mit 74 kW (101 PS), ausgestattet mit einem STOP & START-System, wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert.

Der 3-Zylinder-Benzinmotor mit 74 kW (101 PS), ausgestattet mit einem STOP & START-System, wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. 1.2 l PureTech 130 EAT8: Der 96 kW (131 PS) starke 3-Zylinder-Benzinmotor mit STOP & START-System kommt mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8.

Der 96 kW (131 PS) starke 3-Zylinder-Benzinmotor mit STOP & START-System kommt mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8. 1.5 l BlueHDi 130 EAT8: Der 96 kW (131 PS) starke Dieselmotor, mit STOP & START-System, wird mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 kombiniert.





NewCarz meint dazu:

Das Warten hat ein Ende. Nun ist die 2008er-Riege nach dem im späten Frühjahr eingeführten limitierten Version vollständig und die Auswahl für den geneigten Kunden entsprechend vielfältiger denn je. Mit einem Startpreis knapp unter 26.000 Euro bleibt der französische Kleinwagen trotz umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen auch weiterhin eine attraktive Partie, vor der sich der Wettbewerb in Acht nehmen sollte.

Text: NewCarz/Peugeot – Fotos: Peugeot