Toyota Kayoibako – Premiere auf der Japan Mobility Show

Der Toyota Kayoibako hat etwas auf dem Kasten: Das kompakte Konzeptfahrzeug, das auf der diesjährigen Japan Mobility Show 2023 (26. Oktober bis 5. November) debütiert, ist vielseitig einsetzbar und weist damit den Weg in die Mobilität der Zukunft.





Toyota Kayoibako – Die Mehrzweckbox

Der Name ist Programm: Kayoibako leitet sich vom japanischen Wort für Mehrwegbox ab, was nicht nur ein deutlicher Hinweis auf das kastenförmige Design des Konzeptfahrzeugs ist, sondern auch auf dessen hohe Flexibilität. Der Aufbau lässt sich genauso an die individuellen Bedürfnisse anpassen wie die Soft- und Hardware im Inneren. Ob im privaten oder geschäftlichen Alltag, der Toyota Kayoibako gibt Nutzern die Freiheit, das Leben zu führen, das man möchte – überall und jederzeit.

Im gewerblichen Bereich lässt sich das vollelektrische Fahrzeug lokal emissionsfrei und nahezu lautlos beispielsweise im Logistikverkehr auf der letzten Meile einsetzen. Durch individuelle Anpassung können selbst einzelne Transportgüter wie Päckchen effizient und sicher befördert werden. Mit dem Einbau von Produktregalen verwandelt sich der Kayoibako auf Wunsch auch in einen rollenden Laden, der Lebensmittel und Co. direkt zum Kunden bringt. Alternativ machen zusätzliche Sitzplätze das Modell zum Shuttle-Bus. Damit unterstützt Toyota die lokalen Gemeinschaften.

Futuristisches Design hat der Toyota Kayoibako… …definitiv; doch seine Form lässt auch seine Vielseitigkeit erahnen. Die Nutzungsmöglichkeiten sind fast grenzenlos… …und die digitalen Landschaften im Innenraum wirken überaus spacig. Es wird definitiv spannend, den Toyota Kayoibako im Einsatz kennenzulernen; doch das dauert noch ein bisschen.

Private Nutzer können ihr ganz persönliches Fahrzeug erschaffen: Der Kayoibako eignet sich nicht nur für unterschiedliche Geschmäcker, Vorlieben und Lebensstile, sondern trägt passend zur Unternehmensphilosophie auch zur „Mobilität für alle“ bei. So unterstützt die Studie die gesellschaftliche Teilhabe, weil es beispielsweise einen leichteren Zugang für Rollstuhlfahrer bietet.

Die Japan Mobility Show 2023 findet von Donnerstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 5. November statt. Der Messestand von Toyota steht unter dem Motto „Let’s Change the Future of Cars – Find Your Future”.





NewCarz meint dazu:

Der Toyota Kayoibako scheint eine sehr interessante Mobilitätslösung zu sein, die facettenreiche Einsatzmöglichkeiten bietet. Der Trend zu derart multifunktionalen Fahrzeugen ist insbesondere für urbane Bereiche zu beobachten und Toyota hat hier offensichtlich den Trend genau beobachtet. Wir erwarten daher mit Spannung die Weltpremiere der mobilen „Mehrzweckbox“.

Text: NewCarz/Toyota – Fotos: Toyota