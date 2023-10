Nissan Hyper Punk – Der Name ist Programm

Auf der Japan Mobility Show 2023 enthüllt Nissan eine Reihe neuer vollelektrischer Konzeptfahrzeuge – darunter auch den Nissan Hyper Punk, einen kompakten Crossover, der sich an die Content Creator-, Influencer- und Künstlerszene richtet.

Der Nissan Hyper Punk verknüpft die virtuelle und die reale Welt – und die Außenwelt mit der im Inneren des Fahrzeugs. Dank der V2X-Technologie (Vehicle-to-Everything) können Nutzer ihre technischen Geräte jederzeit und überall aufladen.





Nissan Hyper Punk von innen und außen

Innen spiegeln Elemente im Origami-Stil ein typisch japanisches Design wider und schaffen einen Innenraum, der Digitalisierung und Kunst vereint. Die eingebauten Kameras erfassen die Umgebung des Fahrzeugs und können sie mithilfe von künstlicher Intelligenz in Manga-Szenen oder grafische Muster umwandeln, je nach den Vorlieben der Insassen. Die Bilder werden auf drei Bildschirme projiziert, die um den Fahrer/in herum im Cockpit angeordnet sind. Dadurch entsteht ein Raum, in dem Realität und Metaversum miteinander verschmelzen.

Die Innenraum ist als mobiles Kreativstudio konzipiert und mit WLAN ausgestattet. Dadurch können alle Insassen von unterwegs auf verschiedenste Inhalte und Informationen zugreifen oder kreativ arbeiten. Mit Biosensoren in den Kopfstützen und künstlicher Intelligenz erkennt der Nissan Hyper Punk die Stimmung der Fahrgäste und wählt automatisch die passende Musik und Beleuchtung, um deren Energie und Kreativität zu steigern.

Mit seinem besonderen Außendesign hebt sich der Nissan Hyper Punk von der Masse ab: Facettenreiche und polygonale Oberflächen sowie ein silberfarbener Lack mit verschiedenen Schattierungen, die sich je nach Blickwinkel und Lichtquelle verändern, sorgen im Stadtverkehr für Aufsehen. Der kraftvolle Auftritt steht im Kontrast zum minimalistischen Design und repräsentiert den progressiven Ansatz von Nissan bei der Einführung neuer Technologien und Designs.

Kurze Überhänge und große 23-Zoll-Räder unterstreichen die Vielseitigkeit des Konzeptfahrzeugs, das sich gleichermaßen für den Stadtverkehr und Fahrten im Gelände eignet. Scheinwerfer, Rückleuchten und Heckpartie greifen die Polygonformen der Karosserie auf und sind direkt in deren Oberfläche integriert.





Breitbandige Werbung für das Konzeptfahrzeug

Bis zum Eröffnungstag der Japan Mobility Show am 25. Oktober zeigt die Digital-3D-Plakatwand im Tokioter Stadtteil Shinjuku die vier vollelektrischen Konzeptfahrzeuge der „Hyper“-Familie. Darüber hinaus sind die Modelle ab dem 25. Oktober im Online-Spiel Fortnite unter dem Begriff „Electrify the World“ verfügbar. So können Gamer diese besonderen Fahrzeuge kennenlernen und erleben.

NewCarz meint dazu:

Die Japan Mobility Show scheint zu einem Tummelplatz für futuristisch und exotisch anmutende Fahrzeuge zu werden, wie es auch Ankündigungen anderer Marken zuletzt zeigte. Nur noch zwei Tage bis zur Eröffnung der wichtigen Automesse, die erstmals unter diesem Namen läuft und bis letztes Jahr als „Tokyo Motor Show“ bekannt war. Ob es der Nissan Hyper Punk bis zur Serienreife schafft, bleibt allerdings abzuwarten. Es scheint vielmehr ein Aufzeigen der zukünftigen Möglichkeiten und der groben Ausrichtung der Marke zu sein. NewCarz wird diesen Weg in jedem Fall begleiten und zu gegebenen Anlässen darüber berichten.

Text: NewCarz/Nissan – Foto: Nissan