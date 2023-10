Polestar 2 – Umweltbonus jetzt noch schnell sichern

Der Polestar Umweltbonus von bis zu 4.500 € erleichtert den Kunden zusätzlich den Wandel hin zu nachhaltiger Elektromobilität mit dem Polestar 2.

Sichern Sie sich den zeitlich begrenzten Polestar Umweltbonus.



Bis zum Monatsende spendiert Polestar noch die Umweltprämie für dieses Modell.





Polestar 2 Geschäftskunden

Die Umwelt- und Innovationsprämie des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gilt seit dem 01.09.2023 zwar nicht mehr für Geschäftskunden – doch Polestar bietet für das Modelljahr 24 des Polestar 2 für Geschäftskunden weiterhin den Herstelleranteil in Höhe von 1.500 € sowie den Polestar Umweltbonus als Ersatz für die entfallende staatliche Prämie in Höhe von zusätzlich 3.000 € bei einer Bestellung bis zum 31.10.2023. Somit erhalten Geschäftskunden weiterhin die vollen 4.500 € Nachlass.

Bei einem Fahrzeugkauf wird der Betrag vom Kaufpreis abgezogen. Bei Leasing wird der Nachlass direkt in die Rate einberechnet.





Polestar Privatkunden

Privatkunden erhalten mit dem Polestar Umweltbonus einen Rabatt in Höhe von 1.500 € (1.785 € brutto) bei einer Bestellung bis zum 31.10.2023 als Ersatz für den geringeren staatlichen BAFA-Anteil. Damit erhalten Privatkunden neben dem Herstelleranteil weiterhin den maximalen Umweltbonus in Höhe von 4.500€ (3.000€ staatlicher Anteil + 1.500€ Polestar Umweltbonus). Dieses Angebot gilt nur für Bestellungen eines Polestar 2 Modelljahr 24.

NewCarz meint dazu:

Wenn die staatlichen Vorzüge wegfallen, verringert sich die Attraktivität zum Kauf eines E-Autos. Dem wirkt diese Aktion von Polestar entgegen. Doch die Entscheidung für den schwedischen Stromer sollte schnell fallen, denn die Aktion ist bis zum 31. Oktober begrenzt. Wer den Polestar Numero zwo also eh in Betracht zieht, hat jetzt einen zusätzlichen Anreiz, den man nicht einfach verstreichen lassen sollte.

Text: NewCarz/Polestar – Foto: Polestar