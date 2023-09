Nissan Townstar EV – Vielfältige Umbauvarianten verfügbar

Nissan präsentiert seinen vollelektrischen Nissan Townstar EV mit Sammelbehälter erstmals auf der Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche NUFAM, die vom 21. bis 24. September in Karlsruhe stattfindet.

Auf dem Stand des Nissan Partners Autohaus Prinzert (Halle 3, Stand B315) zeigt Nissan mit dem Townstar EV damit eine der vielfältigen Varianten, die in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Umbauspezialisten Veth Automotive entwickelt wurde.

Mit seinen kompakten Maßen (Länge 5,01 Meter, Breite 1,86 Meter, Höhe 1,87 Meter) eignet sich der emissionsfreie Townstar EV mit Sammelbehälter perfekt für die Entsorgung oder den Transport von Abfällen oder Grünschnitt im kommunalen und städtischen Bereich. Die Nutzlast beträgt bis zu 702 Kilogramm und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei rund 2,5 Tonnen für das Basisfahrzeug.





Es geht noch viel mehr mit dem Nissan Townstar EV

Basierend auf dem elektrischen Townstar Kastenwagen in der Länge L2 sind, neben dem auf der Messe präsentierten Umbau, unter anderem auch Varianten mit fester Pritsche oder Heckkipper erhältlich. Kundenindividuelle Sonderwünsche wie beispielsweise Gelblichtbalken auf dem Dach und an der Fahrzeugfront oder die Lackierung in RAL-Farben wie Kommunal-Orange können ebenfalls realisiert werden.

Ein Umbau zum Heckkipper ist nur eine von diverse Möglichkeiten für den Nissan Townstar EV.

Alle Umbauvarianten des Townstar EV sind über die lokalen Nissan Händler erhältlich, verfügen über eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (LONO) und können dank einer Typgenehmigung zweiter Stufe (ETA) europaweit zugelassen werden. Dank des rein elektrischen Antriebs sind sie emissionsfrei und spielen damit eine wichtige Rolle in einem nachhaltigeren Fuhrpark.





Bestellstart & Preise zum Nissan Townstar EV

Der Townstar EV Kastenwagen kostet als Basisfahrzeug in der Länge L2 35.100 Euro. Für den Pritschenwagen kommen 11.150 Euro, für den Kipper 12.830 Euro und für den Sammelbehälter 14.630 Euro hinzu (alle Preise exklusive Mehrwertsteuer); Bestellstart ist Anfang Oktober 2023.

In rund zwei Wochen öffnen sich die Bestellbücher für das japanische Nutzfahrzeug.





Aufladen von 15 auf 80 Prozent in 37 Minuten

Wie beim serienmäßigen Townstar EV Kastenwagen leistet der Elektromotor 90 kW (122 PS) und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufgeladen werden. Letzteres ermöglicht ein Aufladen von 15 auf 80 Prozent in nur 37 Minuten. Das intelligente Energiemanagement und die Batteriekühlung sorgen gemeinsam mit dem aerodynamischen Design des kompakten Nissan Townstar EV für eine zuverlässige Reichweite, die je nach Ausstattungsvariante bis zu 300 Kilometer (nach WLTP) erreichen kann.

Da der Antriebsstrang bei den Sonderumbauten komplett unverändert bleibt, gewährt Nissan auch hier eine europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung auf das Basisfahrzeug. Auf die Batterie wird eine Garantie von acht Jahren gewährt; Nissan garantiert damit, dass die Kapazität nach dieser Zeit mindestens noch 70 Prozent beträgt.





NewCarz meint dazu:

Als rein elektrisch betriebenes Nutzfahrzeug spielt der Townstar EV insbesondere im urbanen Bereich eine große Rolle. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten aufgrund der breitbandigen Umbauvarianten erweitern die Zielgruppe nachhaltig. Aus diesen Gründen sehen wir den vollelektrischen Japaner zukünftig sicherlich des Öfteren in so manchen Ballungsräumen.

Text: NewCarz/Nissan – Fotos: Nissan