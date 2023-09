Nissan Concept 20-23 – Geburtstag und Blick in die Zukunft

Zum 20. Geburtstag macht sich Nissan Design Europe (NDE) ein ganz besonderes Geschenk: Das im Herzen Londons ansässige Designzentrum hat das vollelektrische Nissan Concept 20-23 entworfen.

Das sportlich-urbane E-Konzeptfahrzeug wurde auf einem schwimmenden Lastkahn am Paddington Basin enthüllt, einem direkt am NDE gelegenen Abschnitt des Grand Union Kanals.

Für das im Beisein des Nissan Präsidenten und CEO Makoto Uchida präsentierte Show Car gab es nur eine Vorgabe: Die Designer sollten ein Fahrzeug entwickeln, mit dem sie ohne Einschränkungen durch die britische Hauptstadt fahren können. Herausgekommen ist ein Modell, dass die langjährige Tradition verspielter Kleinwagen für den urbanen Raum fortsetzt und in die Zukunft überträgt. Das Concept 20-23, dessen Name sich vom runden Designjubiläum und den traditionellen Nissan Zahlen 2 (japanisch: „ni“) und 3 („san“) ableitet, baut auf sogenannten Pike-Cars wie Be-1, Pao, Figaro und S-Cargo auf.

„Das junge Team hier bei NDE hatte einen einfachen Auftrag: ein fröhliches elektrisches Stadtauto zu entwerfen, mit dem man jeden Tag durch London fahren möchte. Das Concept 20-23 ist eine kompakte Schräghecklimousine, die stark von der Welt der Online-Rennen beeinflusst ist. Es kombiniert die Welten des modernen Stadtlebens, der Online-Spiele und der emissionsfreien Mobilität“, erklärt Alfonso Albaisa, Senior Vice President für Design bei Nissan.





Das Nissan Concept 20-23 im Detail

Exterieur

Inspiriert von virtuellen Rennen und der realen ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, an der Nissan seit einigen Jahren teilnimmt, ist die dreitürige Studie auf höchste Aerodynamik ausgelegt. Tiefe Schürzen schicken den Luftstrom von der Vorderseite des Fahrzeugs zu den Bremsen, um ihn hinter den Vorderrädern durch Lüftungsschlitze nach außen zu leiten.

Die klare glatte Frontpartie prägen markante LED-Frontscheinwerfer, die ein halbkreisförmiges Design aufgreifen. Sie verleihen dem Fahrzeug trotz seiner extremen Aerodynamik ein freundliches „Gesicht“. In den Übergang von der Windschutzscheibe zum Dach ist ein dünner Lufteinlass integriert, der die Insassen während der Fahrt mit Frischluft versorgt.

Mit Flügeltüren – Das Konzeptfahrzeug zeigt sich ungemein motorsportlich designt.

Ausgestellte Radkästen, die große Räder mit Niederquerschnittsreifen beherbergen, betonen in der Seitenansicht den muskulösen Charakter des Fahrzeugs. Lüftungsschlitze an der Oberseite reduzieren dabei den Luftdruck. Die Wölbung der Radkästen endet abrupt auf Höhe des unteren Türbereichs, was zusätzlich zum charakteristischen Design beiträgt.

Am Heck geht die Dachreling harmonisch in einen großen Spoiler über, der aus einer vertikalen Linie nahe der C-Säule entwächst und den Abtrieb verbessert. Trotz seiner Größe wird die Sicht nach hinten nicht beeinträchtigt – die Nissan Designer vermeiden damit ein bei Sportwagen häufig auftretendes Problem.

Mit diesem Hingucker wäre sicherlich so mancher gerne unterwegs; und das nicht nur durch London.

Die Heckleuchten bestehen wie ihre Pendants an der Front aus einem dünnen oberen und unteren LED-Halbkreis, der im Kontrast zu den kantigen, auf höchste Funktionalität ausgelegten Formen der unteren Heckpartie steht. Diese tragen ebenfalls zur Aerodynamik bei. Einem sanften Lächeln ist der horizontale Balken nachempfunden, der die Umrisse der Hecklappe definiert und sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs erstreckt.

Der graue Außenlack hat eine strukturierte Oberfläche, die den Eindruck erweckt, aus einem einzigen Stück Metall zu bestehen – ein dezenter Hinweis auf die raue Umgebung, für die das Fahrzeug konzipiert wurde.

