Cupra Ateca – Fünf Jahre und kein bisschen langweilig

Langweilig mit einem Cupra Ateca? Sicher nicht! Kein einziges Wölkchen stört die herrliche Aussicht auf das Alpenpanorama. Das verträumte bayerische Bauerndorf im Tal scheint noch vor sich hin zu schlummern.

Und Tom Beck genießt den sonnigen Tag im Spätsommer auf ganz besondere Art und Weise in einem CUPRA Ateca, den es so bisher noch nicht gegeben hat. Das erste Modell der Challenger-Brand hat auch fünf Jahre nach seinem Verkaufsstart nichts von seiner Attraktivität verloren und erfindet sich immer wieder neu.

Der Platz ist perfekt: Unweit des Starnberger Sees, dennoch abgelegen und mit direktem Blick auf die Alpen: „Wahnsinn, dieser Ausblick“, sagt Tom Beck. „Hier will ich mein Zelt aufschlagen.“ Auf der Wiese ist der CUPRA Ateca tatsächlich kaum zu erkennen. „Tactical Green“ nennt sich die Sonderfolierung. In der Sonne strahlt das Fahrzeug eine enorm naturbezogene Kraft aus. Genau das Richtige für Naturbursche Tom Beck.





CUPRA Ateca mit einem Dachzelt von iKamper

Der Schauspieler und Markenbotschafter kommt in den exklusiven Genuss, dem dynamischen SUV, der gerade seinen fünften Geburtstag feiert, aufs Dach zu steigen. Es bedarf lediglich ein paar gekonnter Handgriffe, und schon ist das Dachzelt von iKamper bezugsfertig. „Unglaublich, wie schnell und einfach das geht“, freut sich Tom Beck, der es sich direkt in seiner mobilen Liegefläche bequem macht. „Das ist total gemütlich, das hätte ich gar nicht gedacht. Und die Aussicht ist von hier oben nochmal besser – großartig, hier bleibe ich!“ Der CUPRA Ateca bietet in diesem Fall nicht nur im Innenraum, sondern auch auf dem Dach höchsten Komfort.

Der Aufbau des Dachzelts von iKamper geht schnell vonstatten.





Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte

Am 1. Oktober 2018 war in Deutschland Verkaufsstart des allerersten CUPRA Modells der Geschichte. Mit einer Leistung von 221 kW (300 PS) und einer umfangreichen Serienausstattung stach der dynamische SUV in eine Marktlücke. „Er begründete damals ein völlig neues Fahrzeugsegment“, sagt SEAT Deutschland Geschäftsführer Bernhard Bauer. So sorgte der CUPRA Ateca für das erste Kapitel in der bis heute anhaltenden Erfolgsgeschichte der spanischen Challenger-Brand. Ein umfangreiches Tuning-Paket der ABT Sportsline GmbH war schnell verfügbar. Damit gab man dem optischen Erscheinungsbild und auch der Performance des Fahrzeugs noch einen Boost.

Der Cupra Ateca wird mit dem Dachzelt zum performanten Campermobil.





Produktaufwertung für den Cupra Ateca im Sommer 2021

Nach knapp drei Jahren erhielt der CUPRA Ateca eine umfangreiche Produktaufwertung mit einem überarbeiteten Außen- und einem geschärften Innendesign, sowie mit zahlreichen Optimierungen bei der Sicherheits- und Komfortausstattung. Bis heute ist der sportliche SUV in der Version mit 221 kW (300 PS) Leistung erhältlich, seit diesem Jahr aber auch in zwei weiteren Antriebsversionen: mit einem 1,5-Liter-TSI-Motor mit 150 PS (110 kW) und einer 2,0-Liter-TSI-Einheit mit 190 PS (140 kW).





Spektakuläre Sondereditionen und ABT-Tuning

Darüber hinaus gab es in den vergangenen fünf Jahren immer wieder Sondereditionen des CUPRA Ateca: So kam im April 2021 die Edition VZ exklusiv für den deutschen Markt mit einem hochwertigen Ausstattungspaket für mehr Sicherheit und Komfort auf den Markt. Seit Dezember vorigen Jahres zeichnet sich zudem der CUPRA Ateca in der Tribe Edition durch sein energiegeladenes, ideenreiches und modernes Design aus.

Das Nonplusultra in Bezug auf Performance und Dynamik bietet der CUPRA Ateca auch in der aktuellen Version mit dem ABT Tuningpaket: Eine Leistungssteigerung auf sportliche 257 kW (350 PS), ABT Fahrwerksfedern, 20-Zoll-Räder vom Typ ABT SPORT GR und einiges mehr lassen keine Wünsche offen. Das durfte auch Tom Beck auf der Fahrt durch die bayerischen Landschaften erfahren, denn sein „Tactical Green“ Modell mit Dachzelt wurde ebenfalls von den Kerpener Tuningexperten bearbeitet.

Die Folierung in „Tactical Green“ gibt dem Cupra Ateca eine ganz besondere Note.

„Sicherheit, Komfort und Übersicht eines SUV kombiniert mit der Dynamik und Performance eines Sportwagens – diese Verbindung ist meiner Meinung nach nur schwer zu toppen“, sagt Tom Beck. „Das Dachzelt, der Motorsound, die markante Farbe – mit diesem CUPRA Ateca zieht man auf jeden Fall die Blicke auf sich.“ Allerdings nicht hier, in der Abgeschiedenheit auf einer Anhöhe in Bayern. Und so lehnt sich der Schauspieler und CUPRA Markenbotschafter noch einmal zurück in seinem Zelt: Den Ausblick auf die Alpen vom exklusiven Aussichtspunkt auf dem Dach des CUPRA Ateca möchte er nochmal in vollen Zügen genießen. Man muss ja nicht immer im Rampenlicht oder Blitzlichtgewitter stehen.





NewCarz meint dazu:

Ja, der Cupra Ateca hat uns schon unzählige Male fasziniert. Doch auch für alle Besitzer des Performance-SUVs ist es wohl wenig verwunderlich, dass der Schauspieler sich in dieses Auto vernarrt zu haben scheint. Die Fanbase von Cupra wächst permanent und wahrscheinlich haben sich nicht wenige Fans das coole Markenlogo bereits mittels Tattoo auf ihren Körper geholt – für die Ewigkeit sozusagen. Wir finden es definitiv nachvollziehbar und gratulieren Cupra zum 5-jährigen. Alles Gute und bitte weiter so!

Text: NewCarz/Cupra – Fotos: Cupra