Suzuki Concept-Car – Gleich mehrere auf der Japan Mobility Show

Jedes Suzuki Concept-Car zeigt begeisternde Ideen für die Zukunft der Mobilität: Unter dem Motto “Answers for Excitement throughout the World” präsentiert Suzuki auf der Japan Mobility Show (ehemals Tokyo Motor Show) vom 26. Oktober bis 5. November 2023 eine Vielzahl neuer Mobilitätslösungen.

An seinem Stand zeigt Suzuki verschiedene Konzepte für eine vielfältige Mobilität, die sich nah am Alltag der Menschen orientiert: angefangen bei Konzeptmodellen von Autos und Motorrädern bis hin zu Außenbordmotoren und Mobilitätslösungen der nächsten Generation. Darüber hinaus stellt Suzuki mehrstufige Initiativen auf dem Weg zur CO2-Neutralität vor.





Interieur des Suzuki Concept-Car eVX zeigt sich erstmals der Öffentlichkeit

Nachdem der Suzuki eVX erstmals auf der Auto Expo 2023 gezeigt wurde – als Ausblick auf das erste global bedeutende Suzuki BEV – ist die Studie sowohl außen als auch innen kontinuierlich weiterentwickelt worden. Auf der Japan Mobility Show 2023 wird das Interieur zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Das eVX Konzeptfahrzeug, ein vollelektrisches SUV mit einem markentypischen Allradantrieb, bietet bis zu 500 Kilometer Reichweite.





eWX: Vollelektrisches Mini-SUV für das tägliche Leben

Dieses Suzuki Concept-Car eines außergewöhnlichen und praktischen Kompaktwagens (Länge/Breite/Höhe: 3.395/1.475/1.620 Millimeter) mit Elektroantrieb überzeugt durch ein freundliches Erscheinungsbild mit einer klaren und einfachen Karosserieform, einem hellen und bequemen Innenraum sowie einer elektrischen Reichweite von bis zu 230 Kilometern.

Das Suzuki Concept-Car eWX.





e EVERY CONCEPT: Batterieelektrischer Mini-Van für den gewerblichen Einsatz

Dieser Mini-Van (Länge/Breite/Höhe: 3.395/1.475/1.890 Millimeter) mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern wurde gemeinsam von Suzuki, Daihatsu und Toyota entwickelt. Der Elektro-Van verfügt über alle praktischen Eigenschaften eines Nutzfahrzeugs und kann bei Bedarf sogar als Stromquelle genutzt werden.

Suzuki e EVERY CONCEPT





Spacia Concept / Spacia Custom Concept

Der Kompaktwagen verbindet ein besonders ausgefallenes Design mit einer geräumigen Fahrerkabine und zielt darauf ab, das alltägliche Leben angenehmer, bequemer und komfortabler zu gestalten.

Suzuki Spacia Custom Concept





Sicher unterwegs: Swift Concept

Das Konzeptmodell der neuen Generation des Suzuki Swift ist mit einer Vielzahl fortschrittlicher Sicherheitstechnologien ausgestattet, darunter das Kollisionsschutzsystem Dual Sensor Brake Support II (DSBSII), adaptives Fernlicht (AHS) und ein Fahrer-Überwachungssystem (DMS). Der hocheffiziente Antrieb sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit.

Suzuki Swift Concept





NewCarz meint dazu:

Viele neue Ideen stecken in jedem Suzuki Concept-Car, die allesamt auf der wichtigsten japanischen Automobilmesse gezeigt werden. Damit zeigt die japanische Automarke auch klar den eingeschlagenen Weg in die vollelektrische Mobilität. Was aus diesen Konzepten letztendlich wird, bleibt natürlich abzuwarten. Ab dem 26. Oktober sind diese Fahrzeugstudien erstmals öffentlich zu bestaunen. Sobald Suzuki hierzu weitere Infos bereitstellt, werden wir berichten.

Text: NewCarz/Suzuki – Fotos: Suzuki