Interieur

Obwohl das Concept 20-23 eine reine Designstudie ist, haben die für das Interieur zuständigen Kolleginnen und Kollegen einen passenden Innenraum geschaffen. Er spiegelt den extrem sportlichen Charakter des Exterieurs wider.

Zugang gewähren zwei von der unteren A-Säule aus nach oben schwingende Scherentüren. Um die tiefplatzieren Sportschalensitze zu erreichen, müssen Fahrer und Beifahrer zunächst über eine zum Schutz der Ellbogen mit Schaumstoff gepolsterte Querstrebe steigen. Die weißen Sitze erinnern mit ihren großen integrierten Kopfstützen an klassische Rennwagen.

Auf der langgestreckten Lenksäule, die von einer Karbonfaser-Halterung getragen wird, thront ein rechteckiges Sportlenkrad mit zahlreichen Bedienelementen und Einstellmöglichkeiten. Paddles zur Einstellung der elektrischen Antriebsleistung und weitere Schalter befinden sich in unmittelbarer Griffweite dahinter.

Zwischen den beiden Insassen halten zwei Metallträger die Mittelkonsole in Position und sind mit dem „Rückgrat“ des Fahrzeugs verschraubt, das aus dem Boden ragt. Unter den beiden Streben ist ein Feuerlöscher angebracht.

Der Innenraum interpretiert die Funktionalität eines Rennwagens auf futuristische Weise: Wenige Bildschirme liefern die notwendigen Informationen, um die Ablenkung gering zu halten.





Und die Zukunft von Nissan? Elektrisierend.

Der Countdown für eine vollelektrische Modellpalette von Nissan in Europa hat begonnen: Ab sofort wird jedes neue Nissan Modell über einen vollelektrischen Antrieb verfügen.

Während in vielen Ländern darüber diskutiert wird, ab welchem Datum der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren verboten werden soll, treibt Nissan seine Pläne voran, bis zum Jahr 2030 100 % Elektrofahrzeuge in Europa anzubieten.

Die Zukunft von Nissan ist spätestens 20230 zumindest in Europa vollelektrisch.

Nissan nutzt dabei die Möglichkeit, Fahrzeuge in Großbritannien zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren und baut auf den Kernkompetenzen der Marke auf: der Elektrifizierung und der Entwicklung von Crossover-Modellen. Mit dem Wechsel auf vollelektrische Fahrzeuge unterstützt Nissan auch das Streben nach CO2-Neutralität.

„Elektroautos sind die ultimative Mobilitätslösung. Mehr als eine Million Kunden begleiten uns bereits auf unserer Reise und erleben, wie viel Spaß Elektrofahrzeuge von Nissan machen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr“, sagte Makoto Uchida, Präsident und CEO von Nissan. „Elektrofahrzeuge, die mit erneuerbaren Energien angetrieben werden, sind der Schlüssel zum Erreichen der CO2-Neutralität, dem zentralen Ziel unserer Unternehmensvision Ambition 2030. Nissan wird bis 2030 in Europa vollelektrisch – wir glauben, dass dies die richtige Entscheidung für unser Unternehmen, unsere Kunden und für den Planeten ist.“

NewCarz meint dazu:

Dieses Konzeptfahrzeug ist ein toller Beweis, wie gut die Nissan-Ingenieure immer wieder den Zeitgeist treffen und mit außerordentlichem Design so ziemlich jeden erreichen, dem autonome urbane Mobilität verbunden mit optischer und fahrtechnischer Dynamik wichtig ist. Eine ordentliche Prise Rennsport mischt sich unter eine peppige Schräghecklimousinen-Karosserie und bezirzt seine Betrachter mit moderner, zeitgemäßer Optik. Der eingeschlagene Weg zu elektrisch betriebenen Autos ist wiederum sicher nicht falsch, solange es nicht ausschließlich der Weg des batterieelektrischen Antriebs bleibt. Wir sind uns sicher, dass Nissan sich dessen bewusst ist und die lauter werdenden Rufe anderer Hersteller nach mehr Vielfalt in alternativer Antriebstechnik auch bei den Japanern auf Zustimmung treffen dürfte. Ein wenig Wehmut bleibt dennoch, denn gern erinnern wir uns an Autos wie den legendären GT-R, liebevoll Godzilla genannt, der zukünftig Europa zumindest offiziell fernbleiben wird.

Text: NewCarz/Nissan – Fotos: Nissan